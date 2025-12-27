Advertisement
Hindi Newsदुनियाजहां तालीम होनी चाहिए थी, वहां हुआ धमाका! ढाका के मदरसा में खतरनाक ब्लास्ट, महिलाएं-बच्चे घायल

जहां तालीम होनी चाहिए थी, वहां हुआ धमाका! ढाका के मदरसा में खतरनाक ब्लास्ट, महिलाएं-बच्चे घायल

Bangladesh: ढाका के साउथ केरानीगंज स्थित उम्मल कुरा इंटरनेशनल मदरसा में धमाका हुआ जिसमें 4 लोग घायल हो गए. विस्फोट से मदरसे की इमारत को भारी नुकसान हुआ और आसपास की इमारतों में भी क्षति हुई. पुलिस ने बम बनाने का सामान बरामद किया और जांच जारी है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 27, 2025, 07:00 AM IST
Bangladesh Violence: बाग्लादेश में जारी हिंसा के बीच ढाका के साउथ केरानीगंज स्थित हसनाबाद इलाके में एक मदरसे में जोरदार धमाका हुआ है. जानकारी के अनुसार, इस धमाके में महिलाओं और बच्चों समेत 4 लोग घायल हो गए. धमाके के बाद मदरसे की एक मंजिला बिल्डिंग के कई कमरों की दीवारें और छत उड़ गईं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने घटनास्थल से बम बनाने का सामान, कॉकटेल और केमिकल पदार्थ बरामद किए हैं. प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि मदरसे में बम बनाने की गतिविधियां चल रही थीं.

दीवारों और छत को हुआ भारी नुकसान

धमाका उम्मल कुरा इंटरनेशनल मदरसा के एक कमरे में हुआ जिससे आसपास की दीवारों और छत को भारी नुकसान पहुंचा. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक धमाके के संबंध में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है लेकिन जांच जारी है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, विस्फोट में आसपास की इमारतों के कई लोग भी घायल हुए हैं जिनकी संख्या लगभग 9-10 बताई जा रही है. विस्फोट के बाद मदरसे की इमारत के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ और आसपास के घरों में भी क्षति हुई. मिली जानकारी के अनुसार, मदरसा भवन के एक हिस्से में शेख अल अमीन और उनका परिवार पिछले तीन वर्षों से रह रहा था जबकि मदरसा की गतिविधियां इमारत के अन्य हिस्से में चल रही थीं.

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश में कट्टरपंथी सेना बनाने की फिराक में ISI, कर रहा 8000 से ज्यादा युवाओं की भर्ती; पढ़ा रहा शरिया का पाठ

विस्फोट के दौरान बगल की इमारत में रहने वाले हुमायूं कबीर ने बताया कि उनके घर का एक हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया और घर का फर्नीचर भी क्षतिग्रस्त हो गया. एक और प्रत्यक्षदर्शी जाकिर हुसैन ने बताया कि वह अपनी कार गैरेज में खड़ी करके घर लौट रहे थे तभी ऊपर से एक ईंट गिरकर उनके सिर पर लगी और वे बेहोश हो गए. स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. इमारत की मालकिन परवीन बेगम ने बताया कि मदरसा के संचालन की जिम्मेदारी उन्होंने मुफ्ती हारून को दी थी जो पिछले तीन वर्षों से उनके घर को किराए पर लेकर मदरसा चला रहे थे. हालांकि, परवीन बेगम को इस बात की जानकारी नहीं थी कि मदरसे में कोई अवैध गतिविधियां चल रही थीं.

Bangladesh violence

Trending news

