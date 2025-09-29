छात्रा से रेप के बाद बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, अब तक गई 3 लोगों की जान; गृह मंत्रालय ने जारी की चेतावनी

Bangladesh Violence: बांग्लादेश के आदिवासी बहुल पहाड़ी जिले खगराचारी में हिंसा फैल गई है. देश के गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि हिंसा में 3 आदिवासी मारे गए हैं. इलाके में तनाव बना हुआ है. वहां सेना और पुलिस तैनात कर दी गई है. बयान में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है जिसमें खगराचारी जिले के गुइमारा उपजिला में उपद्रवियों के हमले में तीन पहाड़ी लोगों की मौत हो गई और एक मेजर सहित 13 सैन्यकर्मी घायल हो गए.

मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ जल्द ही जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. बयान में कहा गया है कि तब तक मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से धैर्य और शांति बनाए रखने का अनुरोध किया है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक आदिवासी स्कूली छात्रा के साथ कथित बलात्कार की घटना को लेकर तनाव फैल गया. जम्मु स्टूडेंट्स नामक एक समूह ने बलात्कार के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया. एक समय तो आदिवासियों और बंगालियों के बीच झड़पें भी हुईं. बांग्लादेश सरकार ने इस इलाके में रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

जानें क्या है पूरा मामला

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, एक आदिवासी छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद दोनों पक्ष हिंसक हो गए. झड़पों में तीन लोगों की मौत हो गई और 13 सैन्यकर्मी और तीन पुलिसकर्मी घायल हुए. गृह मंत्रालय ने घटना पर गंभीर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने क्षेत्र में सभी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा दी है और शांति और संयम बनाए रखने की अपील की. क्षेत्र में तनाव चरम पर है और हालात को काबू में रखने के लिए सेना और पुलिस की तैनाती कर दी गई है. पुलिस ने एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.