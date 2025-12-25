Advertisement
trendingNow13052843
Hindi Newsदुनियाबांग्लादेश को PAK से बदतर बनाने में जुटा है पाकिस्तान, लेना चाहता है 1971 की हार का बदला; सिंधी नेता का बड़ा दावा

बांग्लादेश को PAK से बदतर बनाने में जुटा है पाकिस्तान, लेना चाहता है 1971 की हार का बदला; सिंधी नेता का बड़ा दावा

Bangladesh Violence: सिंधी नेता शफी बुरफत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह बांग्लादेश में धार्मिक नफरत फैलाकर देश को गृह युद्ध और बंटवारे की ओर धकेल रहा है. उन्होंने इसे 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान की ऐतिहासिक हार का बदला लेने की साजिश बताया.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 25, 2025, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Bangladesh Violence: जेय सिंध मुत्तहिदा महाज (JSMM) के चेयरमैन शफी बुरफत ने गुरुवार को पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान बांग्लादेश में धार्मिक नफरत फैलाकर देश को गृह युद्ध और बंटवारे की ओर धकेल रहा है. बुरफत ने इसे 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान की ऐतिहासिक हार का बदला लेने की साजिश बताया. बुरफत ने कहा कि पाकिस्तान की यह रणनीति बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने, हिंदुओं और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने और चुनाव में देरी करने के लिए काम कर रही है. इसका मकसद बांग्लादेशी समाज को हिंदू-मुस्लिम आधार पर बांटकर सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना है. उन्होंने इसे पाकिस्तान द्वारा रची गई एक सोची-समझी साजिश बताया और कहा कि पाकिस्तान का उद्देश्य बांग्लादेश को अस्थिर और कमजोर करना है.

fallback

बुरफत ने मुहम्मद यूनुस पर साधा निशाना 

Add Zee News as a Preferred Source

बुरफत ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस पर भी आरोप लगाए जिन्हें उन्होंने वैश्विक शक्तियों द्वारा स्थापित और समर्थित बताया. उनका कहना था कि यूनुस लोकतांत्रिक जनादेश से नहीं बल्कि बाहरी संरक्षण से शासन कर रहे हैं और यह व्यवस्था बांग्लादेशी लोगों की इच्छाओं के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक हितों द्वारा तय की गई है. सिंधी नेता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी समूहों जैसे जमात-ए-इस्लामी को उकसा रही है जो भारत के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना और ISI बांग्लादेश में फिर से धार्मिक ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने 1971 में किया था.

ये भी पढ़ें: खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का बांग्लादेश लौटना भारत के लिए क्यों अच्छी खबर है?

 

बुरफत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान की लापरवाह और अस्थिर करने वाली भूमिका पर ध्यान देने का आग्रह किया. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान का यह कदम जारी रहा तो यह न केवल बांग्लादेश को कमजोर करेगा बल्कि दक्षिण एशिया में धार्मिक कट्टरपंथ और आतंकवाद के प्रसार को भी बढ़ावा देगा जिससे क्षेत्रीय शांति और राजनीतिक स्थिरता को गंभीर खतरा होगा. बुरफत ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर भारत को उकसाने और उसके साथ मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh violence

Trending news

बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा