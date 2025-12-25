बांग्लादेश को PAK से बदतर बनाने में जुटा है पाकिस्तान, लेना चाहता है 1971 की हार का बदला; सिंधी नेता का बड़ा दावा

Bangladesh Violence: जेय सिंध मुत्तहिदा महाज (JSMM) के चेयरमैन शफी बुरफत ने गुरुवार को पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान बांग्लादेश में धार्मिक नफरत फैलाकर देश को गृह युद्ध और बंटवारे की ओर धकेल रहा है. बुरफत ने इसे 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान की ऐतिहासिक हार का बदला लेने की साजिश बताया. बुरफत ने कहा कि पाकिस्तान की यह रणनीति बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने, हिंदुओं और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने और चुनाव में देरी करने के लिए काम कर रही है. इसका मकसद बांग्लादेशी समाज को हिंदू-मुस्लिम आधार पर बांटकर सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना है. उन्होंने इसे पाकिस्तान द्वारा रची गई एक सोची-समझी साजिश बताया और कहा कि पाकिस्तान का उद्देश्य बांग्लादेश को अस्थिर और कमजोर करना है.

बुरफत ने मुहम्मद यूनुस पर साधा निशाना

बुरफत ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस पर भी आरोप लगाए जिन्हें उन्होंने वैश्विक शक्तियों द्वारा स्थापित और समर्थित बताया. उनका कहना था कि यूनुस लोकतांत्रिक जनादेश से नहीं बल्कि बाहरी संरक्षण से शासन कर रहे हैं और यह व्यवस्था बांग्लादेशी लोगों की इच्छाओं के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक हितों द्वारा तय की गई है. सिंधी नेता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी समूहों जैसे जमात-ए-इस्लामी को उकसा रही है जो भारत के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना और ISI बांग्लादेश में फिर से धार्मिक ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने 1971 में किया था.

बुरफत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान की लापरवाह और अस्थिर करने वाली भूमिका पर ध्यान देने का आग्रह किया. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान का यह कदम जारी रहा तो यह न केवल बांग्लादेश को कमजोर करेगा बल्कि दक्षिण एशिया में धार्मिक कट्टरपंथ और आतंकवाद के प्रसार को भी बढ़ावा देगा जिससे क्षेत्रीय शांति और राजनीतिक स्थिरता को गंभीर खतरा होगा. बुरफत ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर भारत को उकसाने और उसके साथ मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है.