ढाका में उफान: भीड़ ने मासूम बच्ची को जिंदा जलाया, सरकार को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

Bangladesh violence: बांग्लादेश में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं. छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी है. इसी दौरान लक्ष्मीपुर सदर उपजिला से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक सात साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, एक राजनीतिक नेता के घर को बाहर से बंद कर उसमें आग लगा दी गई है. इस दर्दनाक घटना में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है.

12 दिसंबर को मारी गई थी गोली

शरीफ उस्मान हादी की मौत को लेकर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. 12 दिसंबर को ढाका के बिजोयनगर इलाके में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान अज्ञात हमलावरों ने हादी के सिर में गोली मार दी थी. इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन गुरुवार को वहां उनकी मौत हो गई. शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ढाका में उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार के बाद हालात और बिगड़ गए और कई जगह आगजनी, तोड़फोड़ और हमलों की खबरें सामने आईं.

24 घंटे का अल्टीमेटम

हादी की पार्टी इंकलाब मंच ने अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. पार्टी की मांग है कि हादी की हत्या में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. यह अल्टीमेटम ढाका के शाहबाग चौराहे पर हजारों समर्थकों की मौजूदगी में दिया गया. पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. इस अल्टीमेटम के बाद सरकार पर दबाव और बढ़ गया है.

2024 के आंदोलन का बड़ा चेहरा

शरीफ उस्मान हादी जुलाई 2024 के आंदोलन का बड़ा चेहरा माने जाते थे. वह भारत के कट्टर आलोचक थे और ढाका 8 सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे. उनके परिवार ने शाहबाग में एक स्मारक बनाने की मांग भी रखी है. सरकार ने हादी की मौत पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. ढाका के कई इलाकों में पुलिस और सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ा दी गई है.

बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा का असर भारत तक भी दिख रहा है. नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली पुलिस ने उच्चायोग के आसपास अतिरिक्त बल तैनात किया है और वाहनों की सघन जांच की जा रही है. हालात पर दोनों देशों की नजर बनी हुई है. फिलहाल बांग्लादेश में डर और तनाव का माहौल है और लोग शांति की बहाली की उम्मीद कर रहे हैं.

