बेटे की जिद पर इस बार भैंसा खरीदा... बकरीद पर कुर्बानी से पहले गुलाबी बफेलो 'ट्रंप' का रेट पता चला

बकरीद पर कुर्बानी देने से ठीक पहले बांग्लादेश के वायरल भैंसे के मालिक ने कुछ नई बातें बताई हैं. भैंसे के मालिक मोहम्मद फरीदुज्जमा शेरॉन ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग इस भैंसे को देखने आ रहे हैं. उन्होंने इस भैंसे को बाजार भाव पर ही खरीदा था. रेट 550 टका प्रति किलोग्राम था. ठीक वैसे ही जैसे कोई कुर्बानी के लिए दूसरे बड़े जानवर खरीदता है. पिछली बार जब इसका वजन किया गया था, तो यह लगभग 600 किलो था. इस हिसाब से 550 टका (बांग्लादेशी मुद्रा) प्रति किलोग्राम की कीमत 330,000 टका बनती है. हालांकि, उन्हें 3,25,000 टका ही देने पड़े क्योंकि 5,000 टका की छूट मिल गई. आगे फरीदुज्जमा की पत्नी ने बताया कि भैंसा ही क्यों खरीदा.

हां, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. हर कोई इसे देखने आ रहा है. यह बहुत ही शानदार अनुभव है. लोग कुर्बानी के लिए लाए हमारे जानवर को इतना पसंद कर रहे हैं, इसलिए मुझे इस बात से सचमुच बहुत खुशी हो रही है. हम हमेशा गाय या बकरे की बलि देते हैं. यह पहली बार है जब हम भैंसे की बलि दे रहे हैं, क्योंकि मेरे बेटे ने जिद की थी कि इस बार हम भैंसे की बलि दें इसलिए, हमने उसके लिए इसे खरीदा है. जब इतने सारे लोग इसे देखने और मिलने आते हैं, तो सच में बहुत अच्छा लगता है. मुझे इस बात से दिल से खुशी होती है.

#WATCH | Dhaka, Bangladesh | People gather to see the viral albino buffalo with blond locks, nicknamed 'Donald Trump,' before it is sacrificed as part of the Eid al-Adha festival's 'Qurbani' ritual. pic.twitter.com/AElrUwB9k9 Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) May 26, 2026

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में फरीदुज्जमा ने बताया कि उन्होंने इस जानवर को दो महीने पहले खरीदा था. इसे खरीदने का मुख्य मकसद अल्लाह को खुश करना था, यानी इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना था. अब यह वायरल हो गया है, और इसी वजह से इसे इतनी ज्यादा शोहरत और इतनी भारी भीड़ देखने को मिल रही है.

उन्होंने बताया कि उस समय, मैंने इसे सिर्फ इसलिए खरीदा था क्योंकि यह गुलाबी रंग का भैंसा था. जब कोई ऐसा जानवर जिसे आप पसंद करते हैं, वह हर किसी के बीच मशहूर हो जाता है, और लोग उसे अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाने से पहले देखने आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. यह एक खूबसूरत बात है, इसलिए यह एहसास अच्छा होना ही था.

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