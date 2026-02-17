Advertisement
trendingNow13113360
Hindi Newsदुनियाहसीना के कट्टर आलोचक, वकालत की डिग्री...एकलौते हिंदू नेता; जिन्हें तारिक कैबिनेट में मिली जगह? कौन हैं निताई रॉय चौधरी

हसीना के कट्टर आलोचक, वकालत की डिग्री...एकलौते हिंदू नेता; जिन्हें तारिक कैबिनेट में मिली जगह? कौन हैं निताई रॉय चौधरी

बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बीएनपी ने शानदार जीत हासिल की है. मंगलवार को तारिक रहमान ने बांग्लादेश के पीएम पद की शपथ ले. उनके मंत्रिमंडल में एक नाम हिंदू समुदाय के नेता निताई रॉय चौधरी का भी है, लेकिन उनको अभी कोई विभाग नहीं आवंटित हुआ है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हसीना के कट्टर आलोचक, वकालत की डिग्री...एकलौते हिंदू नेता; जिन्हें तारिक कैबिनेट में मिली जगह? कौन हैं निताई रॉय चौधरी

Nitai Roy Chowdhury: बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी ने जीत हासिल की है. मंगलवार को बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान सहित कई मंत्रियों ने शपथ ली. तारिक रहमान देश के पीएम बने हैं. बांग्लादेश सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वालों में एक नाम हिंदू समुदाय के नेता निताई रॉय चौधरी का भी है. रहमान के मंत्रिमंडल में 25 मंत्रियों में से एक निताई रॉय चौधरी भी शामिल हैं. हालांकि, उन्हें अब तक कोई मंत्रालय नहीं आवंटित किया गया है. 

निताई रॉय चौधरी शुरू से ही शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के आलोचक रहे हैं. वह कई बार आवामी लीग को बांग्लादेश में हुई कई सांप्रदायिक हिंसा के लिए दोषी भी ठहरा चुके हैं. दरअसल, बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए आम जातीय (संसदीय) चुनाव में हिंदू समुदाय के नेता निताई रॉय चौधरी ने मागुरा-2 से जीत हासिल की. बड़े अंतर से उन्होंने जमात ए इस्लामी के उम्मीदवार को हराया था. 

केवल हिंदू नेता ही नहीं हैं चौधरी 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि बीएनपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक चौधरी वकील भी हैं. इसके साथ ही वह बीजेपी की केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष के तौर पर कार्यरत भी हैं. यह समिति पार्टी की रणनीति तय करने और वरिष्ठ नेतृत्व को सलाह देने के लिए जाना जाता है.  रिपोर्ट्स के अनुसार, निताई रॉय चौधरी केवल एक हिंदू राजनेता ही नहीं हैं, बल्कि तारिक रहमान के मंत्रालय में एक बौद्ध चकमा नेता भी हैं. बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न और हमलों का सामना करना पड़ रहा है. बांग्लादेश की जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत 1947 में 28% से घटकर 1971 में 13.5% और 2022 में 7.95% हो गया है. 

कौन हैं नितई रॉय चौधरी? 

नितई रॉय चौधरी का जन्म 1949 में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मागुरा गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की. इसके बाद उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था. यहां से उन्होंने कानून की पढ़ाई की. इसके बाद ढाका विश्वविद्यालय में ही रॉय चौधरी ने राजनीति में अपना करियर शुरू किया. साल 1988 में वे मागुरा 2 निर्वाचन क्षेत्र से जातीय संसद के लिए चुने गए. सितंबर 1990 से तीन महीने तक उन्होंने हुसैन मोहम्मद इरशाद की सरकार में युवा और खेल मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं. इरशाद शासन के पतन के बाद, वह बीएनपी में शामिल हो गए और इसके उपाध्यक्ष बन गए.

यह भी पढ़ें:  ना सरकारी प्लॉट, ना फ्री गाड़ी… शपथ ग्रहण के बीच तारिक रहमान के सांसदों का बड़ा फैसला, ‘VIP कल्चर’ से बनाई दूरी

चौधरी की बेटी भी बीएनपी की नेता 

रिपोर्ट्स के अनुसार, चौधरी की बेटी निपुण रॉय चौधरी, बीएनपी की एक सक्रिय राजनीतिज्ञ और कार्यकारी समिति की सदस्य हैं. निपुण ने पहले जिला स्तर पर बीएनपी के नेतृत्व में अपनी सेवाएं दी हैं. निपुण का विवाह एक अन्य प्रतिष्ठित बीएनपी परिवार में हुआ है. निपुण वरिष्ठ बीएनपी नेता गायेश्वर चंद्र रॉय के पुत्र अमिताभ रॉय की पत्नी हैं. ज्ञानेश्वर रॉय ने भी इस साल हुए आम चुनाव में जीत हासिल की है. हालांकि, वह मंत्री नहीं बने हैं. 

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में एक नहीं, दो-दो बार क्यों नए सांसद लेंगे शपथ? तारिक रहमान के राज में बनने जा रहा इतिहास, जानिए पूरी कहानी

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Nitai Roy Chowdhury

Trending news

'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द
Himanta Biswa Sarma
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द
आप सोच रहे हैं गर्मी आएगी, मौसम अभी बनाएगा 'मामू', पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ और...
IMD
आप सोच रहे हैं गर्मी आएगी, मौसम अभी बनाएगा 'मामू', पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ और...
हल्दीराम ने बेच रहा एक्सपायर्ड आइटम्स, सच्चाई जानने के बाद ग्राहकों ने काटा हंगामा
Hyderabad News
हल्दीराम ने बेच रहा एक्सपायर्ड आइटम्स, सच्चाई जानने के बाद ग्राहकों ने काटा हंगामा
ईमानदार व्यापारी समुदाय को सिंगल-विंडो तरीके से संगठित मदद मिलेगी: हरपाल सिंह चीमा
 AAP News
ईमानदार व्यापारी समुदाय को सिंगल-विंडो तरीके से संगठित मदद मिलेगी: हरपाल सिंह चीमा
AI से चली जाएंगी नौकरियां? 'विजन 2047' के लिए क्या है मोदी मिशन; PM ने बताई ABCD
AI Summit
AI से चली जाएंगी नौकरियां? 'विजन 2047' के लिए क्या है मोदी मिशन; PM ने बताई ABCD
क्यों स्पीच के आखिर में PM मोदी बोले Merci beaucoup, क्या है फ्रेंच में इसका मतलब?
PM Modi
क्यों स्पीच के आखिर में PM मोदी बोले Merci beaucoup, क्या है फ्रेंच में इसका मतलब?
बंगाल SIR मामले में तीन कर्मचारियों पर गिरी गाज, चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड
West bengal elections
बंगाल SIR मामले में तीन कर्मचारियों पर गिरी गाज, चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड
'ऐसा हेलिकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट...', मैक्रों के सामने PM मोदी ने जताए इरादे
PM Modi
'ऐसा हेलिकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट...', मैक्रों के सामने PM मोदी ने जताए इरादे
'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI मिसयूज पर SC भी 'परेशान'
Supreme Court
'याचिकाओं में ऐसे फैसले जो SC ने कभी दिए ही नहीं', AI मिसयूज पर SC भी 'परेशान'