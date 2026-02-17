हसीना के कट्टर आलोचक, वकालत की डिग्री...एकलौते हिंदू नेता; जिन्हें तारिक कैबिनेट में मिली जगह? कौन हैं निताई रॉय चौधरी

Nitai Roy Chowdhury: बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी ने जीत हासिल की है. मंगलवार को बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान सहित कई मंत्रियों ने शपथ ली. तारिक रहमान देश के पीएम बने हैं. बांग्लादेश सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वालों में एक नाम हिंदू समुदाय के नेता निताई रॉय चौधरी का भी है. रहमान के मंत्रिमंडल में 25 मंत्रियों में से एक निताई रॉय चौधरी भी शामिल हैं. हालांकि, उन्हें अब तक कोई मंत्रालय नहीं आवंटित किया गया है.

निताई रॉय चौधरी शुरू से ही शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के आलोचक रहे हैं. वह कई बार आवामी लीग को बांग्लादेश में हुई कई सांप्रदायिक हिंसा के लिए दोषी भी ठहरा चुके हैं. दरअसल, बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए आम जातीय (संसदीय) चुनाव में हिंदू समुदाय के नेता निताई रॉय चौधरी ने मागुरा-2 से जीत हासिल की. बड़े अंतर से उन्होंने जमात ए इस्लामी के उम्मीदवार को हराया था.

केवल हिंदू नेता ही नहीं हैं चौधरी

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि बीएनपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक चौधरी वकील भी हैं. इसके साथ ही वह बीजेपी की केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष के तौर पर कार्यरत भी हैं. यह समिति पार्टी की रणनीति तय करने और वरिष्ठ नेतृत्व को सलाह देने के लिए जाना जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, निताई रॉय चौधरी केवल एक हिंदू राजनेता ही नहीं हैं, बल्कि तारिक रहमान के मंत्रालय में एक बौद्ध चकमा नेता भी हैं. बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न और हमलों का सामना करना पड़ रहा है. बांग्लादेश की जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत 1947 में 28% से घटकर 1971 में 13.5% और 2022 में 7.95% हो गया है.

कौन हैं नितई रॉय चौधरी?

नितई रॉय चौधरी का जन्म 1949 में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मागुरा गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की. इसके बाद उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था. यहां से उन्होंने कानून की पढ़ाई की. इसके बाद ढाका विश्वविद्यालय में ही रॉय चौधरी ने राजनीति में अपना करियर शुरू किया. साल 1988 में वे मागुरा 2 निर्वाचन क्षेत्र से जातीय संसद के लिए चुने गए. सितंबर 1990 से तीन महीने तक उन्होंने हुसैन मोहम्मद इरशाद की सरकार में युवा और खेल मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं. इरशाद शासन के पतन के बाद, वह बीएनपी में शामिल हो गए और इसके उपाध्यक्ष बन गए.

यह भी पढ़ें: ना सरकारी प्लॉट, ना फ्री गाड़ी… शपथ ग्रहण के बीच तारिक रहमान के सांसदों का बड़ा फैसला, ‘VIP कल्चर’ से बनाई दूरी

चौधरी की बेटी भी बीएनपी की नेता

रिपोर्ट्स के अनुसार, चौधरी की बेटी निपुण रॉय चौधरी, बीएनपी की एक सक्रिय राजनीतिज्ञ और कार्यकारी समिति की सदस्य हैं. निपुण ने पहले जिला स्तर पर बीएनपी के नेतृत्व में अपनी सेवाएं दी हैं. निपुण का विवाह एक अन्य प्रतिष्ठित बीएनपी परिवार में हुआ है. निपुण वरिष्ठ बीएनपी नेता गायेश्वर चंद्र रॉय के पुत्र अमिताभ रॉय की पत्नी हैं. ज्ञानेश्वर रॉय ने भी इस साल हुए आम चुनाव में जीत हासिल की है. हालांकि, वह मंत्री नहीं बने हैं.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में एक नहीं, दो-दो बार क्यों नए सांसद लेंगे शपथ? तारिक रहमान के राज में बनने जा रहा इतिहास, जानिए पूरी कहानी