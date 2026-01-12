Advertisement
trendingNow13071623
Hindi Newsदुनियागाजा पर यूनुस सरकार को क्यों आ रहा इतना प्यार? देश को नर्क में झोंककर बनना चाहते हैं शांतिदूत; फिलिस्तीन समर्थकों ने दी चेतावनी

गाजा पर यूनुस सरकार को क्यों आ रहा इतना प्यार? देश को नर्क में झोंककर बनना चाहते हैं शांतिदूत; फिलिस्तीन समर्थकों ने दी चेतावनी

Gaza Stabilization Force: बांग्लादेश की पैलेस्टाइन सोलिडैरिटी कमेटी ने सरकार को गाजा स्टेबिलाइजेशन फोर्स में शामिल न होने की चेतावनी दी है. समिति ने कहा कि गाजा गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहा है और किसी अंतरराष्ट्रीय सैन्य बल में भागीदारी फिलिस्तीन समर्थक बांग्लादेश की ऐतिहासिक व नैतिक नीति के खिलाफ होगी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 12, 2026, 12:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Gaza Crisis: बांग्लादेश में फिलिस्तीन के समर्थन में सक्रिय समूह 'पैलेस्टाइन सोलिडैरिटी कमेटी' ने सरकार को स्पष्ट हिदायत दी है कि वह प्रस्तावित गाजा स्टेबिलाइजेशन फोर्स (अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल) में किसी भी प्रकार की भागीदारी न करे. समिति का कहना है कि बांग्लादेश का ऐतिहासिक और नैतिक रुख हमेशा से फिलिस्तीनी जनता के पक्ष में रहा है और ऐसे किसी अंतरराष्ट्रीय सैन्य या सुरक्षा ढांचे में शामिल होना इस परंपरागत नीति के विपरीत होगा.

फिलिस्तीन की समस्या का समाधान सैन्य हस्तक्षेप से नहीं

मीडिया आउटलेट 'द डेली स्टार' के अनुसार, 'पैलेस्टाइन सॉलिडैरिटी कमेटी,' बांग्लादेश ने रविवार को अंतरिम सरकार की गाजा के लिए प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स में शामिल होने की दिलचस्पी की कड़ी निंदा की. समिति ने रविवार को अपने बयान में कहा कि गाजा इस समय गंभीर मानवीय संकट से गुजर रहा है, जहां आम नागरिक लगातार हिंसा, विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं. ऐसे हालात में किसी स्टेबिलाइजेशन फोर्स का गठन, जो जमीनी सच्चाई में सैन्य उपस्थिति बढ़ा सकता है, शांति के बजाय तनाव को और गहरा कर सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

समिति के अनुसार, फिलिस्तीन की समस्या का समाधान सैन्य हस्तक्षेप से नहीं बल्कि न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन से ही संभव है. कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर एमडी हारुन-ओर-रशीद ने कहा कि स्टेबिलाइजेशन फोर्स की मुख्य जिम्मेदारी इजरायल की सुरक्षा पक्की करने के बहाने गाजा में आजादी के लिए लड़ने वालों से हथियार छीनना और बदले में फिलिस्तीनी लोगों के विरोध आंदोलन को पूरी तरह खत्म करना होगा. इसमें कहा गया कि बदकिस्मती से, अंतरिम सरकार के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, खलीलुर रहमान, जो अभी अमेरिका के दौरे पर हैं, ने वाशिंगटन में अमेरिका की राजनीतिक मामलों की अवर सचिव, एलिसन हुकर, और दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री, पॉल कपूर के साथ मीटिंग में गाजा के लिए इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स में हिस्सा लेने में बांग्लादेश की दिलचस्पी दिखाई है. यह बात मुख्य सलाहाकार मोहम्मद युनूस के प्रेस विंग की ओर से जारी एक बयान का जिक्र करते हुए कही गई.

 बांग्लादेश ने भी गाजा में अपनी सेना भेजने की इच्छा जताई

दरअसल, पाकिस्तान की तर्ज पर बांग्लादेश ने भी गाजा में अपनी सेना भेजने की इच्छा जताई है. बांग्लादेश सरकार ने गाजा में प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स में शामिल होने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयारी के संकेत दिए. ये बात बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) खलीलुर रहमान ने अमेरिकी मंत्री एलिसन हुकर से मुलाकात के दौरान कही थी. विरोध इसी का हो रहा है.

पैलेस्टाइन सोलिडैरिटी कमेटी ने यह भी याद दिलाया कि बांग्लादेश का जन्म खुद संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद हुआ था इसलिए देश की जनता स्वाभाविक रूप से उत्पीड़न और कब्जे के खिलाफ खड़े लोगों के दर्द को समझती है. बांग्लादेश ने अतीत में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया है और इजरायली कब्जे की आलोचना की है.

ये भी पढ़ें: ‘एक झटके में छीन सकता हूं अमेरिकियों की नागरिकता...' ट्रंप के विवादित बयान से मचा बवाल

समिति का मानना है कि गाजा स्टेबिलाइजेशन फोर्स में शामिल होना इस नैतिक और कूटनीतिक रुख को कमजोर कर सकता है. फिलहाल बांग्लादेश सरकार की ओर से इस अपील पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह मुद्दा ऐसे समय उठा है जब मध्य पूर्व की स्थिति वैश्विक राजनीति का केंद्र बनी हुई है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

bangladesh

Trending news

बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
mahatma gandhi death anniversary
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- 'रसमलाई'? मिला जवाब ऐसा जो हर कोई पढ़ना चाहेगा!
K Annamalai
राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- 'रसमलाई'? मिला जवाब ऐसा जो हर कोई पढ़ना चाहेगा!
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
Kerala
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
Money Laundering Search
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
बुर्का पहनने वाली को बनाएं AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
Asaduddin Owaisi
बुर्का पहनने वाली को बनाएं AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
पीएसएलवी-सी62 मिशन के तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी, जांच जारी: इसरो चेयरमैन
PSLV C62
पीएसएलवी-सी62 मिशन के तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी, जांच जारी: इसरो चेयरमैन
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
PM Modi
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
German Chancellor
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
Love Jihad
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
Swami Vivekanand Jayanti
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात