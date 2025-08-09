कैसे अमेरिकी पुलिस में बांग्लादेशियों ने बनाया दबदबा? इस डिपार्टमेंट में तो छा गए रंगरूट
Advertisement
trendingNow12873517
Hindi Newsदुनिया

कैसे अमेरिकी पुलिस में बांग्लादेशियों ने बनाया दबदबा? इस डिपार्टमेंट में तो छा गए रंगरूट

Bangladeshi in NYPD: यह बदलाव अचानक नहीं आया. 9/11 हमलों के बाद कई बांग्लादेशी युवाओं ने पुलिस में भर्ती होकर यह साबित करना चाहा कि मुस्लिम समुदाय भी देशभक्ति और सेवा के लिए प्रतिबद्ध है.

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 09, 2025, 11:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo: NYPD
Photo: NYPD

अमेरिका के कुछ विभागों में बांग्लादेशी मूल के लोग अपनी मेहनत और काबिलियत से खास पहचान बना चुके हैं. खासतौर पर न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट NYPD में उनकी मौजूदगी तेजी से बढ़ी है. हाल ही में एनवाईपीडी के पहले बांग्लादेशी-अमेरिकी शहीद अधिकारी दिदारुल इस्लाम के अंतिम संस्कार ने इस समुदाय के योगदान और ताकत को फिर सुर्खियों में ला दिया. इस्लाम 28 जुलाई को मैनहैटन में हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे.

बांग्लादेशी-अमेरिकी पुलिस एसोसिएशन
असल में एक रिपोर्ट के मुताबिक दिदारुल इस्लाम बांग्लादेशी-अमेरिकी पुलिस एसोसिएशन के सदस्य थे. वे अपनी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले इस समुदाय के पहले अफसर बने. उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग जुटे जिनमें बड़ी संख्या एनवाईपीडी के बांग्लादेशी मूल के अधिकारी और कर्मचारी थे. इस समय एनवाईपीडी में करीब 1,000 बांग्लादेशी-अमेरिकी यूनिफॉर्मधारी अफसर और 1500 सिविलियन कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि कुछ दशक पहले उनकी संख्या बेहद कम थी.

बदलाव अचानक नहीं आया
कई केस स्टडी भी सामने आई हैं. यह बदलाव अचानक नहीं आया. 9/11 हमलों के बाद कई बांग्लादेशी युवाओं ने पुलिस में भर्ती होकर यह साबित करना चाहा कि मुस्लिम समुदाय भी देशभक्ति और सेवा के लिए प्रतिबद्ध है. एनवाईपीडी के पूर्व अफसर शम्सुल हक बताते हैं कि शुरुआत में संदेह की नजर से देखा जाता था, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और बेहतर प्रदर्शन ने धारणा बदली. उन्होंने और अन्य वरिष्ठ अफसरों ने नए प्रवासियों को पहले सिविलियन पदों पर काम करने और फिर नागरिकता मिलने के बाद पुलिस अकादमी में जाने के लिए प्रेरित किया.

दिदारुल इस्लाम भी इसी रास्ते से आगे बढ़े. 16 साल पहले अमेरिका आने के बाद उन्होंने स्कूल सेफ्टी ऑफिसर के रूप में काम शुरू किया और बाद में पुलिस फोर्स में शामिल हो गए. उनकी शहादत ने नए भर्ती अफसरों को गहरा सबक दिया है. 26 वर्षीय इश्माम चौधरी कहते हैं कि इस घटना ने उन्हें याद दिलाया है कि यह पेशा सम्मानजनक है, लेकिन इसमें जोखिम भी बहुत है. वे हाल ही में पुलिस अकादमी से पास हुए हैं.

आज एनवाईपीडी में बांग्लादेशी मूल के अफसर केवल संख्या में नहीं बल्कि रैंक और जिम्मेदारियों में भी आगे बढ़ रहे हैं. विभाग में अब 10 डिटेक्टिव, 82 सार्जेंट, 20 लेफ्टिनेंट और 4 इंस्पेक्टर बांग्लादेशी मूल के हैं. यह सफर इस बात का सबूत है कि सही अवसर और मेहनत से कोई भी समुदाय अमेरिकी सिस्टम में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है.

FAQs:
Q1: अमेरिका में बांग्लादेशियों की पुलिस में मौजूदगी कितनी है?
Ans: एनवाईपीडी में करीब 1000 बांग्लादेशी अमेरिकी अफसर और 1500 सिविलियन कर्मचारी हैं।

Q2: दिदारुल इस्लाम कौन थे?
Ans: दिदारुल इस्लाम एनवाईपीडी के पहले बांग्लादेशी अमेरिकी अफसर थे. जो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए।

Q3: बांग्लादेशियों की पुलिस में भर्ती कैसे बढ़ी?
Ans: 9/11 के बाद सक्रिय भर्ती समुदाय की जागरूकता और सिविलियन जॉब से पुलिस तक के सफर ने भर्ती बढ़ाई।

About the Author
author img
गौरव पांडेय

देश-दुनिया-खेल की खबरों के विद्यार्थी हैं. राजनीतिक रुझानों पर ध्यान रखते हैं. तेज ब्रेकिंग करते हैं. विश्लेषण करने में एक्सपर्ट हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh police

Trending news

शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
suvendu adhikari
शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
;