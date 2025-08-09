कैसे अमेरिकी पुलिस में बांग्लादेशियों ने बनाया दबदबा? इस डिपार्टमेंट में तो छा गए रंगरूट

अमेरिका के कुछ विभागों में बांग्लादेशी मूल के लोग अपनी मेहनत और काबिलियत से खास पहचान बना चुके हैं. खासतौर पर न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट NYPD में उनकी मौजूदगी तेजी से बढ़ी है. हाल ही में एनवाईपीडी के पहले बांग्लादेशी-अमेरिकी शहीद अधिकारी दिदारुल इस्लाम के अंतिम संस्कार ने इस समुदाय के योगदान और ताकत को फिर सुर्खियों में ला दिया. इस्लाम 28 जुलाई को मैनहैटन में हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे.

बांग्लादेशी-अमेरिकी पुलिस एसोसिएशन

असल में एक रिपोर्ट के मुताबिक दिदारुल इस्लाम बांग्लादेशी-अमेरिकी पुलिस एसोसिएशन के सदस्य थे. वे अपनी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले इस समुदाय के पहले अफसर बने. उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग जुटे जिनमें बड़ी संख्या एनवाईपीडी के बांग्लादेशी मूल के अधिकारी और कर्मचारी थे. इस समय एनवाईपीडी में करीब 1,000 बांग्लादेशी-अमेरिकी यूनिफॉर्मधारी अफसर और 1500 सिविलियन कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि कुछ दशक पहले उनकी संख्या बेहद कम थी.

बदलाव अचानक नहीं आया

कई केस स्टडी भी सामने आई हैं. यह बदलाव अचानक नहीं आया. 9/11 हमलों के बाद कई बांग्लादेशी युवाओं ने पुलिस में भर्ती होकर यह साबित करना चाहा कि मुस्लिम समुदाय भी देशभक्ति और सेवा के लिए प्रतिबद्ध है. एनवाईपीडी के पूर्व अफसर शम्सुल हक बताते हैं कि शुरुआत में संदेह की नजर से देखा जाता था, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और बेहतर प्रदर्शन ने धारणा बदली. उन्होंने और अन्य वरिष्ठ अफसरों ने नए प्रवासियों को पहले सिविलियन पदों पर काम करने और फिर नागरिकता मिलने के बाद पुलिस अकादमी में जाने के लिए प्रेरित किया.

दिदारुल इस्लाम भी इसी रास्ते से आगे बढ़े. 16 साल पहले अमेरिका आने के बाद उन्होंने स्कूल सेफ्टी ऑफिसर के रूप में काम शुरू किया और बाद में पुलिस फोर्स में शामिल हो गए. उनकी शहादत ने नए भर्ती अफसरों को गहरा सबक दिया है. 26 वर्षीय इश्माम चौधरी कहते हैं कि इस घटना ने उन्हें याद दिलाया है कि यह पेशा सम्मानजनक है, लेकिन इसमें जोखिम भी बहुत है. वे हाल ही में पुलिस अकादमी से पास हुए हैं.

आज एनवाईपीडी में बांग्लादेशी मूल के अफसर केवल संख्या में नहीं बल्कि रैंक और जिम्मेदारियों में भी आगे बढ़ रहे हैं. विभाग में अब 10 डिटेक्टिव, 82 सार्जेंट, 20 लेफ्टिनेंट और 4 इंस्पेक्टर बांग्लादेशी मूल के हैं. यह सफर इस बात का सबूत है कि सही अवसर और मेहनत से कोई भी समुदाय अमेरिकी सिस्टम में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है.

FAQs:

Q1: अमेरिका में बांग्लादेशियों की पुलिस में मौजूदगी कितनी है?

Ans: एनवाईपीडी में करीब 1000 बांग्लादेशी अमेरिकी अफसर और 1500 सिविलियन कर्मचारी हैं।

Q2: दिदारुल इस्लाम कौन थे?

Ans: दिदारुल इस्लाम एनवाईपीडी के पहले बांग्लादेशी अमेरिकी अफसर थे. जो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए।

Q3: बांग्लादेशियों की पुलिस में भर्ती कैसे बढ़ी?

Ans: 9/11 के बाद सक्रिय भर्ती समुदाय की जागरूकता और सिविलियन जॉब से पुलिस तक के सफर ने भर्ती बढ़ाई।