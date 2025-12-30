बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता जारी, एक और हिंदू को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

Bangladeshi Hindu: मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी अंसार सदस्य नोमान मिया को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस की तरफ से जारी बयान में इस घटना को गलती से गोली चलने के कारण हुआ बताया जा रहा है.
Bangladeshi Hindu: बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा शांत होने का नाम नहीं ले रही है. इस हिंसा में सबसे ज्यादा हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिसके कारण लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं. ताजा मामला भालुका उप जिला का है, जहां पर अंसार के एक 40 वर्षीय सदस्य बजेंद्र बिस्वास की उसके साथी ने गोली मारकर हत्या कर दी है. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी अंसार सदस्य नोमान मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है. बांग्लादेश हिंदू बुद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल मोनिंद्र नाथ ने मीडिया से बात करते हुए इस घटना की पुष्टि की है.
पुलिस का बयान
घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है, जब बांग्लादेश में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले सहकर्मी ने 40 साल के एक हिंदू युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामल में जो बयान दिया है वो काफी चौंकाना वाला है. पुलिस ने बताया कि ये घटना गलती से हुई फायरिंग लग रही है.
कौन है आरोपी?
मीडिया के अनुसार मृतक बजेंद्र बिस्वास फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए तैनात एक अंसार के सदस्य थे. उनके पिता का नाम पोबित्रा बिस्वास है और वो सिलहट सदर के कादिरपुर गांव के रहने वाले थे. घटना के बाद गिरफ्तार किए आरोपी का नाम नोमान है, जो सुनामगंज के ताहिरपुर इलाके के बालुटुरी बाजार का रहने वाला है.