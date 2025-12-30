Advertisement
trendingNow13058636
Hindi Newsदुनियाबांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता जारी, एक और हिंदू को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता जारी, एक और हिंदू को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

Bangladeshi Hindu: मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी अंसार सदस्य नोमान मिया को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस की तरफ से जारी बयान में इस घटना को गलती से गोली चलने के कारण हुआ बताया जा रहा है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 30, 2025, 05:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता जारी, एक और हिंदू को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

Bangladeshi Hindu: बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा शांत होने का नाम नहीं ले रही है. इस हिंसा में सबसे ज्यादा हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिसके कारण लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं.  ताजा मामला भालुका उप जिला का है, जहां पर अंसार के एक 40 वर्षीय सदस्य बजेंद्र बिस्वास की उसके साथी ने गोली मारकर हत्या कर दी है.  मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी अंसार सदस्य नोमान मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है. बांग्लादेश हिंदू बुद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल मोनिंद्र नाथ ने मीडिया से बात करते हुए इस घटना की पुष्टि की है. 

 

पुलिस का बयान

Add Zee News as a Preferred Source

घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है, जब बांग्लादेश में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले सहकर्मी ने 40 साल के एक हिंदू युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामल में जो बयान दिया है वो काफी चौंकाना वाला है. पुलिस ने बताया कि ये घटना गलती से हुई फायरिंग लग रही है. 

 

कौन है आरोपी?

मीडिया के अनुसार मृतक बजेंद्र बिस्वास फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए तैनात एक अंसार के सदस्य थे. उनके पिता का नाम पोबित्रा बिस्वास है और वो सिलहट सदर के कादिरपुर गांव के रहने वाले थे. घटना के बाद गिरफ्तार किए आरोपी का नाम नोमान है, जो सुनामगंज के ताहिरपुर इलाके के बालुटुरी बाजार का रहने वाला है.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

bangladeshi hindu news

Trending news

शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
Khalida Zia
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
Gujarat
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
Assam
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
BMC Elections 2026
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
Indian Army
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
Angel Chakma
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग