Advertisement
trendingNow13052664
Hindi Newsदुनियाअगर मैं मारा जाता हूं, तो..., उस्मान हादी की मौत पर जमात-ए-इस्लामी का घिनौना खेल उजागर! अमेरिका-फ्रांस और जापान ने बांग्लादेश में भड़काई हिंसा? बहुत बड़ा खुलासा

'अगर मैं मारा जाता हूं, तो...', उस्मान हादी की मौत पर जमात-ए-इस्लामी का घिनौना खेल उजागर! अमेरिका-फ्रांस और जापान ने बांग्लादेश में भड़काई हिंसा? बहुत बड़ा खुलासा

बांग्लादेशी पत्रकार मुक्तदिर राशिद ने छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत का राजनीतिकरण करने के लिए जमात-ए-इस्लामी और उसकी छात्र शाखा छात्र शिबिर की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि हादी केवल न्याय चाहते थे, लेकिन कुछ पार्टियां सहानुभूति का फायदा उठा रही हैं. राशिद ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका, फ्रांस और जापान ने बांग्लादेश में हिंसा में आग में घी का काम किया है. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 25, 2025, 09:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अगर मैं मारा जाता हूं, तो...', उस्मान हादी की मौत पर जमात-ए-इस्लामी का घिनौना खेल उजागर! अमेरिका-फ्रांस और जापान ने बांग्लादेश में भड़काई हिंसा? बहुत बड़ा खुलासा

बांग्लादेशी पत्रकार मुक्तदिर राशिद ने छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद उत्पन्न स्थिति पर गहरी चिंता जताई है. न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में राशिद ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल, खासकर जमात-ए-इस्लामी और उसकी छात्र इकाई छात्र शिबिर, हादी की मौत पर लोगों की सहानुभूति का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं.  उन्होंने उदाहरण दिया कि शिबिर के नेताओं ने हादी की बॉडी ले जा रही एम्बुलेंस पर कब्जा करने की कोशिश की, जो राजनीति का स्पष्ट संकेत है. राशिद ने जोर दिया कि हादी ने गोली लगने से पहले कहा था – "अगर मैं मारा जाता हूं, तो मुझे सिर्फ न्याय दिलाओ, कुछ और नहीं."न्याय की मांग और राजनीतिक अस्थिरता की चिंता
राशिद ने हादी की मौत से पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता की तुलना गाजा, इजराइल और कश्मीर जैसे मुद्दों से की, जहां सहानुभूति को राजनीतिक लामबंदी में बदल दिया जाता है. उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां सत्ता या नेतृत्व बदलाव के लिए इस स्थिति का इस्तेमाल करना चाहती हैं.  पत्रकार ने हादी की हत्या की स्वतंत्र, निष्पक्ष और भरोसेमंद जांच की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि बिना गहरी जांच के हिंसा बढ़ सकती है, जैसा कि प्रोथोम एलो और डेली स्टार अखबारों पर हमलों में देखा गया, जो फ्रिंज तत्वों या जमात से जुड़े छात्रों का काम हो सकता है.विदेशी हस्तक्षेप पर सवाल
राशिद ने आरोप लगाया कि स्थिति बिगड़ने पर अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे कुछ विदेशी तत्व आग में घी डाल रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान और भारत के उदाहरण देते हुए कहा कि विदेशी लोग प्रदर्शनकारियों को भड़का कर सैन्य या कानून व्यवस्था पर हमला करवाने की कोशिश करते हैं.  उन्होंने दोहराया कि हादी की तरह बांग्लादेशी वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए इस मामले में सिर्फ इंसाफ चाहिए, राजनीति नहीं.  इस बीच, भारत ने बांग्लादेश में हादी की हत्या और अन्य घटनाओं के बीच हाई कमिश्नर को दूसरी बार तलब किया है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh violence

Trending news

घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
National News
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत