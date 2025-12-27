आखिर अपने ही रॉकस्टार पर बांग्लादेशियों ने क्यों बरसाए पत्थर? जेम्स कॉन्सर्ट हिंसा की पूरी कहानी

DNA Analysis: बांग्लादेश के फरीदपुर में मशहूर रॉकस्टार जेम्स के कार्यक्रम में यही हुआ. एक स्कूल की सालगिरह के मौके पर आयोजित जेम्स के कॉन्सर्ट में अचानक कट्टरपंथियों की एंट्री हो गई. जेम्स के स्टेज पर आने से पहले ही कट्टरपंथी वहां पहुंच गए. इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद दर्शकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया. हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए. सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में अब सिर्फ कट्टरपंथियों की ही चलेगी. क्या यूनुस के नेतृत्व में ये कट्टरपंथी बेकाबू हो गए हैं. इन सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जेम्स के कॉन्सर्ट में हुए हंगामे की खबर को समझना चाहिए.

कॉन्सर्ट में क्या कुछ हुआ?

राजधानी ढाका से करीब 120 किलोमीटर दूर फरीदपुर में एक स्कूल की सालगिरह का कार्यक्रम चल रहा था. रात साढ़े 9 बजे के करीब अचानक वहां कुछ लोग पहुंच गए और हंगामा करने लगे.कुछ ही देर में इन लोगों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी. इन कट्टरपंथियों ने वहां मौजूद छात्रों और आयोजकों पर कुर्सियां भी उछालीं. अचानक हुए इस हमले के बाद वहां अफरातफरी मच गई. लोग जान बचाकर कॉन्सर्ट से भागने लगे. कोई कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर उन्हें निशाना क्यों बनाया जा रहा है. अगर जेम्स उस समय स्टेज पर होते तो वो भी इन कट्टरपंथियों का निशाना बन जाते. बाद में जेम्स और उनके बैंड के सदस्यों को किसी तरह सुरक्षा घेरे में वहां से निकाला गया. इस हंगामे और हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. हंगामे के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर जेम्स का कॉन्सर्ट रद्द करना पड़ा. जेम्स के कॉन्सर्ट में आए हजारों लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा.

क्यों हुआ हंगामा?

अब आपको रॉकस्टार जेम्स के बारे में भी जानना चाहिए जिनके कॉन्सर्ट में कट्टरपंथियों ने हंगामा किया. 61 साल के जेम्स का असली नाम फारूक महफूज अनम जेम्स है. जेम्स बांग्लादेशी रॉक बैंड ‘नगर बाउल’ के प्रमुख गायक, गीतकार और गिटार वादक हैं. जेम्स ने ‘गैंगस्टर’, ‘वो लम्हे’ और ‘लाइफ इन ए मेट्रो’ जैसी कई हिट हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए हैं. बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने अपने ही देश के गायक जेम्स के कॉन्सर्ट में हंगामा मचाया. लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते जब इसी बांग्लादेश में पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम ने कॉन्सर्ट किया था. उस दौरान कोई हिंसा नहीं हुई, कोई कट्टरपंथी हंगामा करने नहीं आया. 15 दिसंबर को ढाका के यूनाइटेड कन्वेंशन सेंटर में हजारों लोगों की मौजूदगी में आतिफ असलम ने कन्सर्ट किया था. ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में उस समय हालात ठीक थे. कट्टरपंथी उस्मान हादी को 12 दिसंबर को गोली मारी गई थी. उसके बाद से ही बांग्लादेश में अराजकता के हालात बन गए थे. इसके बावजूद आतिफ के कार्यक्रम में कोई हंगामा नहीं हुआ.

हिंसा पर सवाल क्यों?

यहां सवाल उठता है कि क्या आतिफ के कन्सर्ट में हंगामा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो पाकिस्तानी है. क्या जमात-ए-इस्लामी के कट्टरपंथियों ने आतिफ का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि जमात पाकिस्तान के पैसे पर पलता है. क्योंकि जमात के लिए बांग्लादेश से ज्यादा पाकिस्तान मायने रखता है. क्या आतिफ को इसलिए शांतिपूर्वक कॉन्सर्ट करने की इजाजत दी गई क्योंकि उस पर बॉलीवुड ने बैन लगा रखा है. क्या जेम्स के कॉन्सर्ट में इसलिए हंगामा हुआ क्योंकि बॉलीवुड में जेम्स का स्वागत होता है. बांग्लादेश का सिस्टम कट्टरपंथ में बदल चुका है. बांग्लादेश की सरकार मजहबी कट्टरता की सरकार बन चुकी है. वहीं बांग्लादेश के मदरसे बम फैक्ट्री में बदल चुके हैं.

हिंदूओं, कलाकारों को बनाया निशाना

हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको ढाका में हुए एक ब्लास्ट की खबर जाननी चाहिए. ढाका के केरानीगंज में एक मदरसे की बिल्डिंग में ज़ोरदार धमाका हुआ. धमाके से मदरसे की बिल्डिंग के कई कमरों की दीवारें उड़ गईं. छुट्टी के दिन धमाका होने की वजह से मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे तो बच गए. लेकिन मदरसा के भीतर रहने वाले एक शिक्षक का परिवार इसकी चपेट में आ गया. महिला और बच्चे समेत कुल 4 लोग इस धमाके में घायल हुए. जब पुलिस की टीम छानबीन के लिए मदरसा पहुंची तो वहां से केमिकल और बम बनाने के दूसरे सामान मिले. सोचिए, जो पढ़ाई-लिखाई की जगह है, वहां बम बनाने का काम चल रहा था. यहीं से बम लेकर कट्टरपंथी अपना आतंक फैलाते. हिंदुओं पर हमला करते, कलाकारों को निशाना बनाते और कला से जुड़े संस्थानों पर फोड़ते. लेकिन जमात-ए-इस्लामी के प्रिय मोहम्मद यूनुस ने इन घटनाओं को लेकर आंख मूंद ली है. उनका एकमात्र एजेंडा सिर्फ भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देना है.

