Shut Down का असर या फिर कुछ और... आखिर 24 घंटे के क्यों बंद हो रहे हैं अमेरिका के बैंक

Columbus Day: अमेरिका इस समय शटडाउन की मार झेल रहा है. इस बीच अमेरिका के कई बैंको ने 13 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया है. जानकारी के अनुसार, वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ अमेरिका 13 अक्टूबर को कोलंबस दिवस के अवसर पर बंद रहेंगे. यह एक संघीय अवकाश है जो अक्टूबर के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है. इस दिन, बैंक ऑफ अमेरिका और वेल्स फार्गो अपने सभी 7700 स्टोर बंद कर देंगे. इसके अलावा, कैपिटल वन बैंक, सिटीबैंक, पीएनसी बैंक और सैंटेंडर बैंक जैसे अन्य बैंक भी बंद रहेंगे. हालांकि, वेल्स फार्गो शाखाओं के बंद होने के दौरान भी ग्राहक एटीएम का उपयोग कर सकते हैं. एटीएम पर ग्राहक अपनी शेष राशि की जांच कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, नकदी निकाल सकते हैं और भुगतान स्थानांतरित कर सकते हैं. वेल्स फार्गो एटीएम में डिजिटल वॉलेट कार्ड भी स्वीकार किए जाते हैं. बैंकों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे पहले से योजना बना लें.

बता दें, अक्टूबर के दूसरे सोमवार को कोलंबस दिवस के रूप में मनाया जाता है जो एक संघीय अवकाश है. इसकी स्थापना 1968 में क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के दिन की याद में की गई थी. बता दें कि अमेरिका के कई राज्यों और शहरों में उस तिथि को स्वदेशी लोगों के दिवस के रूप में भी मान्यता प्राप्त है. जानकारी के अनुसार, राज्य और संघीय न्यायालय, पुस्तकालय, पब्लिक स्कूल, डाकघर और बैंक कुछ ऐसी सरकारी सेवाएं 13 अक्टूबर को बंद रहेगी. 13 अक्टूबर को संघीय कर्मचारियों को अवकाश मिलेगा.

बैंक जो 13 अक्टूबर को रहेंगे बंद

Add Zee News as a Preferred Source

1. बैंक ऑफ अमेरिका

2. वेल्स फार्गो

3. कैपिटल वन बैंक

4. सिटीबैंक

5. पीएनसी बैंक

6. सैंटेंडर बैंक

बैंक जो 13 अक्टूबर को खुले रहेंगे

1. चेस बैंक

2. टीडी बैंक

बता दें, अमेरिका में हर साल 11 आधिकारिक संघीय अवकाश मनाये जाते हैं, जिनमें यह अवकाश भी शामिल है.

आखिर क्यों अमेरिका में मनाया जाता है कोलंबस दिवस

बता दें कि कोलंबस दिवस क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका में आने की याद में मनाया जाता है. कोलंबल दिवस अक्टूबर के दूसरे सोमवार को मनाया है. कोलंबस दिवस का उद्देश्य कोलंबस की बहादुरी और उनके अमेरिका की खोज में योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है. बता दें, 12 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने बहामास में कदम रखा जिसे वह एशिया का हिस्सा मानते थे. इस घटना ने यूरोपीय लोगों के लिए अमेरिका के दरवाजे खोल दिए थे. 1792 में, न्यूयॉर्क शहर में कोलंबस के अमेरिका आगमन की 300वीं वर्षगांठ मनाई गई थी. इस दिन को आधिकारिक तौर पर 1937 में फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट द्वारा कोलंबस दिवस के रूप में घोषित किया गया था.