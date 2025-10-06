Advertisement
trendingNow12950623
Hindi Newsदुनिया

Shut Down का असर या फिर कुछ और... आखिर 24 घंटे के क्यों बंद हो रहे हैं अमेरिका के बैंक

USA: अमेरिका में 13 अक्टूबर को कई बैंक बंद रहेंगे. वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ अमेरिका सहित कैपिटल वन बैंक, सिटीबैंक, पीएनसी बैंक और सैंटेंडर बैंक जैसे प्रमुख बैंक अपने सभी 7700 शाखाएं बंद कर देंगे. आइए जानते है कि बैंकों ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Columbus Day: अमेरिका इस समय शटडाउन की मार झेल रहा है. इस बीच अमेरिका के कई बैंको ने 13 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया है. जानकारी के अनुसार, वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ अमेरिका 13 अक्टूबर को कोलंबस दिवस के अवसर पर बंद रहेंगे. यह एक संघीय अवकाश है जो अक्टूबर के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है. इस दिन, बैंक ऑफ अमेरिका और वेल्स फार्गो अपने सभी 7700 स्टोर बंद कर देंगे. इसके अलावा, कैपिटल वन बैंक, सिटीबैंक, पीएनसी बैंक और सैंटेंडर बैंक जैसे अन्य बैंक भी बंद रहेंगे. हालांकि, वेल्स फार्गो शाखाओं के बंद होने के दौरान भी ग्राहक एटीएम का उपयोग कर सकते हैं. एटीएम पर ग्राहक अपनी शेष राशि की जांच कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, नकदी निकाल सकते हैं और भुगतान स्थानांतरित कर सकते हैं. वेल्स फार्गो एटीएम में डिजिटल वॉलेट कार्ड भी स्वीकार किए जाते हैं. बैंकों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे पहले से योजना बना लें. 

बता दें, अक्टूबर के दूसरे सोमवार को कोलंबस दिवस के रूप में मनाया जाता है जो एक संघीय अवकाश है. इसकी स्थापना 1968 में क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के दिन की याद में की गई थी. बता दें कि अमेरिका के कई राज्यों और शहरों में उस तिथि को स्वदेशी लोगों के दिवस के रूप में भी मान्यता प्राप्त है. जानकारी के अनुसार, राज्य और संघीय न्यायालय, पुस्तकालय, पब्लिक स्कूल, डाकघर और बैंक कुछ ऐसी सरकारी सेवाएं 13 अक्टूबर को बंद रहेगी. 13 अक्टूबर को संघीय कर्मचारियों को अवकाश मिलेगा.

 बैंक जो 13 अक्टूबर को रहेंगे बंद

Add Zee News as a Preferred Source

1. बैंक ऑफ अमेरिका
2. वेल्स फार्गो
3. कैपिटल वन बैंक
4. सिटीबैंक
5. पीएनसी बैंक
6. सैंटेंडर बैंक

बैंक जो 13 अक्टूबर को खुले रहेंगे

1. चेस बैंक
2. टीडी बैंक

बता दें, अमेरिका में हर साल 11 आधिकारिक संघीय अवकाश मनाये जाते हैं, जिनमें यह अवकाश भी शामिल है. 

आखिर क्यों अमेरिका में मनाया जाता है कोलंबस दिवस

बता दें कि कोलंबस दिवस क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका में आने की याद में मनाया जाता है. कोलंबल दिवस अक्टूबर के दूसरे सोमवार को मनाया है. कोलंबस दिवस का उद्देश्य कोलंबस की बहादुरी और उनके अमेरिका की खोज में योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है. बता दें, 12 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने बहामास में कदम रखा जिसे वह एशिया का हिस्सा मानते थे. इस घटना ने यूरोपीय लोगों के लिए अमेरिका के दरवाजे खोल दिए थे. 1792 में, न्यूयॉर्क शहर में कोलंबस के अमेरिका आगमन की 300वीं वर्षगांठ मनाई गई थी. इस दिन को आधिकारिक तौर पर 1937 में फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट द्वारा कोलंबस दिवस के रूप में घोषित किया गया था.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

USA

Trending news

अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
Ropeway
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
Election Commission of India
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
Supreme Court
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
us
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
India Weather news
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
karnataka
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
Hyderabad News
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
Mamata Banerjee
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
CJI BR Gavai
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
Pahalgam attack
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर