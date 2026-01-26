Advertisement
अमेरिका के लिए चेतावनी... नकाबपोश एजेंटों की गोली से मौत पर भड़के बराक ओबामा, पूछा- बिना जवाबदेही के कत्ल कब तक?

अमेरिका के लिए चेतावनी... नकाबपोश एजेंटों की गोली से मौत पर भड़के बराक ओबामा, पूछा- 'बिना जवाबदेही के कत्ल कब तक?'

Barack Obama on Minneapolis case: मिनियापोलिस में एलेक्स प्रेट्टी की गोली लगने से मौत पर बराक और मिशेल ओबामा ने एजेंसी और सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाया है. ओबामा ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने सरकार को दोषी ठहराया है.

 

Last Updated: Jan 26, 2026, 06:53 AM IST
अमेरिका के लिए चेतावनी... नकाबपोश एजेंटों की गोली से मौत पर भड़के बराक ओबामा, पूछा- 'बिना जवाबदेही के कत्ल कब तक?'

Barack Obama on Minneapolis case: मिनियापोलिस में एक अमेरिकी नागरिक की गोली लगने से मौत हो गई थी. इस पर बराक ओबामा और मिशेल ओबामा ने नाराजगी जताई है. दोनों ने इस घटना को बहुत दुखद बताया है. उन्होंने कहा कि ये हर अमेरिकी के लिए एक चेतावनी है. उनके मुताबिक देश के मूल मूल्यों को लगातार खतरे में डाला जा रहा है. उन्होंने ये बयान अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया है.

क्या था पूरा मामला?
ये घटना शनिवार सुबह दक्षिण मिनियापोलिस में हुई थी. 37 साल के एलेक्स प्रेट्टी को संघीय इमिग्रेशन के एजेंटों ने गोली मार दी थी. बताया गया कि यह कार्रवाई एक ऑपरेशन के दौरान हुई थी. इस घटना के बाद देशभर में गुस्सा फैल गया है. कई लोगों ने एजेंटों के तरीके पर सवाल उठाए हैं. ओबामा ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों का काम मुश्किल होता है. लेकिन उनसे उम्मीद की जाती है कि वे कानून के दायरे में और जवाबदेही के साथ काम करें.

दहशत पैदा कर रहे हैं नकाबपोश एजेंट
ओबामा ने कहा कि मिनेसोटा में जो हो रहा है, वो इसके उलट है. उन्होंने आरोप लगाया कि नकाबपोश एजेंट बिना किसी जवाबदेही के काम कर रहे हैं. उनके तरीके डराने वाले हैं. ये आम लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे कदम शहर के लोगों में दहशत पैदा करते हैं. यह कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बजाय तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं.

सरकार बिगाड़ रही है हालात
पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि हाल के हफ्तों में देशभर में लोग इन एजेंटों के रवैये से नाराज हैं. उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एक पूर्व शीर्ष वकील ने भी इन तरीकों को शर्मनाक और गैरकानूनी कहा है. ओबामा के मुताबिक इन कार्रवाइयों की वजह से दो अमेरिकी नागरिकों की मौत हो चुकी है. इसके बावजूद सरकार सब सही करने के बजाय हालात को और बिगाड़ने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से दी गई सफाई गंभीर जांच पर आधारित नहीं है. 

ओबामा ने प्रशासन से अपील की है कि वह इस तरह की कार्रवाइयों को रोके. उन्होंने कहा कि संघीय एजेंसियों को राज्य और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करना चाहिए. उन्होंने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज और मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे का नाम लेते हुए कहा कि बातचीत से समाधान निकाला जाना चाहिए. उनका कहना था कि और अराजकता फैलने से पहले यह जरूरी है.

जवाब मांग रहे हैं लोग
इस घटना के बाद मिनियापोलिस में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं. कड़ाके की ठंड के बावजूद कई प्रदर्शन हुई है. कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है. लोग जवाब मांग रहे थे. गवर्नर टिम वाल्ज ने कहा कि राज्य और शहर इस बार फिर हुई मौत से स्तब्ध हैं. उन्होंने ट्रंप प्रशासन से इमिग्रेशन ऑपरेशन खत्म करने की मांग की है. वहीं होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने एजेंटों का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी थी. उनका दावा था कि एजेंटों ने आत्मरक्षा में कदम उठाया है.

ओबामा और मिशेल ओबामा ने शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि ऐसे आंदोलन याद दिलाते हैं कि अन्याय के खिलाफ बोलना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. उन्होंने लोगों से अपने अधिकारों की रक्षा करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने की अपील की है. उनके मुताबिक यही लोकतंत्र की असली ताकत है.

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं.

Barack Obama Michelle Obama

