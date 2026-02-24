Advertisement
बारामती विमान हादसे के बाद DGCA का बड़ा एक्शन, VSR वेंचर्स के 4 विमानों पर लगा बैन

Baramati Plane Crash: 28 जनवरी को हुए विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद DGCA ने सख्त कार्रवाई की है. उन्होंने VSR वेंचर्स के चार विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है. 

 

Feb 25, 2026, 12:01 AM IST
Baramati Plane Crash: महाराष्ट्र के बारामती में 28 जनवरी को हुए विमान हादसे में राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार की मृत्यु के बाद DGCA ने सख्त कार्रवाई की गई है. DGCA ने VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के चार प्लेन के उड़ान पर रोक लगा दी है. ये रोक स्पेशल सेफ्टी ऑडिट के नियमों की भारी अनदेखी पाए जाने पर लगाई गई है. हादसे में इस कंपनी का 'लियरजेट 45' क्रैश हुआ था.

DGCA की सख्त कार्रवाई

डीजीसीए (DGCA) के अनुसार, 28 जनवरी 2026 को बारामती में हुए हादसे के बाद VSR वेंचर्स पर खास ऑडिट किया गया. जांच में पता चला कि कंपनी ने विमानों की मरम्मत, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और फ्लाइट ऑपरेशन में तय नियमों को बार-बार उल्लंघन करने की कोशिश की है. ऐसे में सुरक्षा में हुए ये गंभीर खामियों के कारण DGCA ने कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. 

विमानों पर तुरंत रोक

सुरक्षा नियमों की अनदेखी और विमानों के रखरखाव में बड़ी कमियां मिलने के कारण DGCA ने 'VSR वेंचर्स' के चार लियरजेट विमनों की उड़ानों पर तुरंत रोक लगा दी है. DGCA रेगुलेटर ने कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक विमान सुरक्षा के मानकों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरते, वे उड़ान नहीं भर पाएंगे. साथ ही कंपनी से इन गलतियों का मुख्य कारण बताने को कहा गया है और सुधार के कड़े कदम उठाने को कहा गया है. इसके बाद ही DGCA आगे का फैसला लेगा. 

रोहित पवार के गंभीर आरोप

बारामती में लियरजेट 45 विमान के हादसे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर ने कहा है कि इसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट 26 फरवरी तक या उससे पहले आ जाएगी. वहीं दूसरी ओर, अजित पवार के भतीजे और एनसीपी-एसपी विधायक रोहित पवार ने विमान मालिक कंपनी पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी और तकनीकी गड़बड़ी का आरोप लगाया है. उन्होंने प्रेस कॉन्प्रेंस कर इस पूरे मामले में साजिश या बड़े घोटाले का शक जताया है. 

ICAO नियमों की अनिवार्यता

ICAO के नॉर्म्स के अनुसार, बारामती विमान हादसे की जांच की शुरुआती रिपोर्ट एक्सीडेंट होने के 30 दिनों के अंदर जारी करना अनिवार्य है. ऐसे में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि फाइनल रिपोर्ट सही समय पर आएगी. साथ ही उनका कहना है कि विमन दुर्घटना जांच ब्यूरो मलबे, मेंटेनेस रिकॉर्ड और तकनीकी सबूतों की गहन जांच कर रहा है. वहीं उन्होंने ये भी बताया कि विमान के डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (DFDR) से डेटा निकाल लिया गया है, लेकिन कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) के डैमेज हो गया है. वहीं CVR से जानकारी जुटाने के लिए अब निर्माता कंपनी 'हनीवेल' और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की तकनीकी मदद ली जा रही है, जिससे हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके और अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा सके. 

स्पेशल ऑडिट के आदेश

वहीं, साल 2025 में DGCA ने गैर-अनुसूचित ऑपरेटरों के 51 ऑडिट किए, जिसमें वीएसआर वेंचर्स की भी कई बार कड़ी निगरानी की गई थी. इस दौरान फ्लाइट सेफ्टी, मेंटेनेंस और ड्यूटी समय जैसे मानकों की जांच के बाद कमियों को सुधार लिया गया था. हालांकि अब बारामती हादसे के बाद मंत्रालय ने सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए DGCA को इस कंपनी का फिर से स्पेशल ऑडिट करने का आदेश दिया है. 

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Baramati plane crash

Trending news

