Advertisement
trendingNow13046194
Hindi Newsदुनियापहले खुद रिफ्यूजी अब बने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, बरहम सालेह को मिली बड़ी जिम्मेदारी

पहले खुद रिफ्यूजी अब बने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, बरहम सालेह को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Barham Salih: इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सालेह को संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थी उच्चायुक्त चुना गया है. खास बात यह है कि वे खुद कभी शरणार्थी रह चुके हैं. उन्हें यह जिम्मेदारी ऐसे समय मिली है जब एजेंसी को धन की कमी और शरणार्थियों की संख्या में तेजी से वृद्धि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Barham Salih: इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सालेह को संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थी उच्चायुक्त चुना गया है. खास बात यह है कि बरहम सालेह खुद भी कभी शरणार्थी रह चुके हैं. ऐसे समय में उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है जब शरणार्थियों की मदद करने वाली इस एजेंसी को दो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. एक तरफ धन की कमी है और दूसरी तरफ मदद मांगने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी जारी है. गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की सिफारिश पर सालेह को सर्वसम्मति से इस पद के लिए चुना. इससे यह जिम्मेदारी उस क्षेत्र के व्यक्ति को मिली है, जो खुद शरणार्थी संकट से बुरी तरह प्रभावित रहा है.

फिलिपो ग्रांडी की जगह लेंगे सालेह

सालेह ने अपने चुनाव के बाद कहा कि एक पूर्व शरणार्थी के तौर पर मैं जानता हूं कि सुरक्षा और अवसर कैसे किसी के जीवन की दिशा बदल सकते हैं. यह अनुभव उन्हें संवेदनशीलता, व्यावहारिक सोच और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व देने में मदद करेगा. वे इटली के फिलिपो ग्रांडी की जगह लेंगे, जिनका दूसरा कार्यकाल इस साल के अंत में पूरा हो रहा है. ग्रांडी ने अपने उत्तराधिकारी का स्वागत करते हुए कहा कि बरहम सालेह का अनुभव उन्हें इस कठिन दौर में इस संस्था का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त बनाता है. महासचिव एंटोनियो गुटेरेस खुद भी पहले शरणार्थियों से जुड़े इस शीर्ष पद पर रह चुके हैं. अब तक इस पद पर अधिकतर यूरोप के लोग रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सालेह रह चुके है इराक के राष्ट्रपति

बता दें कि बरहम सालेह 2018 से 2022 तक इराक के राष्ट्रपति रहे. इससे पहले वे 2009 से 2012 तक कुर्दिस्तान के क्षेत्रीय प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं. सद्दाम हुसैन के शासनकाल में कुर्द आंदोलन से जुड़े होने के कारण उन्हें 1979 में गिरफ्तार किया गया था. बाद में वे ब्रिटेन चले गए, जहां उन्होंने कार्डिफ विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और लिवरपूल विश्वविद्यालय से सांख्यिकी व कंप्यूटर एप्लीकेशन में डॉक्टरेट की पढ़ाई की. वे सुलेमानी में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ इराक के संस्थापक हैं.

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार, दुनिया भर में 117 मिलियन से अधिक शरणार्थी हैं, जिनमें से अधिकांश विकासशील देशों में रह रहे हैं. इस एजेंसी के 14600 कर्मचारी हैं और यह 128 देशों में काम करती है. इस साल की शुरुआत में एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि शरणार्थियों के सामने कई गंभीर समस्याएं एक साथ खड़ी हो रही हैं, जैसे कि लोगों का विस्थापन बढ़ रहा है, धन लगातार कम हो रहा है और राजनीतिक स्तर पर उदासीनता बनी हुई है. धन की कमी के कारण 1.4 बिलियन डॉलर की जरूरी योजनाएं बंद या टाल दी गई हैं.

ये भी पढ़ें: एक झटके में खत्म हुआ कार रेसर का पूरा परिवार, नॉर्थ कैरोलिना में धू-धू कर जला प्लेन-Video

रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 11.6 मिलियन शरणार्थियों और विस्थापित लोगों को संयुक्त राष्ट्र की मदद से वंचित होने का खतरा है. पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों को निकाले जाने का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल की शुरुआत से अब तक करीब 1.9 मिलियन अफगान अपने देश लौट चुके हैं या लौटने को मजबूर किए गए हैं, लेकिन उन्हें मिलने वाली आर्थिक सहायता इतनी कम है कि उससे खाने तक का खर्च मुश्किल से निकलता है. इससे उनके दोबारा सामान्य जीवन में लौटने की कोशिशें कमजोर पड़ रही हैं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Barham Salih

Trending news

दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते
Atal Bihari Vajapayee
सोनिया के खिलाफ ईसाई vs ईसाई का फॉर्मूला क्या था? अटल मान जाते तो आडवाणी पीएम होते