फट गया चीन का 'बाढ़ बम', नेपाल में फिर आएगा भयंकर सैलाब! लोगों ने बंद कर लीं दुकानें

चीन की तरफ स्थित झील में शुक्रवार को फट गई है, जिससे चीन के साथ-साथ नेपाल की भी टेंशन और बढ़ गई है. नेपाल में खतरे का अलर्ट जारी किया गया है.चीन की तरफ से भारी बाढ़ का अंदेशा है. इसके बाद नुवाकोट में लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं.
रसुआ के सीडीओ ने कहा, 'सूचना मिली है कि चीन की ओर स्थित झील में दरार आ गई है. चीन में चोचेन नदी और पुरेपु त्सांगपो नदी के संगम के पास बनी एक विशाल झील फट गई है'. रसुआ के मुख्य जिला अधिकारी नरेंद्र परियार ने बताया कि झील के टूटने की सूचना चीन ने दी है. छोचेन नदी और पुरेपु नदी को त्रिशुली नदी की ऊपरी सहायक नदियों के रूप में जाना जाता है. बता दें कि नेपाल त्रासदी में अब तक 475 लोगों की मौत हो चुकी है. दूसरी ओर, सरकारी मीडिया के मुताबिक, चीन ने तिब्बत में बचाव अभियान रोक दिया है. वहां जानलेवा कीचड़ और मलबे का बहाव के दो दिन बाद भी सैकड़ों लोग लापता हैं और दोबारा बाढ़ आने का बहुत ज्यादा खतरा है.
नेपाल में बर्बादी का डराने वाला मंजर!
3 दिन बाद नेपाल में इससे भी बड़ी तबाही?
लॉरेंस का ऑर्डर अंकित का मर्डर!#Nepal #FlashFlood #NepalFlood #ZeeNews #ZeeLive https://t.co/73hvZQVvhK
— Zee News (@ZeeNews) August 28, 2026
नुवाकोट से ग्राउंड जीरो पर मौजूद ज़ी न्यूज संवाददाता परिवेश वात्स्यायन ने हालात की जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन की तरफ से एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है. सड़कों पर अफरा-तफरी का माहौल नजर आ रहा है. त्रिशूली बाजार की तरफ से आने वाली सड़क पर लोग भागते दिख रहे हैं. उनका कहना है कि पीछे से सैलाब आ रहा है. डर के मारे लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं और अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ ऊपर के इलाकों में जा रहे हैं. उन्होंने आगे बताया, लोगों को लगातार नदी के पास से हटाया जा रहा है. पानी का जबरदस्त सैलाब पीछे से आता दिख रहा है. रेस्क्यू टीम लोगों को लेकर ऊपरी इलाकों की तरफ जा रही है. नेपाल और चीन की सरकारें लगातार कह रही हैं कि अभी खतरा टला नहीं है. अगले 72 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं.
#WATCH | Nepal: Drone visuals from the flash flood-affected Trishuli area. The area is being evacuated again amid the threat of another flood. Road construction work from Trishuli to Rasuka has been temporarily halted, with all JCB machines recalled and moved to safe locations. pic.twitter.com/TgM3Ha8qMD
— ANI (@ANI) August 28, 2026
#WATCH | Trishuli: Nepal Police Officer P Chaudhary says, "The water level is about to rise, so everyone is being stopped. The vehicles that were engaged in the operation are all returning. They are all coming back. Everyone is being evacuated from there and is being taken to a… https://t.co/fdXAPs41T2 pic.twitter.com/GJlzt9kbcj
— ANI (@ANI) August 28, 2026
विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि भोटे कोसी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद से 290 भारतीय लापता हैं. मंत्रालय ने यह भी बताया कि रसुवा जिले में त्रिशुली-वन परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय श्रमिक भी प्रभावित हुए हैं, जिनमें तमिलनाडु के 21 भारतीय शामिल हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए थे. नेपाल पुलिस के अनुसार, 127 नेपाली नागरिक भी लापता हैं. विदेशी नागरिकों में 53 यूक्रेनी, 51 मलेशियाई, 35 ऑस्ट्रेलियाई, 33 ब्रिटिश और 25 कनाडाई नागरिक भी लापता बताए जा रहे हैं.