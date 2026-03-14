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इराक के पास टैंकर पर हुए हमले में मारे गए मुंबई के इंजीनियर देवनंदन प्रसाद सिंह कौन थे? आत्मघाती जहाज ने ली जान

MT Safesea Vishnu: मुंबई निवासी मरीन इंजीनियर देवनंदन प्रसाद सिंह की इराक के पास तेल टैंकर पर हुए हमले में मौत हो गई. टैंकर खोर अल जुबैर बंदरगाह के पास था जब हमला हुआ. 25 साल के अनुभव वाले सिंह गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में दम तोड़ दिया. जहाज के अन्य 28 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 14, 2026, 10:58 AM IST
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Indian Sailor Death: ईरान समेत मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इराक के दक्षिणी तट के पास एक तेल टैंकर पर हुए हमले में एक भारतीय मरीन इंजीनियर की मौत हो गई. मृतक की पहचान 54 वर्षीय देवनंदन प्रसाद सिंह के रूप में हुई है, जो मुंबई में रहते थे और एक अंतरराष्ट्रीय तेल टैंकर पर वरिष्ठ इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे. भारत सरकार के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 12 मार्च को जारी एक बयान में इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हमले में एक भारतीय क्रू सदस्य की जान चली गई है. घटना की जांच की जा रही है और संबंधित समुद्री एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी गई है.

टैंकर पर एडिशनल चीफ इंजीनियर थे सिंह

जानकारी के अनुसार, सिंह मुंबई के कांदिवली इलाके में रहते थे और मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी सेफसी विष्णु (MT Safesea Vishnu) पर एडिशनल चीफ इंजीनियर के रूप में तैनात थे. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के अनुसार, यह टैंकर इराक के दक्षिणी बंदरगाह शहर बसरा के पास स्थित खोर अल जुबैर बंदरगाह के निकट था, जब उस पर हमला हुआ. अधिकारियों ने बताया कि हमले के दौरान सिंह को गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मौत हो गई.

हमले के बाद समुद्र में कूदे क्रू सदस्य

हमले के तुरंत बाद जहाज पर मौजूद क्रू सदस्यों ने अपनी जान बचाने के लिए जहाज छोड़ दिया और समुद्र में कूद गए. बाद में एक बचाव पोत की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया. इराकी कोस्ट गार्ड ने कुल 28 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया. इनमें 16 भारतीय और 12 फिलिपिनो नागरिक शामिल थे. सभी को सुरक्षित रूप से बसरा बंदरगाह तक पहुंचाया गया. हालांकि, इस हादसे में सिंह की जान नहीं बचाई जा सकी.

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25 साल का था मरीन इंजीनियरिंग का अनुभव

सिंह को मरीन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों का अनुभव था. वे लंबे समय तक समुद्री जहाजों पर काम कर चुके थे और उद्योग में एक अनुभवी इंजीनियर के रूप में जाने जाते थे. परिवार के मुताबिक, पिछले कई वर्षों से वे समुद्र में काम करने के बजाय जमीन पर डेस्क जॉब कर रहे थे. करीब सात साल पहले उन्होंने नियमित जहाजी सेवा छोड़ दी थी. हालांकि, हाल ही में एक अनुबंध के तहत उन्हें फिर से जहाज पर ड्यूटी के लिए भेजा गया था.

युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पहुंचे थे जहाज पर

परिवार के सदस्यों ने बताया कि सिंह संघर्ष शुरू होने से ठीक पहले जहाज पर तैनात किए गए थे. बताया जा रहा है कि वे युद्ध शुरू होने से केवल तीन दिन पहले ही इस जहाज पर ड्यूटी के लिए पहुंचे थे. 

बिहार के भागलपुर के रहने वाले थे सिंह

सिंह मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के सोनहौला ब्लॉक के रानी बामिया गांव के निवासी थे. उनके भाई कृष्णनंदन प्रसाद सिंह ने बताया कि परिवार को इस घटना की जानकारी एक शिपिंग कंपनी के अधिकारी ने दी. उन्होंने बताया कि सुबह करीब पांच बजे फोन कॉल के जरिए उन्हें हमले और सिंह की मौत की सूचना मिली.

‘आत्मघाती जहाज’ से हमला होने का दावा

परिवार के सदस्यों ने बताया कि जिस टैंकर पर सिंह सवार थे, उसे क्षेत्र में चल रही शत्रुता के दौरान एक ईरानी आत्मघाती जहाज द्वारा निशाना बनाया गया था. बताया गया कि हमले के बाद सिंह ने अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी थी. बचाव दलों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. हालांकि इस हमले की आधिकारिक पुष्टि और पूरी परिस्थितियों की जांच अभी जारी है.

सिंह के परिवार में हैं बेटा और बेटी

सिंह अपने पीछे परिवार में एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं. उनके बेटे के बारे में बताया गया है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है और घटना की जानकारी मिलने के बाद भारत के लिए रवाना हो गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के सदस्य दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां आगे की औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा.

शिपिंग कंपनी और संस्थानों ने जताया शोक

टैंकर का प्रबंधन करने वाली शिपिंग कंपनी कार्यकारी प्रबंधन और ब्रावो शिपिंग प्रबंधन ने सिंह के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है. इसके अलावा, झारखंड के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान BIT Sindri के पूर्व छात्र संघ ने भी सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया. सिंह इसी संस्थान के पूर्व छात्र थे और मरीन इंजीनियरिंग क्षेत्र में उनकी लंबी सेवा को सम्मानपूर्वक याद किया जा रहा है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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