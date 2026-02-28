Advertisement
trendingNow13125754
Hindi Newsदुनियाक्या इजरायल के आगे टिक पाएगा ईरान का सुरक्षा कवच? कितना मजबूत है शिया मुल्क का एयर डिफेंस सिस्टम

क्या इजरायल के आगे टिक पाएगा ईरान का सुरक्षा कवच? कितना मजबूत है शिया मुल्क का एयर डिफेंस सिस्टम

Iran Air Defence System: किसी भी देश के साथ जंग में जो चीज सबसे ज्यादा काम आती है वो है एयर डिफेंस सिस्टम. इससे आप अपने देश में मिसाइल या रॉकेट गिरने से बचा सकते हैं, जिससे कई लोगों की जान बचती है और कई नुकसान भी नहीं होता है. क्या आप जानते हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है? 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 28, 2026, 04:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या इजरायल के आगे टिक पाएगा ईरान का सुरक्षा कवच? कितना मजबूत है शिया मुल्क का एयर डिफेंस सिस्टम

Israel Attack On Iran: इजरायल और अमेरिका ने मिलकर आज ईरान पर बड़ा हमला किया. जिसके चलते तेहरान में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी गई. इस हमले में राजधानी तेहरान से लेकर हाइफा, इस्फहान, खोर्रामाबाद और कौम जैसे क्षेत्रों में मिसाइलें दागी गईं. इस दौरान ईरानी सरकार के कुछ कार्यालयों पर भी विस्फोट देखा गया. हमले के जवाब में ईरान ने भी तेल अवीव, गैलिली और हाइफा जैसे इजरायली शहरों को निशाना बनाया. इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम का बखान तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है? 

ईरान एयर डिफेंस सिस्टम

ईरान के पास अपनी रक्षा के लिए रूसी निर्मित S-300 PMU2 था. यह उसकी रणनीतिक रक्षा की बैकबोन माना जाता था, हालांकि अक्टूबर 2024 में इजरायली हवाई हमलों के दौरान इसे भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद तेहरान ने घरेलू विकल्पों को चुना और S-300 को अपने प्रमुख लंबी दूरी के इंडीजीनस इंटरसेप्ट मिसाइल सिस्टम बावर-373 से रिप्लेस किया. 2024 के अंत और साल 2025 की शुरुआत में ईरान ने इसके अपग्रेडेड वर्जन में सैय्यद-4B मिसाइल का इस्तेमाल किया. इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है. तेहरान का मानना है कि यह मिसाइल सिस्टम S-300 से ज्यादा बेहतर है और इसे खासतौर पर पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.  

ये भी पढ़ें- अमेरिकी घेराबंदी के बीच ड्रैगन ने ईरान को थमाए तबाही मचाने वाले हथियार, जिस युद्धपोत पर इतरा रहे ट्रंप वो भी हो जाएगा खाक

Add Zee News as a Preferred Source

खोरदाद-15 और सेवोम खोरदाद डिफेंस सिस्टम  

ईरान के पास मोबाइल मीडियम टू लॉन्ग रेंज सिस्टम खोरदाद-15 भी है. यह पैसिव फेज्ड एरे रडार से लैस है. इसे 85 किलोमीटर की दूरी से स्टील्थ जेट्स का पता लगाने और 45 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी गतिशीलता इसे शूट एंड स्कूट की क्षमता प्रदान करती है, जिससे सप्रेशन कैंपेन के दौरान दुश्मनों के लिए इसका पता लगाना और नष्ट करना मुश्किल हो जाता है. वहीं ईरान के पास सेवोम खोरदाद नाम से एक और माबाइल डिफेंस सिस्टम है. यह 105 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को निशाना बना सकती है. इसे अक्सर सेंसिटिव मिलिट्री इलाकों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है. बता दें कि सेवोम खोरदाद साल 2019 में अमेरिकी ग्लोबल हॉक ड्रोन को मार गिराने के लिए काफी फेमस है.   

ये भी पढ़ें- इजरायली हमले के बाद ईरान का UAE समेत अमेरिका के 7 मददगार देशों पर हमला, बुर्ज खलीफा के पास धमाके; फिर क्या हुआ

9-डे शॉर्ट रेंज सिस्टम और रडार नेटवर्क

ईरान के पास क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए 9-डे शॉर्ट रेंज सिस्टम है. यह एक मोबाइल डिफेंस यूनिट है, जो 5-30 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को दागने में सक्षम है. यह सिस्टम एडवांस रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल कर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर द्वारा छोड़े गए अंतर को कम करता है, जिससे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेचुरेश अटैक से बचाया जा सकता है. ईरान आने वाले खतरों का पता लगाने के लिए रेजोनेंस-NE और इंडीजीनस गदीर सिस्टम जैसे लॉन्ग रेंज के रडारों पर निर्भर करता है. गदीर रडार1,100 किलोमीटर दूर तक के एरियल टारगेट्स का पता लगा सकता है. इसे विमानों के पीछे पैदा होने वाली अशांति या हीट सिग्नेचर के आधार पर स्टील्थ जेट्स की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है, हालांकि इन डिटेक्शन सिग्नल्स को मिसाइलों के लिए सटीक लॉक में परिवर्तित करना टेक्निकली अभी भी कठिन है.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
OPS
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
indian navy news
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
Jammu Kashmir
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट