200 KM वाली रफ्तार और बारिश का 'महातांडव', तबाही मचाने आया 'बावी' तूफान; कहां-कहां जारी हुआ अलर्ट?

Bavi Typhoon Alert: पश्चिमी प्रशांत महासागर में बना तूफान 'बावी' एशिया के कई देशों के लिए खतरा बन गया है. मौसम एजेंसियों की मानें, तो यह शक्तिशाली तूफान शनिवार देर रहा या रविवार तड़ते सुबह चीन के पूर्वी तट पर झेजियांग और फुजियान प्रांतों के बीच दस्तक दे सकता है.
इस तूफान के आने से पहले उत्तरी ताइवान के समुद्र तट पर जोरदार लहरें टकरा रही हैं। इस तूफान को लेकर कई देशों में एलर्ट जारी किया गया है. मौसम वैज्ञानियों ने बताया कि इस तूफान के असर के कारण ताइवान, जापान के दक्षिण-पश्चिमी द्वीपों और फिलीपींस में भारी बारिश, तेज हवाओं और बाढ़ का खतरा बना हुआ है.
कई देशों की मौसम एजेंसियों ने चेताया है कि इस तूफान के कारण 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. वहीं, कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश भी होगी. इस कारण भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और समुद्री लहरों के ऊंचा उठने का भी खतरा बढ़ा है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, तूफान को लेकर पूर्वी एशिया में हाई अलर्ट है। जापान के ओकिनावा से आ रही ताजा तस्वीरों में तूफ़ान को करीब आते देखा जा सकता है; कल सुबह इसके जोरदार असर की आशंका है। ताइवान और चीन भी खराब मौसम का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच, तूफान की वजह से तेज हुए मॉनसून के कारण फिलीपींस के मिंडानाओ में ज़मीन धंसने (लैंडस्लाइड) की घटना हुई है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है।
बता दें कि इस तूफान की दस्तक से पहले ताइवान में एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया और दफ्तरों को भी बंद किया गया है. वहीं, स्थानीय मौसम विभाग ने उत्तरी ताइवान के पहाड़ी हिस्सों तक एक मीटर तक बारिश की संभावना जताई है. तटीय इलाकों से लोगों सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है. वहीं, सेना को भी राहत एवं बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है.
तूफान को देखते हुए जापान के ओकिनावा प्रांत के साकिशिमा द्वीप समूह में तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. तूफान को देखते हुए कई उड़ानों को रद्द किया गया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है. तूफान के कारण कुछ जगहों पर बिजली आपूर्ति में भी बाधा आई है.
बावी तूफान का असर चीन और फिलीपिंस में देखने को मिल रहा है. फिलीपिंस के कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है. इस कारण भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं. उधर, चीन के फुजियान और झेजियांग प्रांत में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं. हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया किया जा रहा है.
जानकारों का कहना है कि बावी तूफान इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान में से एक है और इसका सीधा प्रभाव पूर्वी एशिया के कई देशों में अगले कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा. विशेषज्ञों ने बताया कि इस दौरान मौसम के बेहद खराब रहने की संभावना है.