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200 KM वाली रफ्तार और बारिश का 'महातांडव', तबाही मचाने आया 'बावी' तूफान; कहां-कहां जारी हुआ अलर्ट?

बावी तूफान को लेकर चीन, ताइवान, जापान समेत कई देशों में अलर्ट जारी किया गया है. इस तूफान के कारण 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 10, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:30 PM IST
200 KM वाली रफ्तार और बारिश का 'महातांडव', तबाही मचाने आया 'बावी' तूफान; कहां-कहां जारी हुआ अलर्ट?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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