दुनिया

BBC के पॉवर कॉरिडोर में भूचाल! भारतीय मूल के शुमीत बनर्जी बोले मुझे बाहर क्यों रखा गया? ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा है मामला

BBC Board Member Resgins: शुमीत बनर्जी ने BBC बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है. उनका यह इस्तीफा इन दिनों 'BBC' को लेकर चल रहे विवादों के बीच आया है.  

Nov 22, 2025, 09:50 AM IST
BBC के पॉवर कॉरिडोर में भूचाल! भारतीय मूल के शुमीत बनर्जी बोले मुझे बाहर क्यों रखा गया? ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा है मामला

World News In Hindi: भारतीय मूल के बिजनेस लीडर और ग्लोबल एडवाइजर शुमीत बनर्जी ने 21 नवंबर 2025 को 'BBC' बोर्ड से इस्तीफा दे दिया. इसका कारण उन्होंने कंपनी के अंदर गंभीर प्रशासन से जुड़े मुद्दों को बताया. उनके इस्तीफे के बाद 'BBC' में पैनोरमा से जुड़े एक विवादित एपिसोड को लेकर काफी उथल-पुथल रही. बता दें कि इस एपिसोड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साल 2021 के कैपिटल दंगों वाले भाषण को गलत तरीके से पेश किया गया था.   

बनर्जी ने क्यों दिया इस्तीफा?  

बनर्जी का कहना है कि 'BBC' के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और 'BBC न्यूज' की चीफ एग्जिक्यूटिव डेबोरा टर्नेस के अचानक इस्तीफे वाले आंतरिक फैसलों पर उनसे कोई सलाह नहीं ली गई, जिसके चलते उन्हें सार्वजनिक रूप से पद छोड़ना पड़ा और 'BBC' के अंदर चल रही इन गंभीर चिंताओं पर बात करनी पड़ी. बता दें कि शुमीत बनर्जी ने साल 2002 में 'BBC' में बतौर नॉन-एग्जिक्यूटिव जॉइन किया था. उनका काम 'BBC' की स्वतंत्रता की रक्षा करना, पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखना और गवर्नेंस प्रैक्टिस की निगरानी करना था. 

ये भी पढ़ें- ऑस्ट्रेलिया में चलती कार ने भारतीय महिला को मारी टक्कर, मौके पर मौत; 8 महीने की थी गर्भवती   

शुमीत बनर्जी का कार्यकाल 

शुमीत बनर्जी ने अपने इस्तीफे में इस बात पर जोर दिया कि उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने और बिना सलाह लिए जरूरी फैसले लेने के कारण बोर्ड का मकसद कम हुआ. उनके कार्यकाल के दौरान बनर्जी ने BBC की की रणनीतिक दिशा को मजबूत करने और एडिटोरियल इंटीग्रिटी को मजबूत करने पर ध्यान दिया. वह भी ऐसे समय पर जब BBC को पॉलिटिकली संवेदनशील कहानियों को हैंडल करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा था.  

ये भी पढ़ें- राजा बनने के लिए सिंहासन नहीं पहले पत्थर पर बैठो.. क्या है स्टोन ऑफ स्कोन, जिसके बिना नहीं बन सकते सम्राट  

 

क्यों विवाद में BBC? 

बता दें कि BBC के लिए अधिक संकट तब खड़ा हुआ जब पैनोरमा के एक एपिसोड में कैपिटल दंगे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साल 2021 की एक अनएडिटेड वीडियो को टेलीकास्ट किया गया. एडिटिंग में जरूरू लाइंस को हटा दिया गया, जिससे ट्रंप के भाषण गलत तरीके से दिखाई दिए, जो भड़काऊ लगे. 'BBC'ने इसके लोकर माफी तो मांग ली, लेकिन ट्रंप की  मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया. इस विवाद के चलते BBC के 2 सबसे सीनियर अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया.
 

 

 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

World News

Trending news

