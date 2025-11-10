ट्रंप के भाषण को एडिट करना पड़ा महंगा, बीबीसी के बॉस टिम डेवी का इस्तीफा, क्या था पूरा मामला?

BBC Boss Tim Davie Resigned: बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और हेड ऑफ न्यूज डेबोरा टर्नेस (Deborah Turness) ने रविवार 9 नवंबर 2025 को ब्रॉडकास्टर्स के कथित पक्षपात, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के भाषण की एडिटिंग को लेकर बढ़ती आलोचना के बाद इस्तीफा दे दिया. एक लीक हुई इंटरनल रिपोर्ट में इजरायल-हमास जंग, ट्रांसजेंडर मुद्दों और ट्रंप के भाषण की बीबीसी कवरेज में संपादकीय कमियों का खुलासा होने के बाद विवाद और बढ़ गया.

बीबीसी पर इल्जाम

व्हाइट हाउस (The White House) ने हाल ही में बीबीसी को एक "प्रोपेगेंडा मशीन" करार दिया था, क्योंकि उसके पैनोरमा प्रोग्राम (Panorama programme) ने ट्रंप के भाषण के दो अलग-अलग हिस्सों को इस तरह एडिट किया था कि ऐसा लगे कि उन्होंने 6 जनवरी के कैपिटल दंगों (Capitol riots) को एनकरेज किया था. असल में, ट्रंप के ऑरिजनल कमेंट्स ने समर्थकों से "हमारे बहादुर सीनेटरों को चीयर करने" की गुजारिश की थी, न कि "जमकर लड़ने" की. ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट (Karoline Leavitt) ने बाद में बीबीसी को "100% फेक न्यूज" करार दिया.

पक्षपाती होने के इल्जाम से इनकार

2020 से बीबीसी को लीड कर रहे डेवी ने कहा कि राजनीतिक रूप से पोलराइज्ड वक्त के दौरान इस रोल की "गंभीर तौर से निजी और व्यावसायिक मांगों" पर विचार करने के बाद उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया. हालांकि उन्होंने माना कि एडिटिंग स्कैंडल उनके इस्तीफे का इकलौका कारण नहीं था, फिर भी उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की. टर्नेस ने भी इस्तीफा दे दिया, हालांकि उन्होंने बीबीसी न्यूज़ के "संस्थागत रूप से पक्षपाती" होने के दावों को खारिज कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

बीबीसी में खलबली

इस्तीफों ने बीबीसी बोर्ड को झकझोर दिया, और लीडरशिप चेंज के दौरान डेवी के कई महीनों तक पद पर बने रहने की उम्मीद है. संस्कृति मंत्री लिसा नंदी (Lisa Nandy) ने डेवी के लीडरशिप की तारीफ की और अहम बदलावों के दौर में उनकी कोशिशों का जिक्र किया. 2027 में अपने चार्टर पर फिर से बातचीत करने की तैयारी कर रहा ये ब्रॉडकास्टर अब बढ़ते राजनीतिक और मीडिया ध्रुवीकरण के बीच अपनी संपादकीय ईमानदारी और जनता के भरोसे की जांच का सामना कर रहा है.

(इनपुट-रॉयटर्स)