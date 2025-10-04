DNA: अमेरिकी की सेना में धर्म के नाम पर नहीं चलेगी 'दाढ़ी', ट्रंप के रक्षा मंत्री के फैसले से सिख-मुसलमान नाराज

DNA: भारत ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान पर वाटर अटैक किया है. मगर अमेरिका में वहां की सरकार ने अपने ही सैनिकों के संवैधानिक अधिकार पर हमला कर दिया है. धार्मिक आजादी पर दुनिया को उपदेश देनेवाला अमेरिका अब खुद सवालों में है. सवाल बाहर से नहीं अमेरिका से ही उठ रहे हैं. और सवाल उठानेवाले वो लोग हैं जिनपर अमेरिका की सुरक्षा की जिम्मेदारी है.

ट्रंप प्रशासन के रक्षा मंत्री पीट हगसेथ ने अमेरिकी सेना में दाढ़ी बैन करने और ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को लागू करने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद अमेरिकी सेना में दाढ़ी को लेकर 2010 के पहले के स्टैंडर्ड लागू होंगे. सैनिकों को दाढ़ी रखने की इजाजत सिर्फ रेयर मेडिकल और कुछ धार्मिक मामलों में ही दी जाएगी. सेना की सभी यूनिट्स को कहा गया है कि वो 60 दिनों में प्लान बनाए और अगले 90 दिनों में इस फैसले को पूरी तरह से लागू करे. बता दें, अब तक सैनिकों को अधिकतम 2 इंच लंबी ढाढ़ी रखने की इजाजत दी गई थी.

रक्षा मंत्री ने दाढ़ी ना रखने के लिए दिए ये तर्क

ट्रंप के रक्षा मंत्री का तर्क है कि दाढ़ी के कारण सैनिक गैस मास्क का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और कुछ सैनिकों के दाढ़ी रखने के कारण यूनिट में एकरूपता नहीं आती. इस आदेश से साफ है कि अब अमेरिकी सेना के जवानों को क्लिन शेव रहना होगा. अमेरिकी सेना में पांच हजार से ज्यादा मुस्लिम सैनिक हैं. सिख और यहूदी सैनिकों की संख्या भी करीब दो हजार है. सिख, मुस्लिम और यहूदी सैनिकों के लिए दाढ़ी फैशन का नहीं धार्मिक पहचान का हिस्सा है. सिख धर्म की पहचान पांच ककार में एक केश भी है. सिख पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बाल कटवाना वर्जित है क्योंकि यह आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालता है.

इस्लाम में भी दाढ़ी को सुन्नत का हिस्सा माना जाता है. दाढ़ी को अल्लाह के प्रति समर्पण माना जाता है. हदीस में दाढ़ी बढ़ाने और मूंछ छोटी रखने का आदेश है. यहूदी धर्म में भी दाढ़ी काटने पर प्रतिबंध है. यहूदियों को कुछ मामलों में ट्रिमिंग की अनुमति है. इसलिए ट्रंप सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है. सेना में दाढ़ी को लेकर नई नीति से अमेरिकी अल्पसंख्यक ट्रंप सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं. अमेरिका के सिख संगठनों ने फैसले पर विरोध जताया. काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस ने रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है. उनसे पूछा है कि सेना में तैनात मुस्लिम, सिख और यहूदी सैनिकों की धार्मिक स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित रहेगी.

अमेरिकी सेना में सिख सैनिकों का इतिहास 100 साल से ज्यादा पुराना

अल्पसंख्यक संगठन ट्रंप सरकार को अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन की याद दिला रहे है. बता दें, अमेरिकी संविधान में पहला संशोधन 15 दिसंबर 1791 में हुआ था. इसे बिल ऑफ राइट्स के हिस्से के रूप में अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था. इस संशोधन में साफ किया गया था कि अमेरिकी सरकार किसी धर्म को आधिकारिक रूप से बढ़ावा नहीं देगी और सरकार धार्मिक संस्थानों को आर्थिक सहायता नहीं देगी. साथ ही ये संशोधन अमेरिकी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और धार्मिक मान्यताओं का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने का अधिकार देता है. इसी संशोधन के आधार पर 2017 में अमेरिकी सेना ने धार्मिक आधार पर सिख सैनिकों को दाढ़ी और पगड़ी रखने की अनुमति दी थी. लेकिन अब रक्षा मंत्री के नए आदेश के बाद सवाल यही है कि दुनिया भर को धार्मिक स्वतंत्रता और का पाठ पढानेवाला अमेरिका आखिर अपने ही सैनिकों के धार्मिक अधिकार का सम्मान क्यों नहीं कर रहा है. जबकी अमेरिकी सैनिकों को ये अधिकार संविधान में मिला है. आखिर क्यों अमेरिका में अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों को कुचला जा रहा है.

बता दें, अमेरिकी सेना में सिख सैनिकों का इतिहास 100 साल से ज्यादा पुराना हैं. 1917 में भगत सिंह थिंड अमेरिकी सेना में शामिल होनेवाले पहले सिख थे. उन्हें पगड़ी पहनने की अनुमति मिली थी. कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, इराक युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध में सिख सैनिकों की अहम भूमिका रही. अमेरिकी सेना में शामिल सार्जेंट उदय सिंह तौंक्वे ने इराक में शानदार सर्विस के लिए ब्रॉन्ज स्टार और पर्पल हार्ट हासिल किया. मेजर सिमरतपाल सिंह ने अफगानिस्तान में IED क्लियरिंग के लिए ब्रॉन्ज स्टार जीता. बता दें, अमेरिकी सेना में सैनिकों को दाढ़ी और धार्मिक प्रतीक पहनने की इजाजत भी दो सिख अधिकारियों की वजह से ही मिली थी. 2010 में कैप्टन सिमरनप्रीत सिंह लांबा और डॉ. मेजर कमलजीत सिंह कलसी को धार्मिक छूट मिली थी. 2016 में कैप्टन सिमरतपाल सिंह ने कोर्ट में धार्मिक अधिकारों को लेकर केस जीता. इसके बाद 2017 में जारी Army Directive में सिखों, मुसलमानों और यहूदियों को धार्मिक पहचान से जुड़ी स्थायी छूट दी गई थी.