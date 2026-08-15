/जिस दिन 26वां जन्मदिन मनाना था, उसी दिन हुई मौत! Miss Earth इंडोनेशिया Pijey ने दुनिया को कहा अलविदा

मिस अर्थ इंडोनेशिया 2025 की विजेता Putri Andrani Juficha का देहांत हो गया है, जिन्हें Pijey के नाम से भी जाना ता था. यह दुखद खबर 14 अगस्त को सामने आई, जिस दिन वह अपना 26वां जन्मदिन मनाने वाली थीं. उनके निधन की जानकारी Miss Grand Indonesia Organization ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के जरिए दी. संगठन ने उन्हें सिर्फ एक ब्यूटी क्वीन नहीं, बल्कि अपने 'Grand Family' का अहम हिस्सा बताया.
संगठन ने आगे लिखा,'आप सिर्फ एक खिताब विजेता से कहीं बढ़कर थीं. आप हमारे ग्रैंड परिवार का हिस्सा थीं, एक खूबसूरत आत्मा जिनकी गरिमा, शक्ति और उत्साह ने अनगिनत दिलों को छुआ. हालांकि आपका हमारे साथ सफर बहुत जल्द खत्म हो गया, लेकिन आपकी साझा की गई यादें, प्यार और रोशनी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी. ईश्वर की गोद में आपको शांति मिले और आपकी खूबसूरत आत्मा को शाश्वत शांति प्राप्त हो.'
15 अगस्त को, मिस अर्थ ऑर्गनाइजेशन के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट ने भी शोक व्यक्त करते हुए लिखा,'बहुत दुख के साथ, मिस अर्थ ऑर्गनाइजेशन मिस अर्थ इंडोनेशिया 2025, पुत्री जुफिचा के निधन पर अपनी गहरी संवेदना जाहिर करता है. उनकी शालीनता, स्नेह और खूबसूरत व्यक्तित्व ने अनगिनत दिलों को छुआ. दुखत है कि उनका साथ बहुत कम समय का था, लेकिन उनकी आत्मा की रोशनी उन सभी की स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेगी जिन्हें उन्हें जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.'
हालांकि, महज 25 वर्ष की उम्र उनकी मौत कैसे हुई इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है. Miss Grand Indonesia और People की रिपोर्ट में भी मौत की वजह नहीं बताया गया है. इसलिए सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर सामने आ रहे किसी भी दावे को फिलहाल आधिकारिक तथ्य नहीं माना जा सकता.
Putri सिर्फ मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट्स तक ही सीमित नहीं थीं. People वेबसाइट के मुताबिक वह कानून की छात्रा भी थीं. इसके अलावा उन्हें संगीत में भी दिलचस्पी थी और उन्होंने एक गाना भी रिलीज किया था. उनके निधन की खबर ने इंडोनेशिया के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट समुदाय को भी शोक में डाल दिया है.
पुत्री पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर थोड़ा कम एक्टिव थीं. 21 जुलाई को पोस्ट किए गए उनके आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में एक तस्वीर थी, जिसमें उन्होंने क्रॉप फुटबॉल जर्सी, काली स्कर्ट और भूरे रंग का हैंडबैग पहना हुआ था. कैप्शन में उन्होंने अर्जेंटीना पर स्पेन की 2026 विश्व कप फाइनल में जीत के लिए बधाई दी थी.