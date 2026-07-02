बीजिंग में '9/11' जैसा खौफ! 109-मंजिला टावर से टकराया विमान; ड्रैगन ने इंटरनेट से गायब की फुटेज, आखिर क्या छुपा रहा है चीन?

CITIC Tower Accident: चीन की राजधानी बीजिंग से एक बेहद सनसनीखेज और डराने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. जानकारी के अनुसार, बीजिंग की सबसे ऊंची और मशहूर 109-मंजिला CITIC टावर से एक छोटा विमान (लाइट एयरक्राफ्ट) टकरा गया. इस भीषण हादसे में विमान के पायलट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इमारत में मौजूद 13 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को बीते चार दिन हो चुके हैं, लेकिन दुनिया का सबसे सख्त एयरस्पेस कंट्रोल होने का दावा करने वाला चीन यह बताने को तैयार नहीं है कि आखिर यह सब कैसे हुआ.
इस भीषण क्रैश पर चीनी सरकार की रहस्यमयी चुप्पी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र बीजिंग डेली ने महज 60 शब्दों की एक बुनियादी रिपोर्ट छापी है, जो अब तक का एकमात्र आधिकारिक बयान है. हादसे की जो भयानक वीडियो फुटेज इंटरनेट पर वायरल हुई थी, उसे चीनी सोशल मीडिया से पूरी तरह साफ कर दिया गया है. हद तो यह है कि CITIC टावर की सामान्य तस्वीरें और उससे जुड़े मीम्स भी डिलीट किए जा रहे हैं. कम से कम तीन एविएशन कंपनियों ने पुष्टि की है कि उन्हें हल्के विमानों का संचालन तुरंत रोकने को कहा गया है.
ये क्रैश महज एक हादसा है या कोई गहरा राजनीतिक संदेश, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है. दरअसल, जिस CITIC टावर से विमान टकराया, वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अभेद्य मुख्यालय 'झोंगनानहाई' से महज कुछ ही किलोमीटर दूर है. झोंगनानहाई वह अति-सुरक्षित इलाका है जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत देश के तमाम शीर्ष नेता रहते और काम करते हैं. इस पूरे इलाके के ऊपर लगभग 100 वर्ग किलोमीटर का परमानेंट नो-फ्लाई जोन लागू रहता है.
डिजिटल मामलों के एक्सपर्ट का कहना है कि चीन की सेंसरशिप मशीनरी इतनी आक्रामक तरीके से इसलिए एक्टिव हुई है क्योंकि बीजिंग की लीडरशिप को खुद अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है. वहीं, चीन के जाने-माने विश्लेषक बिल बिशप ने लिखा कि कुछ ही सेकंड का फासला और था, अगर यह विमान झोंगनानहाई में क्रैश हो जाता, तो यह बीजिंग के पूरे सुरक्षा सिस्टम में आए किसी बड़े भूकंप जैसा होता.
फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस Flightradar24 के मुताबिक, हादसे का शिकार हुआ विमान दो सीटों वाला, सिंगल-इंजन 'ऑरोरा SA60L' (Aurora SA60L) था. इसे चीनी कंपनी सनवर्ड एयरक्राफ्ट ने बनाया है. 6.9 मीटर लंबे इस विमान का इस्तेमाल आमतौर पर एरियल फोटोग्राफी और फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए किया जाता है. शिकागो काउंसिल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स के वाइस-प्रेसिडेंट रेमंड कुओ का कहना है कि यह पायलट की गलती या मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह जानबूझकर किया गया एक आत्मघाती हमला भी हो सकता है. यह बीजिंग की सुरक्षा के लिए एक बेहद शर्मनाक स्थिति है.
दुनियाभर के लोग इस घटना की तुलना अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकी हमले से कर रहे हैं, जब विमानों को गगनचुंबी इमारतों से टकरा दिया गया था. रेडिट (Reddit) पर एक यूजर ने लिखा कि यह बिल्कुल वैसा ही अलर्ट था, जैसा 9/11 के दौरान पहले टावर से विमान टकराने पर मिला था.
वहीं, कार्नेगी चाइना के स्कॉलर चोंग जा इयान ने इसकी तुलना कोल्ड वॉर (शीत युद्ध) के दौर की एक ऐतिहासिक घटना से की है. मई 1987 में मैथियास रस्ट नाम के एक जर्मन पायलट ने अपना छोटा विमान उड़ाकर मॉस्को के अति-सुरक्षित 'रेड स्क्वायर' में लैंड कर दिया था. उस घटना ने सोवियत संघ के एयर डिफेंस की पोल खोल दी थी, जिसके बाद तत्कालीन सोवियत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के कई बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बीजिंग क्रैश के बाद भी चीन के कई शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों की कुर्सी जाना तय है, क्योंकि अगर एक छोटा विमान इस तरह सुरक्षा घेरा तोड़ सकता है, तो कल कोई ड्रोन या मिसाइल भी सीधा हमला कर सकती है.