Mikola Statkevich: ट्रंप के कहने पर मिली आजादी, पुलिस ने बॉर्डर तक पहुंचाया; इस नेता ने फिर भी देश छोड़ने से किया इनकार, पहुंचा जेल

Belarus News: बेलारूस में अक्सर राजनीति उथल-पुथल देखा जाता है. अब बेलारूस के पॉलिटिशियन मिकोला स्टेटकेविच को U.S. की मध्यस्थता वाली डील में रिहा किए जाने के बाद वापस जेल भेज दिया गया है, उन्होंने घंटों बेलारूस और लिथुआनिया बॉर्डर पर इंतजार किया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 26, 2025, 08:06 AM IST
Mikola Statkevich: ट्रंप के कहने पर मिली आजादी, पुलिस ने बॉर्डर तक पहुंचाया; इस नेता ने फिर भी देश छोड़ने से किया इनकार, पहुंचा जेल

Mikola Statkevich: दुनियाभर के देशों में किसी न किसी बात को लेकर राजनीतिक घमासान मचा रहता है, इस घमासान की चर्चा एक देश में न होकर बल्कि अन्य देशों में भी होने लगती है. बेलारूस से भी ऐसा ही मामला सामने आया है. बेलारूस के पॉलिटिशियन मिकोला स्टेटकेविच को U.S. की मध्यस्थता वाली डील में रिहा किए जाने के बाद वापस जेल भेज दिया गया है. हालांकि उन्होंने अपने देश को छोड़ने से मना कर दिया है. साथ ही ये भी कहा कि उन्हें जबरदस्ती देश से निकाला जा रहा है. उन्हें बेलारूस-लिथुआनिया तक ले जाया गया था, जहां पर उन्होंने देश से निकलने से मना कर दिया. जानें क्या है पूरा मामला. 

ट्रंप के कहने पर मिली आजादी
बेलारूस के पूर्व प्रेसिडेंट कैंडिडेट मिकोला स्टेटकेविच जेल में बंद थे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर तानाशाह प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक ग्रुप के कैदियों को माफ कर दिया था. जिसके बाद उन्हें रिहा करके एक बस में बिठाया गया, बस में बैठाने के बाद उन्हें बेलारूस और लिथुआनिया बॉर्डर तक ले जाया गया, उन्हें देश से बाहर निकालना था, हालांकि उन्होंने मना कर दिया और बस का दरवाजा तोड़ दिया और कहा कि जबरदस्ती देश ने निकाला जा रहा है. इतना ही नहीं उन्होंने दोनों देशों के बीच नो-मैन्स लैंड में कई घंटों तक इंतजार किया, इसके बाद उन्हें फिर से बेलारूस पुलिस ले गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया. 

अशांति फैलाने का आरोप
बेलारूस के इंटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्टेटकेविच की पत्नी मैरीना एडमोविच को भी बताया कि उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया है. बता दें कि बेलारूसी नेता को साल 2021 में  बड़े पैमाने पर अशांति फैलाने के आरोप में सजा सुनाई गई थी. जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने राजनीति से प्रेरित बताया है. उन्हें जेल में रखने की खबर है लेकिन ये नहीं बताया कि किस जेल में रखा गया है. 

पत्नी ने कही ये बात
उनकी जेल वापसी को लेकर उनकी पत्नी ने कहा कि पहले मुझे कम से कम पता था कि वह कहां हैं, लेकिन अब मुझे यह भी नहीं पता कि वो कहां हैं, मुझे मायकोला की हेल्थ की बहुत चिंता है, उसे जेल में हार्ट अटैक आया था. इसके अलावा वियासना ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन के वकील और रिप्रेजेंटेटिव पावेल सैपेल्का ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि स्टेटकेविच को प्रेसिडेंट के ऑर्डर से माफ़ कर दिया गया था और इसलिए बेलारूस लौटने पर उसे आजाद होना चाहिए था. 

कई कैदी थे ग्रुप का हिस्सा
साथ ही साथ बताया कि जब बिना पासपोर्ट वाले पॉलिटिकल कैदियों को देश से निकाल दिया जाता है, मनमाने ढंग से वापस जेल में डाल दिया जाता है और बिना किसी बातचीत के रखा जाता है, तो हम कानूनी गड़बड़ी देखते हैं. लुकाशेंको, जिन्होंने 30 साल से ज्यादा समय तक बेलारूस पर मजबूती से राज किया है और हाल के महीनों में वेस्ट के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. स्टेटकेविच 52 कैदियों के एक ग्रुप का हिस्सा थे, जिनमें से ज्यादातर पॉलिटिकल वजहों से जेल में थे, जिन्हें अगस्त में मिन्स्क की ट्रंप से फोन पर बात करने के बाद रिहा किया गया था.

नोबेल विजेता भी हैं शामिल
इसके बदले में देश की नेशनल एयरलाइन, बेलाविया से बैन हटा दिए गए. बेलारूसी अधिकारियों के मुताबिक, मिन्स्क और वाशिंगटन दिसंबर में आगे बातचीत करने का इरादा रखते हैं. अपनी दशकों की पॉलिटिकल एक्टिविटी के दौरान, स्टेटकेविच को तीन बार जेल हुई और उन्होंने 12 साल से ज्यादा समय जेल में बिताया है. वियासना का कहना है कि अभी बेलारूस की जेलों में 1,246 पॉलिटिकल कैदी हैं, जिनमें नोबेल पीस प्राइज विनर एलेस बियालिएट्स्की भी शामिल हैं. (IANS)

Abhinaw Tripathi

Belarus News

