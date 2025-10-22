जिंदा है या मर गई बेलारूसी मॉडल...और उलझता जा रहा मामला, थाईलैंड ने रिपोर्टों को बताया गलत

Model Vera Kravtsova: बेलारूसी मॉडल की हत्या को लेकर थाईलैंड के अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि एक बेलारूसी मॉडल वेरा क्रावत्सोवा का थाईलैंड में अपहरण कर उसे जबरन म्यांमार ले जाया गया था जहां पर उसकी हत्या कर दी थी. बता दें, रूसी और ब्रिटिश अखबारों ने रिपोर्ट किया था कि थाईलैंड पहुंचने के बाद उनका अपहरण हुआ और उन्हें उत्तरी म्यांमार के एक साइबर स्कैम सेंटर में बंधक बना लिया गया जहां प्रताड़ित करने के बाद मॉडल के अंग निकाल लिए गए और फिर उसकी हत्या कर दी गई.

इस बीच, थाई इमिग्रेशन ब्यूरो के अनुसार, वेरा 12 सितंबर को बेलारूस से सुवर्णभूमि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचीं और 20 सितंबर की सुबह 7:20 बजे उन्होंने थाई एयरवेज की फ्लाइट TG301 से यांगून (म्यांमार) के लिए उड़ान भरी. अधिकारियों ने CCTV फुटेज और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के हवाले से बताया कि वेरा स्वचालित इमिग्रेशन चेकपॉइंट (ABC गेट) से अकेले और बिना किसी दबाव के गुजरीं थी. इमिग्रेशन ब्यूरो के प्रवक्ता पुलिस मेजर जनरल चेर्नग्रोन रिम्फाडी ने कहा कि सीसीटीवी से स्पष्ट है कि महिला पर कोई दबाव नहीं था. वह खुद से बोर्डिंग गेट तक पहुंची और सेल्फ-सर्विस गेट का इस्तेमाल किया. उन्होंने आगे कहा कि मॉडल की हत्या उनके म्यांमार पहुंचने के बाद हुईं. थाई पुलिस को नहीं पता कि वहां क्या हुआ, क्योंकि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. इस बीच आपको बता दें कि वेरा क्रावत्सोवा की मौत की पुष्टि किसी आधिकारिक स्रोत से नहीं हो पाई है. म्यांमार से भी इस मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं आई है. थाई अधिकारियों के मुताबिक, उन्होंने जो भी जांच की उससे अपहरण या जबरन ले जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है.