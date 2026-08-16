/नाली खोदते ही खुल गया करोड़ों का राज! 18 साल के मजदूर को मिला 98 करोड़ का सोना, अब खजाने पर किसका हक?

यूरोपीय देश बेल्जियम से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां सीवर लाइन का काम कर रहे मजदूरों को खुदाई के दौरान सोने का एक बहुत बड़ा खजाना मिला है. इस खजाने की कुल कीमत लगभग 90 लाख यूरो यानी भारतीय रुपये में करीब 98 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
ये घटना राजधानी ब्रसेल्स से करीब 30 किलोमीटर दूर सिंट-गिलिस-डेंडरमोंडे इलाके की है. सीवर पाइप बदलने का काम कर रहे एक 18 साल के लड़के को सबसे पहले ये खजाना दिखाई दिया था.
बेल्जियम में एक पुराने रास्ते पर सीवर की पाइप बदलने का काम चल रहा था. इस काम में 18 साल का एक छात्र कोबे भी अपने साथियों के साथ मजदूरी कर रहा था.
खुदाई करते समय कोबे को जमीन के नीचे कुछ चमकीली चीज दिखाई दी. पहले तो लड़के को लगा कि ये साधारण एक यूरो के सिक्के हैं. लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां सोने की ईंटें रखी हुई थीं. इस अचानक मिले खजाने को देखकर वहां काम कर रहे सभी मजदूर हैरान रह गए.
Bauarbeiter entdecken im belgischen Dendermonde Gold im Wert von rund neun Millionen Euro. Die Polizei bittet die Bevölkerung, die Baustelle zu meiden – doch wem gehört der Schatz? https://t.co/GMhGwYVcIv
— stern (@sternde) August 15, 2026
यह खजाना एक पुरानी और भव्य कोठी के नीचे बने तहखाने की दीवार में छिपाया गया था. सोने के सिक्के और नंबर वाली ईंटें एक बड़े थैले में बंद थीं. इस कोठी को साल 1899 में एक मशहूर बीयर फैक्ट्री के मालिक थियोफिलस वैन एशे ने बनवाया था.
यहां साल 1970 तक बीयर बनाने का काम चलता था. इस पुरानी इमारत की दीवारें आज भी खड़ी हैं और अब एक संस्था इस पुरानी इमारत की मरम्मत करवा कर यहां नए दफ्तर और मकान बनवा रही है.
इतनी बड़ी मात्रा में सोना मिलने की खबर फैलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने बिना किसी देरी के पूरे इलाके को सील कर दिया. सुरक्षा कारणों से इस पूरे खजाने को ब्रसेल्स के एक सुरक्षित लॉकर में भिजवा दिया गया है.
अब कानूनी एजेंसियां और पुलिस इस बात की जांच कर रही हैं कि यह सोना आया कहां से था. जांच अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि कहीं इस सोने का संबंध किसी पुराने अपराध से तो नहीं है.
खजाना मिलने के बाद अब इसके असली मालिक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है. इस संपत्ति पर दावा करने वालों में कोठी को नया रूप दे रही संस्था, ठेकेदार और पुराने मालिक वैन एशे के वंशज शामिल हो सकते हैं.
बेल्जियम के कानून के मुताबिक अगर किसी को ऐसा कोई खजाना मिलता है, तो असली मालिक का पता लगाने के लिए कम से कम 5 साल तक इंतजार करना पड़ता है. इसके बाद ही तय होता है कि इस संपत्ति पर किसका अधिकार होगा.
खजाना पाने वाले 18 साल के छात्र कोबे का कहना है कि उसे पता था कि इतना बड़ा खजाना छिपाकर नहीं रखा जा सकता. कोबे ने बताया कि अगर दो-चार सिक्के होते तो शायद बात अलग होती, लेकिन इतना सारा सोना तुरंत सरकार को सौंपना ही सही था.
कोबे और उसके साथियों को उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक खजाने की खोज के बदले उन्हें सरकार या संस्था की तरफ से कोई बड़ा इनाम जरूर मिलेगा.