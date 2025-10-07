खिलाने को पैसे नहीं इसलिए दो दर्जन विशालकाय व्हेल का कत्ल होगा! दुनियाभर में हड़कंप

करीब-करीब एक इंसान के बराबर उम्र जीने वाले विशालकाय सफेद व्हेल को मारने की प्लानिंग चल रही है. ये लुप्त होती जा रही हैं लेकिन पार्क प्रशासन का कहना है कि उनके पास बेलुगा व्हेल को खिलाने के लिए फंड नहीं है. दुनियाभर में मशहूर नियाग्रा फाल्स के करीब कनाडा के एक थीम पार्क ने अपनी ही सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 30 से ज्यादा बेलुगा व्हेल को चीन नहीं भेजा गया तो इन्हें मार दिया जाएगा.

कनाडा के मरीनलैंड पार्क ने 30 बेलुगा व्हेल्स को लेकर चेतावनी जारी की है. पार्क ने साफ कहा है कि उनके पास फंड नहीं है और सरकार के पास इन व्हेल्स को बचाने के लिए एक ही विकल्प है. इन बेलुगा व्हेल्स को चीन भेज दिया जाए अन्यथा इन्हें इच्छामृत्यु देनी होगी.

चीन को क्यों बेचना चाहते हैं व्हेल्स

कनाडा के पार्क ने यह अनुरोध कुछ दिन पहले ही किया था. इसे चीन के एक एक्वेरियम, चिमेलोंग ओशन किंगडम को बेचने की बात कही गई थी लेकिन कनाडा सरकार ने हाल ही में साफ मना कर दिया. पार्क अब इमर्जेंसी फंड की मांग कर रहा है. मस्त्य विभाग मंत्रालय के मिनिस्टर थांपसन ने कहा है कि उनका फैसला 2019 के एक कानून पर आधारित है जिसके तहत मनोरंजन शो में व्हेल और डॉल्फिन का उपयोग करना या उन्हें कैद में रखना अवैध घोषित किया गया है. चीन को व्हेल्स बेचने के पीछे तर्क ये है कि इतनी बड़ी फैसिलिटी वहीं पर है, जहां इन्हें रखा जा सकता है.

पार्क के अधिकारियों का कहना है कि वे पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं और उनके फंड तेजी से खत्म होने वाले हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक पार्क में 20 व्हेल मर चुकी हैं. इस पार्क को 2024 में जनता के लिए बंद करने के बाद बिक्री के लिए रखा गया है. खास बात यह है कि पार्क अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ी जगह है जहां इतनी बड़ी तादाद में व्हेल को रखा गया है.

ये सफेद व्हेल्स ठंडे पानी में रहने की आदी होती हैं. ये काफी सामाजिक मानी जाती हैं और इनकी आयु 60 साल के आसपास होती है.