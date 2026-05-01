Advertisement
trendingNow13200735
Hindi Newsदुनियाबीजेपी जीती फिर तो हमारा..., बंगाल का एग्जिट पोल देख टेंशन में बांग्लादेश; पड़ोसी मुल्क की संसद में क्यों होने लगी चर्चा?

'बीजेपी जीती फिर तो हमारा...', बंगाल का एग्जिट पोल देख टेंशन में बांग्लादेश; पड़ोसी मुल्क की संसद में क्यों होने लगी चर्चा?

पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव और उसके नतीजों की चर्चा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में की जा रही है. बांग्लादेश की संसद में सांसद अख्तर हुसैन ने कहा कि बंगाल में बीजेपी का जीतना चिंताजनक है. राज्य में अगर बीजेपी की सरकार बनती है, तो वह सबसे बांग्लादेशियों को वापस भेज देंगे, जो एक बड़ा खतरा पैदा कर देगा. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 01, 2026, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बीजेपी जीती फिर तो हमारा...', बंगाल का एग्जिट पोल देख टेंशन में बांग्लादेश; पड़ोसी मुल्क की संसद में क्यों होने लगी चर्चा?

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव की चर्चा भारत के बाहर भी होने लगी है. बंगाल के चुनाव और उसके नतीजों को लेकर पड़ोसी देश बांग्लादेश में की संसद में चर्चा ने हैरान कर दिया है. बंगाल के चुनावी नतीजों को लेकर बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन ने कहा कि बंगाल के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है. अगर बंगाल में बीजेपी की जीत होती है, तो वह सभी बांग्लादेशियों को वापस भेज देंगे, इससे बांग्लादेश के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा. 

दरअसल, पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में हुए मतदान के नतीजे 4 मई को सामने आएंगे. इससे पहले अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने 29 अप्रैल को अपने आंकड़े जारी किए, जिसनें अधिकांश एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है. हालांकि, वास्तविक नतीजे 4 मई को वोटों की गिनती के बाद ही आएंगे. टुडेज चाणक्य ने तो बंगाल में बीजेपी को 192 सीटें मिलने का अनुमान जताया है. वहीं, टीएमसी को 100 सीटें मिल सकती हैं. 

बंगाल के एग्जिट पोल से टेंशन से बांग्लादेश 

हैरान करने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल की चर्चा बांग्लादेश में हो रही है. बांग्लादेश के रंगपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अख्तर हुसैन ने एग्जिट पोल के रूझानों पर कहा चर्चा करते हुए वहां की संसद में कहा कि हमें इस बात की चिंता है कि अगर पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल में जैसे बीजेपी की सरकार जीतती दिख रही है, अगर वैसे बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है, तो वे सभी बांग्लादेशियों को वापस भेज देंगे. इससे हमारे लिए संकट पैदा हो जाएगा. हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए. बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इसका एक वीडियो क्लिप शेयर किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी ने उठाया घुसपैठ का मुद्दा 

गौरतलब है कि बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया है. बीजेपी का कहना है कि राज्य में सरकार बनने के तुरंत बाद सबसे पहले बांग्लादेश के घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा. 

बीजपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बांग्लादेशी सांसद के बयान वाला वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि बंगलादेश के सांसद अख़्तर हुसैन ने आज बांग्लादेश के संसद में कहा कि भाजपा की पश्चिम बंगाल की जीत घुसपैठ को रोकेगी और बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाएगी,यह खतरनाक है. तृणमूल कांग्रेस के मददगार  धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं. 

वीडियो पर भड़की बीजेपी

बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल BJP के प्रमुख समिक भट्टाचार्य ने कहा कि वे क्या चाहते हैं? क्या बांग्लादेश की पूरी आबादी पश्चिम बंगाल में घुसपैठ कर ले? क्या बांग्लादेश का कट्टरपंथ बंगाल में ही शुरू हो जाए? क्या पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेश के मुसलमानों की वजह से अपनी रोजी-रोटी गंवानी पड़े? जो लोग बांग्लादेश से यहां आ रहे हैं, उन्होंने कभी इस देश को छोड़ दिया था. किसी ने उन्हें भगाया नहीं था यह एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है. हम 80 के दशक के मध्य से एक 'खामोश जनसांख्यिकीय आक्रमण' का सामना कर रहे हैं. हमारी आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ रही है. हम किसी भी हाल में इसका स्वागत नहीं कर सकते और न ही करेंगे और मेरा मानना ​​है कि इस पर एक राजनीतिक आम सहमति, जन-जागरूकता और राज्य तथा केंद्रीय बलों के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: 'अब गाजा को सिर्फ यूट्यूब पर देख पाएंगे हमास समर्थक', इजरायल ने एक्टिव किया ‘लेजर शील्ड’, मिडिल ईस्ट में हड़कंप

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Bengal Exit Pollsbengal newsbengal elections

Trending news

मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी का जताया विरोध, TMC की याचिका होगी सुनवाई
TMC
मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी का जताया विरोध, TMC की याचिका होगी सुनवाई
बुल्गारिया का पासपोर्ट और हमजा नाम से फर्जी पहचान, तुर्किए में ऐसे छिपा था सलीम डोला
Salim Dola
बुल्गारिया का पासपोर्ट और हमजा नाम से फर्जी पहचान, तुर्किए में ऐसे छिपा था सलीम डोला
'टीएमसी बुरी तरह चुनाव हार रही है इसलिए...' सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर हमला
bengal elections
'टीएमसी बुरी तरह चुनाव हार रही है इसलिए...' सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर हमला
बंगाल में जहां-जहां EVM से हुई 'छेड़छाड़', उन 15 बूथों पर 2 मई को फिर होगी वोटिंग
West bengal elections
बंगाल में जहां-जहां EVM से हुई 'छेड़छाड़', उन 15 बूथों पर 2 मई को फिर होगी वोटिंग
पहले कह दिया था चुनाव है इसलिए चुप हैं... LPG का दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने घेरा
LPG price hike
पहले कह दिया था चुनाव है इसलिए चुप हैं... LPG का दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने घेरा
फॉरेन में बैठ ड्रग सप्लाई करने वालों की अब खैर नहीं, दुनियाभर से पकड़े जा रहे माफिया
Operation Global Hunt
फॉरेन में बैठ ड्रग सप्लाई करने वालों की अब खैर नहीं, दुनियाभर से पकड़े जा रहे माफिया
ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, अब कौन संभालेगा बागडोर?
Chinar Corps
ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, अब कौन संभालेगा बागडोर?
दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED action
दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच
बंगाल: कोलकाता से भवानीपुर तक तनाव, कहां-कहां भिड़ीं BJP-TMC? अब तक क्या हुआ?
West Bengal elections 2026
बंगाल: कोलकाता से भवानीपुर तक तनाव, कहां-कहां भिड़ीं BJP-TMC? अब तक क्या हुआ?
मुंबई-पुणे वालों के लिए खुशखबरी! एक्सप्रेसवे का ‘मिसिंग लिंक’ खुला, क्यों है खास?
mumbai
मुंबई-पुणे वालों के लिए खुशखबरी! एक्सप्रेसवे का ‘मिसिंग लिंक’ खुला, क्यों है खास?