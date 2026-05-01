'बीजेपी जीती फिर तो हमारा...', बंगाल का एग्जिट पोल देख टेंशन में बांग्लादेश; पड़ोसी मुल्क की संसद में क्यों होने लगी चर्चा?

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव की चर्चा भारत के बाहर भी होने लगी है. बंगाल के चुनाव और उसके नतीजों को लेकर पड़ोसी देश बांग्लादेश में की संसद में चर्चा ने हैरान कर दिया है. बंगाल के चुनावी नतीजों को लेकर बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन ने कहा कि बंगाल के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है. अगर बंगाल में बीजेपी की जीत होती है, तो वह सभी बांग्लादेशियों को वापस भेज देंगे, इससे बांग्लादेश के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा.

दरअसल, पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में हुए मतदान के नतीजे 4 मई को सामने आएंगे. इससे पहले अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने 29 अप्रैल को अपने आंकड़े जारी किए, जिसनें अधिकांश एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है. हालांकि, वास्तविक नतीजे 4 मई को वोटों की गिनती के बाद ही आएंगे. टुडेज चाणक्य ने तो बंगाल में बीजेपी को 192 सीटें मिलने का अनुमान जताया है. वहीं, टीएमसी को 100 सीटें मिल सकती हैं.

बंगाल के एग्जिट पोल से टेंशन से बांग्लादेश

हैरान करने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल की चर्चा बांग्लादेश में हो रही है. बांग्लादेश के रंगपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अख्तर हुसैन ने एग्जिट पोल के रूझानों पर कहा चर्चा करते हुए वहां की संसद में कहा कि हमें इस बात की चिंता है कि अगर पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल में जैसे बीजेपी की सरकार जीतती दिख रही है, अगर वैसे बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है, तो वे सभी बांग्लादेशियों को वापस भेज देंगे. इससे हमारे लिए संकट पैदा हो जाएगा. हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए. बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इसका एक वीडियो क्लिप शेयर किया है.

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बंगलादेश के सांसद अख़्तर हुसैन ने आज बांग्लादेश के संसद में कहा कि भाजपा की पश्चिम बंगाल की जीत घुसपैठ को रोकेगी और बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाएगी,यह ख़तरनाक है . तृणमूल कांग्रेस के मददगार धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं pic.twitter.com/wt1ZZUK7Un — Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) April 30, 2026

बीजेपी ने उठाया घुसपैठ का मुद्दा

गौरतलब है कि बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया है. बीजेपी का कहना है कि राज्य में सरकार बनने के तुरंत बाद सबसे पहले बांग्लादेश के घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा.

बीजपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बांग्लादेशी सांसद के बयान वाला वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि बंगलादेश के सांसद अख़्तर हुसैन ने आज बांग्लादेश के संसद में कहा कि भाजपा की पश्चिम बंगाल की जीत घुसपैठ को रोकेगी और बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाएगी,यह खतरनाक है. तृणमूल कांग्रेस के मददगार धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं.

वीडियो पर भड़की बीजेपी

बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल BJP के प्रमुख समिक भट्टाचार्य ने कहा कि वे क्या चाहते हैं? क्या बांग्लादेश की पूरी आबादी पश्चिम बंगाल में घुसपैठ कर ले? क्या बांग्लादेश का कट्टरपंथ बंगाल में ही शुरू हो जाए? क्या पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेश के मुसलमानों की वजह से अपनी रोजी-रोटी गंवानी पड़े? जो लोग बांग्लादेश से यहां आ रहे हैं, उन्होंने कभी इस देश को छोड़ दिया था. किसी ने उन्हें भगाया नहीं था यह एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है. हम 80 के दशक के मध्य से एक 'खामोश जनसांख्यिकीय आक्रमण' का सामना कर रहे हैं. हमारी आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ रही है. हम किसी भी हाल में इसका स्वागत नहीं कर सकते और न ही करेंगे और मेरा मानना ​​है कि इस पर एक राजनीतिक आम सहमति, जन-जागरूकता और राज्य तथा केंद्रीय बलों के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए.

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