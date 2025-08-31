14 साल बैंक में किया काम, अब कपड़ा-लत्ता लेकर फुटपाथ पर क्यों आ गया यह शख्स?

Bengaluru News: बेंगलुरु में सड़क किनारे बैठा एक शख्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. शख्स ने एक नोट पकड़ा हुआ है और उसके बगल में बैकपैक रखा है. वह लोगों से मदद की तलाश में है. उसके नोट पर कन्नड़ और अंग्रेजी में लिखा है कि उसके पास न तो नौकरी है और न ही घर है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर इस तस्वीर को लेकर लोग अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

' मेरे पास नौकरी नहीं है...'

रेडिट में शेयर की गई इस पोस्ट में यूजर ने बताया कि फुटपाथ पर बैठे शख्स के नोट पर लिखा था,' मेरे पास नौकरी नहीं है, घर नहीं है, कृपया मेरी मदद करें. मुझे बैंकिंग में 14 साल का अनुभव है.' इसके अलावा शख्स ने एक छोटा QR कोड वाला पेपर भी दिखाया, जो डिजिटल पेमेंट में मदद के लिए था. पोस्ट के कैप्शन में यूजर ने लिखा,' मैं बेंगलुरु के एक प्रमुख चौराहे पर इस व्यक्ति से मिला. उसे इस हालत में देखना दिल दहला देने वाला है, लेकिन मैं यह सोचता रहता हूं कि क्या यह समाज की विफलता है या व्यक्तिगत पसंद का नतीजा?'

यह भी पढ़ें- 25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर, क्यों बेरहमी पर उतरा मॉनसून?

Add Zee News as a Preferred Source

14 साल का बैंकिंग अनुभव

यूजर के इस पोस्ट ने तुरंत बाकी रेडिट यूजर्स का ध्यान खींचा. इसको लेकर सभी का मिलता-जुलता रिएक्शन मिला. एक यूजर ने लिखा,' लोग उसकी मदद कर सकते हैं और उसके बायोडाटा के आधार पर उसकी सिफारिश कर सकते हैं, उसके पास 14 साल का बैंकिंग अनुभव है.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा,' किसी युवा के लिए इस तरह से भीख मांगने का कोई बहाना नहीं है, खासकर बैंगलोर जैसे शहर में जहां काम करने की इच्छा होने पर नौकरियां काफी मात्रा में उपलब्ध हैं.'

ये भी पढ़ें- मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए देवेंद्र फडणवीस पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम

यूजर्स का रिएक्शन

व्यक्ति की हालत को लेकर एक रेडिट यूजर ने कहा कि अधिकतर लोगों का कहना है कि अगर वह शारीरिक तौर पर सक्षम है तो उसे ड्राइविंग या डिलीवरी जैसा कोई काम पकड़ना चाहिए, हालांकि सच तो यह है कि अगर आप लंबे समय से बेरोजगार रहते हैं तो आपके डिप्रेशन में जाने या मानसिक तौर पर टूटने की संभावना बढ़ जाती है. इससे भी मुसीबत बढ़ जाती है. एक अन्य यूजर ने सवाल किया,' क्या उसके प्रमाणपत्र खो गए या नष्ट हो गए? जो भी हो, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर यह केवल काम करने या काम की तलाश करने की उसकी अनिच्छा है तो यह एक व्यक्तिगत मुद्दा बन जाता है.'

FAQ

शख्स की स्थिति को लेकर क्या चर्चा है?

कुछ लोगों का मानना है कि शख्स को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि अगर वह शारीरिक रूप से सक्षम है तो उसे किसी भी तरह का काम करना चाहिए.

सड़क किनारे बैठे शख्स की क्या स्थिति है?

सड़क किनारे बैठे शख्स के मुताबिक उसके पास न तो घर है और न ही नौकरी.