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Hindi Newsदुनियाउल्टा पड़ गया नेतन्याहू का दांव, US-इजरायल में तनाव! जंग के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ?

उल्टा पड़ गया नेतन्याहू का दांव, US-इजरायल में तनाव! जंग के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ?

US Israel Iran war: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग कई दिनों से हो रही है. ये युद्ध अनुमान के मुताबिक लंबा खिंचता जा रहा है. जिसकी वजह से US-इजरायल में तनाव की खबरें सामने आ रही हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 28, 2026, 07:25 AM IST
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Donald Trump- Benjamin Netanyahu
Donald Trump- Benjamin Netanyahu

US Israel Tension: अमेरिका-इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया. जिसका जवाब देते हुए ईरान ने कई खाड़ी देशों को भी निशाना बनाया. युद्ध 29 दिनों से चल रहा है. इसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है. ये युद्ध कब खत्म होगा इसका आकलन नहीं किया जा सकता. युद्ध के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बात की. इस बातचीत के बाद ये बात सामने आई कि मौजूदा मान्यताओं को लेकर अमेरिका-इजरायल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. इस तनाव के पीछे की और क्या वजह है, जानते हैं.

आशावादी थे नेतन्याहू

Axois के अनुसार बातचीत के दौरान वैंस ने नेतन्याहू की युद्ध के पहले की गई उम्मीदों का विरोध किया और ये तर्क दिया कि वो बहुत ज्यादा आशावादी थे. उन्हें लगता था कि युद्ध के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने ये भी बताया कि नेतन्याहू को उम्मीद थी कि इस युद्ध के शुरू होने के बाद जन-विद्रोह हो जाएगा लेकिन उनकी ये भविष्यवाणियां सच नहीं साबित हुई. 

सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं

इसे लेकर एक अमेरिकी सूत्र ने ये बताया था कि नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने इस युद्ध को काफी ज्यादा सरल और सीधा-सादा बताया था. उन्होंने ये भी संभावना जताई थी कि युद्ध शुरू होने के बाद सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अधिकारियों को ये भी मानना है कि इजरायल अमेरिकी उपराष्ट्रपति की छवि खराब करने की कोशिश में लगा है क्योंकि इजरायली अधिकारियों को लगता है कि वेंस ईरान के खिलाफ पर्याप्त रूप से सख्त नहीं है. 

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क्या चाहता है अमेरिका?

अमेरिका इस युद्ध को जल्द खत्म करने में लगा है, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी यही चाहते हैं जेडी वेंस अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ मिलकर ईरान युद्ध रोकने वाली वार्ताओं में भाग ले रहे हैं. क्योंकि इसकी वजह से तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है जबकि खाड़ी देशों में अस्थिरता देखी जा रही है. अधिकारियों का मानना है नेतन्याहू की उम्मीदें गलत साबित हुई हैं, ट्रंप-नेतन्याहू की युद्ध के बीच बातचीत भी होती है लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है. 

इजरायल का क्या है रवैया 

एक तरफ जहां जेडी वैंस इस युद्ध को खत्म करने में लगे हैं वहीं दूसरी तरफ इजरायल इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है. इजरायल ईरान से बदला लेना चाहता है. इससे पहले इजरायल ने नेतन्याहू ने ट्रंप को सुझाव दिया था कि, ईरानियों को सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए संयुक्त अपील करें, जिसे ट्रंप ने ठुकरा दिया. ऐसे में अगर युद्ध और ज्यादा लंबा खिंचता है तो दोनों देशों में मतभेद पैदा हो सकते हैं. 

क्या है वर्तमान परिस्थितियां

29 दिनों से ये जंग हो रही है. खाड़ी देशों में इसकी वजह से अशांति फैली हुई है. बिना इजाजत के होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले एक जहाज को ईरान ने निशाना बनाया जिसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं. इजरायल ने तेहरान और उत्तर-पश्चिम प्रांत समेत ईरान के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर एयरस्ट्राइक्स कर रहा है. जबकि ईरान जवाबी हमले में बहरीन, सऊदी अरब एयरबेस पर भी हमले किए.

(ये भी पढ़ें: PM मोदी-ट्रंप की बातचीत में एलन मस्क की एंट्री? रिपोर्ट के दावे ने बढ़ाई सियासी हलचल)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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