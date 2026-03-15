नेतन्याहू की मौत की अफवाहों के बीच ईरान की चेतावनी, IRGC बोला- जिंदा है तो पीछा करेंगे और मार डालेंगे

Iran-US-Israel War: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर कड़ी चेतावनी दी है. IRGC ने कहा कि अगर नेतन्याहू जिंदा हैं तो उनका पीछा जारी रहेगा. वहीं इजरायल ने नेतन्याहू की मौत से जुड़ी सोशल मीडिया अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं.
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Benjamin Netanyahu: ईरान समेत मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि अगर नेतन्याहू अभी भी जिंदा हैं, तो ईरान उनका पीछा करता रहेगा और उन्हें सजा देगा.
IRGC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ‘सेपाह न्यूज’ पर जारी बयान में नेतन्याहू को बच्चों का हत्यारा अपराधी बताया. बयान में कहा गया कि अगर यह बच्चों का हत्यारा अपराधी जिंदा है, तो हम पूरी ताकत से उसका पीछा करते रहेंगे और उसे मार डालेंगे. ईरान का यह बयान उस समय आया है जब सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की मौत को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही थीं.
इन अटकलों के बीच इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया कि नेतन्याहू पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिए बयान में कहा कि नेतन्याहू की मौत या उनके घायल होने से जुड़ी खबरें पूरी तरह फर्जी हैं. कार्यालय ने कहा कि ये फेक न्यूज हैं. प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक हैं. यह प्रतिक्रिया तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में दावा किया गया कि हाल ही में ईरान पर हुए इजरायली और अमेरिकी हमलों के जवाब में नेतन्याहू को मार दिया गया है.
दरअसल, हाल के दिनों में नेतन्याहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो में कुछ यूजर्स ने दावा किया कि उनके हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं. इस अजीब दावे के बाद कई लोगों ने यह अनुमान लगाया कि वीडियो संभवतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार किया गया हो सकता है.
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इसी वजह से नेतन्याहू की स्थिति और उनके ठिकाने को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो यह तक दावा कर दिया कि इजरायली प्रधानमंत्री की मौत हो चुकी है, हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.
28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे. इन हमलों में ईरान के कई सैन्य और नेतृत्व से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया.
रिपोर्टों के मुताबिक, इन हमलों में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की भी मौत हो गई थी. बताया गया कि इस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए, जिनमें उनकी बेटी, दामाद और 14 महीने की पोती शामिल थीं.