'गाजा वाले हमसे भीख मांग रहे...', कैसे खत्म होगी जंग? नेतन्याहू ने बोर्ड पर बताया 'राउंड 5' प्लान

Israel Gaza Plan: इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा के भविष्य को लेकर अपना प्लान पेश किया है, जबकि इजराइली सेना गाजा में और अंदर तक आगे बढ़ रही है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की इमरजेंसी मीटिंग से पहले उन्होंने कहा कि वह 'झूठ को बेनकाब' करेंगे और 'सच' बताएंगे. नेतन्याहू ने गाजा की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया, अपने प्लान के बारे में बताया और यह भी बताया कि किस तरह उनके खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है.

गाजा में अभी-भी हजारों आतंकवादी: नेतन्याहू

नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में अभी भी 'हजारों हथियारबंद हमास आतंकवादी' मौजूद हैं, जिनका मकसद 'इजराइल को खत्म करना' है. नेतन्याहू का दावा है कि गाजा के लोग इजरायल और दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें हमास से आजाद कराया जाए. नेतन्याहू ने हमास को 'कत्ल-ए-आम करने वाला संगठन' बताया और कहा कि 'कोई भी देश अपनी सरहद के पास ऐसे दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करेगा. नेतन्याहू ने कहा,'अगर गाज़ा हथियार डाल दे और सभी बंधकों को छोड़ दे, तो युद्ध खत्म हो सकता है.'

क्या है नेतन्याहू का प्लान:

इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा, बल्कि उसे हमास से मुक्त करेगा.

इजराइल के पास गाजा में सर्वोच्च सुरक्षा नियंत्रण होगा.

हमलों को रोकने के लिए बॉर्डर पर सुरक्षा जोन बनाया जाएगा.

गाजा में एक नागरिक प्रशासन बनेगा, जो इजराइल के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाएगा.

सभी बंधकों की रिहाई और हमास का आत्मसमर्पण जरूरी होगा.

भुखमरी के आरोपों को किया खारिज

नेतन्याहू ने आगे कहा,'गाजा का 70–75 फीसद हिस्सा हमारे कंट्रोल में है लेकिन दो बड़े हमास ठिकाने 'गाजा सिटी' और 'सेंट्रल कैंप' अभी भी हमारे कब्जे से बाहर हैं. इसके इजराइली पीएम ने कहा कि गाजा में कोई भुखमरी नहीं है, अगर हम भुखमरी की नीति अपनाते, तो दो साल की जंग के बाद गाजा में कोई जिंदा न बचता.

'हमारे पास एक ही विकल्प बचता है'

नेतन्याहू ने कहा,'हमास के जरिए हथियार डालने से इनकार करने की वजह से, इजरायल के पास काम पूरा करने और हमास को पूरी तरह से पराजित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. नेतन्याहू ने गाजा में इजराइल के इरादों के इर्द-गिर्द फैले झूठ को भी ध्वस्त करने की कसम खाई और इजरायल के इरादों के के खिलाफ फैले झूठ के वैश्विक अभियान की भी निंदा की.