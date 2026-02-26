Advertisement
'मैं सारा के साथ पहली डेट पर इंडियन रेस्टोरेंट गया था...,' नेतन्याहू ने पीएम मोदी को सुनाया अपनी लव लाइफ का किस्सा, खुद को बताया भारत का कर्जदार


PM Modi Israel Visit: इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अपनी पत्नी के साथ डेट का एक स्पेशल किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी को तेल अवीव के एक रेस्टोरेंट लेकर गए थे, जहां का खाना बेहद लाजवाब था. 

 

Feb 26, 2026
Benjamin Netanyahu: पीएम मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान उनकी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली. नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों साथ में ठहाके लगाते नजर आए. वहीं अब इजरायली पीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल खोलकर पीएम मोदी की तारीफ की और उन्हें अपनी लाइफ से जुड़ा एक स्पेशल किस्सा सुनाया. 

पत्नी को इंडियन रेस्टोरेंट ले गए नेतन्याहू 

 नेतन्याहू ने बताया कि उनपर भारत का बेहद बड़ा पर्सनल कर्ज है. उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी सारा के साथ पहली डेट पर तेल अवीव के एक इंडियन रेस्टोरेंट गए थे. वह रीना पुष्कर्ना का रेस्टोरेंट था और वहां का खाना एकदम जबरदस्त था. नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने सारा को पहली बार इस रेस्टोरेंट से परचिति करवाया था इसलिए यह उनके लाइफ की पहली शानदार डेट थी. न केवल खाने के लिहाज से बल्कि उनकी डेट भी काफी अच्छी रही थी. नेतन्याहू ने कहा कि जाहिर है कि मैं आपका कर्जदार हूं और मेरे बच्चे भी. नेतन्याहू के इस किस्से को सुनकर पीएम मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. उन्होंने कहा कि ये उनके लिए गर्व और भावुकता का क्षण है.    

ये भी पढ़ें- अजीबोगरीब ब्लैक डिजाइन, झट से पेमेंट; कौन है वो शख्स, जिसने खेल-खेल में कर दिया QR Code का आविष्कार 

पीएम मोदी के भाषण ने किया भावुक 

नेतनयाहू ने पीएम मोदी की इजरायल यात्रा को छोटी, लेकिन बेहद प्रभावशाली बताया. उन्होंने कहा कि भले ही पीएम मोदी के दौरे का यह समय काफी छोटा रहा हो, लेकिन इसका रिजल्ट देखें तो यह असाधारण और बेहद प्रोडक्टिव साबित हुआ. इस दौरान नेतन्याहू ने पीएम मोदी के इजरायल की संसद में भाषण की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के भाषण ने पूरे इजरायल को भावुक कर दिया. यहां तकी की कई लोगों की आंखें भी नम हो गईं. इजरायली पीएम के मुताबिक पीएम मोदी की इजरायल यात्रा ने दोनों देशों को केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी अधिक करीब ला दिया है.   

ये भी पढ़ें- आइलैंड पर 1000 मस्जिदें! मुस्लिम मुल्क में लाउडस्पीकर को लेकर पर्यटक और लोगों में झड़प, मचा हड़कंप

मिलकर काम कर रहा भारत-इजरायल 

पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर दोनों देशों के नेताओं ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग को नई दिशा देने पर वार्ता की. पीएम मोदी और नेतन्याहू ने एक खास इनोवेशन एग्जीबिशन का भी दौरा किया, जिसमें भारत और इजरायल की तकनीकी क्षमता को देखा गया. नेतन्याहू ने कहा कि भारत की टैलेंटेड जनता लोगों और इजरायल की तकनीकी ताकत को मिलाकर कई ठोस योजनाओं पर काम किया जा रहा है. इतना ही नहीं उन्होंने भारत में पीएम मोदी की लीडरशिप वाली केंद्र सरकार को बेहद प्रभावी और तेज फैसला लेने वाली सरकार बताया.

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

PM Modi Israel visit

Trending news

