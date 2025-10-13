नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया इजरायल का सबसे बड़ा मित्र' इन 5 फैसलों से हो गए गदगद

सोमवार (13 अक्टूबर) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल की संसद केनसेट पहुंचे जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें व्हाइट हाउस में इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा मित्र बताया. नेतन्याहू ने ट्रंप के उन प्रमुख निर्णयों के लिए आभार व्यक्त किया और ट्रंप का बखान करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने इजरायल की सुरक्षा और कूटनीतिक सिस्टम को बदल दिया है. इस दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को इजरायल के सबसे बड़े पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान देने का ऐलान किया. इस दौरान नेतन्याहू ने युद्ध के दौरान इजरायल का समर्थन करने और शांति प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण नेतृत्व का हवाला दिया.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को केनसेट के सदस्यों से लंबे समय तक खड़े होकर तालियां मिलीं जब वे अपने भाषण देने के लिए सभा कक्ष में प्रवेश किए. सांसदों ने तालियां बजाईं और उत्साह व्यक्त किया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी जगह ली और नेतन्याहू ने उन्हें यहूदी लोगों का प्रिय मित्र बताया. ट्रंप की यह यात्रा एक संवेदनशील समय पर हो रही है. इस समझौते में फिलिस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली बंधकों की अदला-बदली शामिल थी. युद्धविराम के बाद के चरणों पर अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन पहला समूह बंधकों को इजरायल रक्षा बलों ने पहले ही प्राप्त कर लिया है.

ट्रंप के 5 फैसलों से गदगद हो गए नेतन्याहू

नेतन्याहू ने अपने भाषण के एक हिस्से का उपयोग उन पांच परिवर्तनकारी निर्णयों को रेखांकित करने के लिए किया, जिन्हें उन्होंने ट्रंप प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णयों के रूप में वर्णित किया. ट्रंप के इन निर्णयों ने इजरायल की स्थिति को मजबूत किया. पहले हिब्रू में और फिर अंग्रेजी में बोलते हुए उन्होंने सभा कक्ष में ट्रंप को सीधे संबोधित किया. नेतन्याहू ने कहा,'यह आपकी पहली इजरायल यात्रा है जब से आपने यरूशलेम को हमारी राजधानी के रूप में मान्यता दी और दूतावास को यहां स्थानांतरित किया.'

'मैं इस शांति के लिए प्रतिबद्ध हूं'- नेतन्याहू

अपने संबोधन में, नेतन्याहू ने संसद को बताया कि वह इस शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने इसे यहूदी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में वर्णित किया. उन्होंने कहा, 'आज यहूदी कैलेंडर दो साल के युद्ध की समाप्ति को चिह्नित करता ह' उन्होंने अपनी सरकार की शांति सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया और ट्रंप से सीधे कहा, 'आप इस शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, मैं इस शांति के लिए प्रतिबद्ध हूं ... हम इस शांति को हासिल करेंगे.' नेतन्याहू ने यह भी कहा कि 'इजरायल के लोगों से ज्यादा शांति कोई नहीं चाहता.' यह एक स्पष्ट संदेश था जिसमें युद्धविराम के बारे में आशावाद के साथ-साथ इजरायल के सुरक्षा हितों की रक्षा करने का वचन भी शामिल था.

बंधकों की रिहाई में ट्रंप की भूमिका की सराहना की

नेतन्याहू ने युद्ध के दौरान इजरायली बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में ट्रंप की अपरिहार्य भूमिका को श्रेय दिया. जब ट्रप नेतन्याहू को देख रहे थे तब उन्होंने कहा, 'युद्ध की शुरुआत में मैंने सभी बंधकों को घर लाने का वादा किया था.आज राष्ट्रपति ट्रंप की अपरिहार्य मदद, और अथक कोशिशों के साथ ... और इजरायल के सैनिकों के अविश्वसनीय बलिदान और साहस के साथ हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं.'

ट्रंप को इजरायल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का सम्मान

सत्र के सबसे उल्लेखनीय क्षणों में से एक में नेतन्याहू ने घोषणा की कि उन्होंने ट्रंप को इजरायल पुरस्कार यानि कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए नामित किया है. इजरायल ने अगले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी ट्रंप का औपचारिक समर्थन किया है. नेतन्याहू ने कहा आपसे अधिक योग्य कोई नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट. नेतन्याहू ने आगे कहा, 'मैंने कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों को देखा है ... मैंने कभी किसी को इतनी तेजी से, इतनी निर्णायक रूप से, इतने दृढ़ संकल्प के साथ दुनिया को प्रभावित करते नहीं देखा, जितना कि हमारे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने किया.'

मिस्र शांति शिखर सम्मेलन में नहीं जाएंगे नेतन्याहू

ट्रंप के शांति मध्यस्थता के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए नेतन्याहू ने पुष्टि की कि वह सोमवार को मिस्र के शर्म अल-शेख में होने वाले अंतरराष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, नेतन्याहू ने ट्रंप को निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया लेकिन कहा कि वह त्योहार की निकटता के कारण भाग लेने में असमर्थ रहेंगे. सोमवार रात से बुधवार रात तक यहूदी त्योहार शमिनी अट्ज़ेरेट और सिमचत तोराह मनाए जाते हैं. कार्यालय ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप को शांति के दायरे को बढ़ाने और शक्ति के माध्यम से शांति के उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया.' मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय ने पहले कहा था कि नेतन्याहू और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास दोनों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद थी.

इजरायल के लिए किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतना नहीं किया

नेतन्याहू ने इजरायल का समर्थन करने में ट्रंप की भूमिका के लिए अपनी प्रशंसा दोहराई और केनसेट को बताया, 'किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप से अधिक इजरायल के लिए नहीं किया.' उन्होंने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को पूरी दुनिया का समर्थन प्राप्त करने का श्रेय दिया. सभा कक्ष में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप हम आपका यहां स्वागत करते हैं ताकि हम आपके महत्वपूर्ण नेतृत्व के लिए धन्यवाद दे सकें, उस प्रस्ताव के लिए जिसे पूरी दुनिया का समर्थन प्राप्त हुआ. एक ऐसा प्रस्ताव जो हमारे सभी बंधकों को घर वापस लाता है. एक ऐसा प्रस्ताव जो हमारे सभी उद्देश्यों को पूरा करके युद्ध को समाप्त करता है...'

