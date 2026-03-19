असली खेला तो नेतन्याहू कर गए... जो काम 225 साल में न हुआ वो अब होगा! 'बीबी' के चक्रव्यूह में बुरे फंसे ट्रंप

ईरान युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट बढ़ता जा रहा है. ईरान ने अरब देशों के तेल-कारखानों को निशाना बनाया है तो इजरायल ने आज ईरान के पार्स गैस फील्ड पर बमबारी कर दी. इस एक्शन से ये तय हो गया है कि इजरायल जल्द इस युद्ध को खत्म करने के मूड में नहीं है.

आखिर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्यों इस युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं? वो कौन से इजरायली लक्ष्य हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं? इजरायल की तैयारी का पता लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखना चाहिए. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस युद्ध की वजह से इजरायल का गुस्सा काफी बढ़ गया है. इसी गुस्से के कारण इजरायल ने ईरान के दक्षिण पार्स गैस केंद्र पर हमला किया है. मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर ईरान ने कतर जैसे देशों के तेल केंद्रों पर हमला नहीं किया तो इजरायल भी ईरान के तेल केंद्रों और संयंत्रों पर हमला नहीं करेगा.

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ईरान युद्ध के दौरान ये तीसरा मौका है जब ट्रंप ने इजरायल को ईरान के तेल केंद्रों पर हमला ना करने की नसीहत दी है. सबसे पहले 9 फरवरी को ट्रंप ने इजरायल के सेना प्रमुख को ईरान के तेल केंद्रों पर हमले ना करने के लिए कहा था. 11 मार्च को एक बार फिर ट्रंप ने कहा था कि ईरान के तेल केंद्रों पर हमले नहीं होने चाहिए. अब पार्स के हमले के बाद ट्रंप फिर वही बात दोहरा रहे हैं. इसी वजह से सवाल खड़ा होता है कि आखिर नेतन्याहू अपने परम मित्र यानी अमेरिका की बात क्यों नहीं मान रहे? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको ईरान के युद्ध में इजरायल के MILLITARY GOALS यानी सैन्य लक्ष्य ध्यान से देखने और समझने चाहिए.

इजरायल का पहला लक्ष्य

नेतन्याहू का सबसे बड़ा लक्ष्य है ईरान में पूरी तरह सत्ता परिवर्तन कराना. अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना इशारा करता है कि ईरान में फिलहाल सत्ता परिवर्तन की उम्मीद नहीं है.

इजरायल का दूसरा लक्ष्य

इजरायल का दूसरा लक्ष्य है ईरान की सैन्य क्षमताओं को न्यूनतम स्तर पर लाना. ईरान से हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमले बता रहे हैं कि देश के सैन्य संसाधन अभी न्यूनतम स्तर पर नहीं पहुंचे हैं.

इजरायल का तीसरा लक्ष्य

इजरायल का तीसरा और सबसे बड़ा लक्ष्य है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तहस-नहस कर देना. इजरायल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को बर्बाद किया है, लेकिन ईरान की एटमी हथियार बनाने वाली सामग्री यानी संवर्धित यूरेनियम का क्या स्टेटस है, इसकी कोई ठोस जानकारी आज तक सामने नहीं आई है.

इजरायल के तीनों बड़े लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं. इसी वजह से इजरायल फिलहाल इस युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहता. अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 20 दिनों के युद्ध में सबसे कम नुकसान इजरायल को ही हुआ है.

20 दिनों की जंग में किसे कितना नुकसान?

20 दिनों के युद्ध में इजरायल पर ईरान ने 300 हमले किए हैं. इन्हीं 20 दिनों में अमेरिका और इजरायल ने ईरान में 7 हजार टारगेट्स पर हमले किए हैं. ईरान के पड़ोसी अरब देशों की बात करें तो युद्ध के दौरान इन देशों पर 100 से ज्यादा हमले हुए हैं. इजरायल पर हुए हमलों में 21 इजरायली नागरिकों और 2 फौजियों की मौत हुई है. ईरान पर हुए अटैक्स में बड़े नेताओं समेत 1444 नागरिकों और 6 हजार सैनिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. अरब देशों पर ईरान के हमलों में 20 नागरिकों की मौत हुई है और अरब देशों की धरती पर मौजूद 16 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं.

न सिर्फ इजरायल को युद्ध में कम नुकसान हो रहा है बल्कि जिस तेल और गैस के संकट से दुनिया जूझ रही है, उस संकट का भी इजरायल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इजरायल की तेल और गैस की सप्लाई का सिस्टम समझेंगे तो ये बात एकदम साफ हो जाएगी.

इजरायल के पास अपने गैस के फील्ड हैं. इजरायल के इन गैस फील्ड्स में इतनी गैस है कि 2062 तक इजरायल को सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी. रही बात तेल की तो इजरायल अपना तेल अजरबैजान, ब्राजील और कजाकस्तान जैसे देशों से आयात करता है. यानी होर्मुज स्ट्रेट बंद होने का भी इजरायल पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. न युद्ध में नुकसान, न तेल से परेशान. अगर कोई देश ऐसी स्थिति में होगा जो उसे युद्ध लंबा खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

युद्ध की वजह से अमेरिका में ट्रंप की आलोचना हो रही है लेकिन इजरायल में नेतन्याहू सरकार के प्रति जनता में भरोसा बढ़ा है. इजरायली संस्था डेमोक्रेसी इंस्टिट्यूट का एक सर्वे यही बताता है. इस सर्वे से पता चला है कि युद्ध के संचालन और रणनीति को लेकर 74 प्रतिशत इजरायली नागरिक नेतन्याहू में भरोसा जता रहे हैं. 93 प्रतिशत इजरायली नागरिकों ने ईरान पर हमले को सही करार दिया है. इतना ही नहीं, 38 प्रतिशत इजरायली नागरिकों का मानना है कि देश के अगले प्रधानमंत्री भी बेंजामिन नेतन्याहू ही बनने चाहिए.

जनता का ये भरोसा भी नेतन्याहू को वो शक्ति दे रहा है जिसके जरिए वो ईरान के साथ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं. नेतन्याहू का वर्तमान मकसद ईरान को खत्म करना है, लेकिन ये युद्ध इजरायल को दशकों तक दबदबा कायम करने का मौका दे सकता है. अगर ईरान की सैन्य शक्ति खत्म हुई तो मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में इजरायल सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा. दूसरी तरफ अरब देशों को हो रहा नुकसान उनकी अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता को कमतर कर देगा. ऐसे हालात ही नेतन्याहू को ग्रेटर इजरायल का सपना साकार करने का मौका देंगे.

क्या है ग्रेटर इजरायल?

यहूदी मान्यताओं के मुताबिक वर्तमान इजरायल ही वो क्षेत्र नहीं है, जिस पर यहूदियों का अधिकार है. ये अवधारणा कहती है कि उत्तर की दिशा में लेबनान की लितानी नदी तक, पूर्वी दिशा में आज के वेस्ट बैंक और जॉर्डन में स्थित जॉर्डन नदी तक... और उत्तर पूर्व में सीरिया की गोलन की पहाड़ियों तक यहूदियों का अधिकार क्षेत्र है.

19वीं सदी से यहूदी ग्रेटर इजरायल की अवधारणा को हकीकत में बदलने की कोशिश करते रहे हैं. आज इजरायल को लग रहा है कि ईरान युद्ध के जरिए सवा दो सौ साल का ये संघर्ष खत्म हो सकता है. ग्रेटर इजरायल की सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं. ये वो सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण नेतन्याहू को ईरान के युद्ध से कोई परहेज नहीं है. पहले नेतन्याहू ने ट्रंप को इस युद्ध के लिए राजी किया और अब वो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, जिनसे मजबूर होकर ट्रंप इस युद्ध से कदम पीछे ना खींच पाएं.