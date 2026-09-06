/‘न मेरी आवाज दबेगी, न इजरायल झुकेगा’, UN में खूब गरजे नेतन्याहू, कहा- अब यहूदी असहाय नहीं, जवाब देना जानते हैं

यहूदी विरोधियों को स्पष्ट तौर पर चेतावनी देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'दुनिया के यहूदी-विरोधी हमारे लोगों में दहशत पैदा करना चाहते हैं. मेरे पास उनके लिए एक खबर है. वे दिन लद गए जब यहूदी असहाय पीड़ित हुआ करते थे. जिन्हें कत्लगाहों की तरफ हांक दिया जाता था. आज हमारे पास एक राष्ट्र है. आज हमारे पास एक सेना है. आज हमारे पास एक ऐसा जनसमूह है, जो अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध है. आज दुनिया भर के यहूदियों के लिए मेरा एक ही संदेश है. अपना सिर ऊंचा रखिए, गर्व महसूस कीजिए. आश्वस्त रहिए, डरा हुआ महसूस मत कीजिए. उठ खड़े होइए. बाकी जो कोई भी सच्चाई और न्याय की रक्षा करना चाहता है, वह हमारी सभ्यता को खतरे में डालने वाले इन बर्बर लोगों के खिलाफ खड़े होने में हमारा साथ दे.'