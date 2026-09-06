/‘न मेरी आवाज दबेगी, न इजरायल झुकेगा’, UN में खूब गरजे नेतन्याहू, कहा- अब यहूदी असहाय नहीं, जवाब देना जानते हैं

Benjamin Netanyahu UN Speech in Hindi: अमेरिका के न्यूयार्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र आमसभा में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्लामिक आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाने के लिए दुनिया को जमकर खरी-खोटी सुनाई. उन्होंने कहा कि इजरायल पिछले 2 साल से बर्बर आतंकियों से जंग लड़ रहा है लेकिन उसका साथ देने के बजाय हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकियों के समर्थन में आंसू बहाए जा रहे हैं. नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इजरायल लड़ना नहीं छोड़ेगा और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा.
आम सभा में बोलने के लिए जब नेतन्याहू का नाम पुकारा गया तो इस्लामिक देशों के साथ ही यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका के भी अधिकतर देशों ने बायकाट कर दिया और हॉल से निकलकर बाहर चले गए. मंच पर खड़े होकर नेतन्याहू मुस्कराते हुए यह सब देखते रहे. इसके बाद उन्होंने बाहर जा रहे राजनयिकों पर तंज कसते हुए कहा, 'भाषण शुरू करने से पहले एक छोटी सी घोषणा. अगर अब भी कोई नैतिक कायर इस हॉल में बैठा हो तो कृपया वह चला जाए. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.' उनके ऐसा कहते ही अंदर बैठे कई राजनयिकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया.
#WATCH | New York | Delegates from various countries leave the UN General Assembly hall as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu begins his speech
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says, "Before I begin, just a quick announcement: if there are any other moral cowards… pic.twitter.com/CBbFqwpEOe
— ANI (@ANI) September 24, 2026
इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बोलना शुरू किया. उन्होंने कहा, 'ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना कठिन था. इसे करना बहुत कठिन था. लेकिन मेरे लिए, यह प्रधानमंत्री के रूप में मेरे द्वारा लिए गए सबसे आसान फैसलों में से एक था. अगर हमने ऐसा नहीं किया होता, तो हम सब मर चुके होते.'
अरब देशों का पाखंड उजागर करते हुए नेतन्याहू बोले, 'अब आप परम विडंबना सुनना चाहते हैं? अपनी रक्षा करते हुए, इजरायल उन कई देशों की भी रक्षा कर रहा है जिनके प्रतिनिधि अभी-अभी इस हॉल से बाहर गए हैं. उनके कई नेता तो ईरान के परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए निजी तौर पर हमें धन्यवाद भी देते हैं. इससे अधिक चौंकाने वाले पाखंड की कल्पना करना कठिन है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा ही है.'
#WATCH | New York | Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says, "The anti-Semites of the world want to terrify our people. I have news for them: the days when Jews were defenseless victims, marched to the slaughter, those days are over. Today, we have a state. Today, we have… pic.twitter.com/aqVsvawBxF
— ANI (@ANI) September 24, 2026
इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, 'हम गाजा में नहीं थे. हम गोलान हाइट्स पर नहीं थे. यहूदी मूसा के समय से ही गोलान हाइट्स पर हैं. आप इसे बाइबल में पढ़ सकते हैं. 1967 के छह-दिवसीय युद्ध की पूर्व संध्या पर, हम इनमें से किसी भी स्थान पर नहीं थे. हम जमीन की एक नन्ही सी पट्टी पर थे. हम आज भी हैं. यह पूरी अरब दुनिया के भूभाग के लगभग एक-तिहाई के 1% के बराबर है. फिर भी वे इजरायल पर, नन्हे से इजरायल पर, उपनिवेशवाद का आरोप लगाते हैं, कैसा उपनिवेशवाद. और हम पर आरोप कौन लगा रहा है? खैर, उनमें ब्रिटेन और फ्रांस के लोग भी शामिल हैं... उपनिवेशवाद ने हमें एक ब्रेक दिया. एक और झूठ.'
नेतन्याहू ने अपने मुल्क के जीवट के बारे में बताते हुए कहा, 'पिछले तीन वर्षों से, हमारे वीर सैनिकों ने सात मोर्चों पर चल रहे युद्ध में दिन-रात लड़ाई लड़ी है. क्या आप न्यू जर्सी के आकार का कोई अन्य देश जानते हैं, जो सात मोर्चों पर युद्ध लड़ने में सक्षम हो? सात मोर्चे - हमास, हिजबुल्लाह, हौथी, ईरान, इराक में मिलिशिया, सीरिया में मिलिशिया, यहूदिया और सामरिया में फिलिस्तीनी आतंकवादी. वे सभी हमें इस धरती से मिटाने के लिए एकजुट हो गए थे. वे असफल रहे क्योंकि बिखरने के बजाय, हमने उन सभी को करारी चोटें पहुंचाईं.'
#WATCH | New York | Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says, "...Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as prime minister. Because if we hadn't done it, we'd all be dead.… pic.twitter.com/Es8hk1nQZd
— ANI (@ANI) September 24, 2026
हिजबुल्ला आतंकियों को पेजर अटैक की याद दिलाते हुए नेतन्याहू ने आगे कहा, 'अपने महान अमेरिकी मित्रों के साथ, हमने ईरान की सेना, नौसेना, वायु सेना और परमाणु सुविधाओं को कुचल दिया. इजरायल ने हमास को कुचल दिया. हमने हिजबुल्लाह को तहस-नहस कर दिया. आपको पेजर याद हैं? इन्हें याद करते हैं? मैं आपको यह बता सकता हूं. हिजबुल्लाह को वे निश्चित रूप से याद हैं. हिजबुल्लाह के नेता, मारे जा चुके हैं. उनका हौसला, टूट चुका है.'
इस्लामिक आतंकियों की बर्बरता से दुनिया को आगाह करते हुए नेतन्याहू ने कहा, 'वे कट्टर आतंकवादी, धरती के सबसे बदतर नरसंहार करने वाले, जो न केवल इजरायलियों को मार रहे थे, बल्कि अमेरिकियों को मार रहे थे. वे ब्रिट्स को मार रहे थे, सैकड़ों-दर्जनों देशों के नागरिकों को मार रहे थे. वे सब भी जा चुके हैं. बचे हुए आतंकवादी फिर से एकजुट होने की कोशिश में जुटे हैं. हर दिन, वे हमारे लोगों की हत्या करने की कोशिश करते हैं. खासकर, वे हमारी ऐतिहासिक मातृभूमि, यहूदिया में हमारे लोगों को मारने की कोशिश करते हैं.'
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताते हुए इजरायली पीएम ने कहा, 'बर्बर लोगों के खिलाफ इस लड़ाई में, राष्ट्रपति ट्रंप से बड़ा हमारा कोई साझीदार नहीं रहा है. मैं उनके साहसी नेतृत्व के लिए उनका धन्यवाद करता हूं. उन्होंने अमेरिका, इजरायल और दुनिया के लिए एक विशाल खतरे का बहादुरी से मुकाबला किया. इज़राइल और अमेरिका ने न केवल अपनी रक्षा के लिए, बल्कि सभ्यता को बचाने के लिए एक साथ मिलकर काम किया.'
कतर का दोगलापन दुनिया के सामने लाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू बोले, 'कई विदेशी देशों ने मेरे देश के बारे में झूठ फैलाने के लिए अनगिनत अरबों रुपये खर्च किए हैं. ऐसा करने वाला सबसे पहला देश कतर था... उनका उद्देश्य स्पष्ट था. युवा दिमागों को इजरायल से नफरत करने, अमेरिका से नफरत करने, पश्चिम से नफरत करने के लिए ब्रेनवाश करना. यह वही कतर है जो 7 अक्टूबर के हमास के हत्यारों को शरण देता है.'
मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने की कोशिश कर रहे तुर्किये को भी नेतन्याहू ने नहीं बख्शा. उसकी पोल खोलते हुए बेंजामिन ने कहा, 'अब यहूदी-विरोधी झूठों का सुपर स्प्रेडर बनने वाला नवीनतम देश तुर्की है. एर्दोगन एक तानाशाह हैं. वह हमास के आतंकवादी सरगनाओं को भी शरण देते हैं. उन्होंने हजारों कुर्द नागरिकों की हत्या की है. वह आर्मेनियाई नरसंहार से इनकार करते हैं. वह पत्रकारों और विपक्षी नेताओं को जेल में डालते हैं. वास्तव में, मुझे लगता है कि इस मामले में उनका विश्व रिकॉर्ड है और यह एक कठिन मुकाबला है. लेकिन मुझे लगता है कि वह नंबर एक पर हैं.'
न्यूयार्क के कट्टरपंथी मेयर ममदानी को भी नेतन्याहू ने निशाने पर लिया. उन्होंने कहा, 'मिस्टर ममदानी, जब से आप इस शहर के मेयर चुने गए हैं, तब तक कई यहूदी न्यू यॉर्क में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते. वे मुझसे बात करते हैं. वे मुझसे कहते हैं कि यह वह शहर नहीं है जिसे हम याद रखते हैं. यह इतनी जल्दी बदल गया. आप हमास का समर्थन करने के जुर्म में सजा पाए अपराधियों की प्रशंसा करते हैं. आप हसन पाइकर जैसे लोगों को अपने दोस्तों में गिनते हैं, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका 9/11 का हकदार था. वाह, कैसे दोस्त हैं आपके!'
नेतन्याहू ने आगे कहा, 'आपने अपने घर पर एक ऐसे फिलिस्तीनी पत्रकार को आमंत्रित किया जिसने हमास के आतंकवादियों को इजरायली बंधकों को पीटते और प्रताड़ित करते हुए फिल्माया था. बाद में यह स्वीकार किया कि उसने आतंकवादियों को बचाने के लिए उन वीडियो को प्रकाशित करने से इंकार कर दिया था. आपकी पत्नी ने 7 अक्टूबर के नरसंहार की प्रशंसा करने वाली एक पोस्ट को लाइक किया. उन्होंने एक अन्य पोस्ट को भी लाइक किया जिसमें कहा गया था कि तेल अवीव का अस्तित्व नहीं होना चाहिए. आप इनमें से किसी भी बात की निंदा करने से इंकार करते हैं.'
आप झूठे और बार-बार इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाते हैं. मिस्टर ममदानी, आपने मुझे यहां आने से रोकने की कोशिश की. आपने मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की. खैर, आप मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते. आप सच्चाई को नहीं दबा सकते. यहां एक सीधी सी सच्चाई है. यहां एक साधारण सच है. इजरायल ने नरसंहार नहीं किया बल्कि इजरायल ने नरसंहार रोका.
यहूदी विरोधियों को स्पष्ट तौर पर चेतावनी देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'दुनिया के यहूदी-विरोधी हमारे लोगों में दहशत पैदा करना चाहते हैं. मेरे पास उनके लिए एक खबर है. वे दिन लद गए जब यहूदी असहाय पीड़ित हुआ करते थे. जिन्हें कत्लगाहों की तरफ हांक दिया जाता था. आज हमारे पास एक राष्ट्र है. आज हमारे पास एक सेना है. आज हमारे पास एक ऐसा जनसमूह है, जो अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध है. आज दुनिया भर के यहूदियों के लिए मेरा एक ही संदेश है. अपना सिर ऊंचा रखिए, गर्व महसूस कीजिए. आश्वस्त रहिए, डरा हुआ महसूस मत कीजिए. उठ खड़े होइए. बाकी जो कोई भी सच्चाई और न्याय की रक्षा करना चाहता है, वह हमारी सभ्यता को खतरे में डालने वाले इन बर्बर लोगों के खिलाफ खड़े होने में हमारा साथ दे.'