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‘न मेरी आवाज दबेगी, न इजरायल झुकेगा’, UN में खूब गरजे नेतन्याहू, कहा- अब यहूदी असहाय नहीं, जवाब देना जानते हैं

Benjamin Netanyahu Speech in UN: इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गुरुवार रात संयुक्त राष्ट्र आम सभा में खूब गरजे. उन्होंने इजरायल विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब वह यहूदी असहाय नहीं हैं. अगर उन पर हमला होगा तो वे करारा जवाब देना जानते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 25, 2026, 01:46 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:49 AM IST
‘न मेरी आवाज दबेगी, न इजरायल झुकेगा’, UN में खूब गरजे नेतन्याहू, कहा- अब यहूदी असहाय नहीं, जवाब देना जानते हैं

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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