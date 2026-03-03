नेतन्याहू के 'तीर' के सामने ईरान की 'नंगी तलवार'! वो 'हिट मशीन' जो इजरायल में बिछा सकती हैं लाशें

अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे तनाव के बीच Iran अपनी घरेलू रूप से विकसित मिसाइलों और ड्रोन के बड़े जखीरे का इस्तेमाल कर रहा है. हालिया हमलों के बाद ईरानी सेना ऐसे हथियारों का उपयोग कर रही है जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं, बेहद सटीक हैं और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती देने की क्षमता रखते हैं. इनमें अमेरिकी MIM-104 Patriot और इजरायल के Iron Dome व Arrow missile system जैसे सिस्टम शामिल हैं. रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान ने एक लेयर्ड स्ट्राइक सिस्टम तैयार किया है, जिसमें अलग-अलग जगहों से हमले किए जाते हैं ताकि दुश्मन के लिए उन्हें पूरी तरह रोक पाना मुश्किल हो जाए.

बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा

ईरान की जवाबी रणनीति मुख्य रूप से शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) और मीडियम-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (MRBM) पर आधारित है. इनका मकसद तेजी से सैन्य ठिकानों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है. कम दूरी की सटीक मार के लिए Fateh-110, Zolfaghar और Qiam-1 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है. ये सॉलिड-फ्यूल मिसाइलें हैं, जिन्हें जल्दी तैनात किया जा सकता है. इनकी लॉन्च टाइमिंग कम होती है, जिससे इंटरसेप्टर सिस्टम को प्रतिक्रिया देने का समय भी कम मिल पाता है. लंबी दूरी के लिए Ghadr, Emad और Khorramshahr सीरीज की मिसाइलें तैनात की जाती हैं. इनमें Khorramshahr को सबसे ताकतवर माना जाता है, जो लगभग 2,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और करीब 1,500 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है.

फत्ताह जैसी नई पीढ़ी की मिसाइलें

ईरान ने हाल के वर्षों में Fattah सीरीज जैसी नई मिसाइलें भी विकसित की हैं. इन मिसाइलों में Maneuverable Reentry Vehicles (MaRVs) तकनीक होती है, जिससे वे अपने अंतिम चरण में उड़ान का रास्ता बदल सकती हैं. यही कारण है कि इन्हें रोकना और भी मुश्किल हो जाता है. ये मिसाइलें Mach 13 से 15 की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं और लगभग 1,400 से 1,500 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं. इतनी तेज गति और दिशा बदलने की क्षमता इन्हें पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बना देती है.

Add Zee News as a Preferred Source

किस पर है खतरा?

इन मीडियम-रेंज सिस्टम की तैनाती के बाद ईरान ने इजरायल के साथ-साथ अमेरिका से जुड़े कई सैन्य ठिकानों को अपनी रेंज में ला दिया है. इसमें Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia और United Arab Emirates जैसे देश शामिल हैं, जहां अमेरिकी सैन्य सुविधाएं मौजूद हैं.

रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ईरान की यह रणनीति केवल सीधा हमला करना नहीं है, बल्कि विरोधी की रक्षा प्रणाली को थका देना और उसे कई दिशाओं से दबाव में लाना भी है.