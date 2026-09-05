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विटामिन C के नाम पर भेज रहा था फेंटानिल का केमिकल, US में भारतीय कारोबारी को 4 साल की जेल; कैसे पकड़ा गया भावेश लाठिया?


Bhavesh Lathiya Arrest In America: अमेरिका में एक भारतीय बिजनेसमैन को अवैध रूप से केमिकल बेचने के मामले में जेल की सजा सुनाई गई है. भावेश लाठिया विटामिन C के नाम पर केमिकल की तस्करी और डिस्ट्रीब्यूशन करते थे. आरोपी की कंपनी गुजरात के सूरत में स्थित है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 05, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 09:51 AM IST
विटामिन C के नाम पर भेज रहा था फेंटानिल का केमिकल, US में भारतीय कारोबारी को 4 साल की जेल; कैसे पकड़ा गया भावेश लाठिया?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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