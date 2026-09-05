/विटामिन C के नाम पर भेज रहा था फेंटानिल का केमिकल, US में भारतीय कारोबारी को 4 साल की जेल; कैसे पकड़ा गया भावेश लाठिया?

भावेश लाठिया को 2 सितंबर 2026 को ब्रुकलिन की फेडरल कोर्ट में US डिस्ट्रिक्ट जज पामेला के चेन ने सजा सुनाई. अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने बताया कि लाठिया को 24,560 डॉलर (लगभग 23.19 लाख रुपये) राशि जब्त करने का भी आदेश दिया गया है. जेल की सजा पूरी होने के बाद उन्हें डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा. अभियोजकों ने कहा कि लाठिया और उनकी कंपनी ने अवैध रूप से फेंटानिल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले 50 पाउंड से ज्यादा केमिकल अमेरिका और मैक्सिको के कस्टमर्स को बेचा और भेजा. इन केमिकल्स में वे सामग्रियां शामिल थीं, जो आमतौर पर फेंटानिल के प्रोडक्शन पर भी इस्तेमाल होती हैं.