तू लगवेलू जब लिपिस्टिक... मुस्लिम देश में भोजपुरी गाने की धूम, घाघरे वाली का डांस देख दीवाने हुए परदेसी

तू लगावेलू जब... ये गाना आपने भी सुना होगा. क्या आप जानते हैं यह किस फिल्म का गाना है और यह कब आई थी? यह गीत अब विदेश में भी धूम मचा रहा है. गोरे विदेशी भी अब भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाते दिख रहे हैं. अजरबैजान में भारतीय दूतावास ने ऐसे ही एक डांस का वीडियो जारी किया है.
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पवन सिंह का भोजपुरी गाना अब इंटरनेशनल हो गया है. पटना से दिल्ली तक लोगों को झुमाने वाला अब यह परदेसियों को हिला रहा है. 2008 में आए इस गाने का क्रेज आज भी बना हुआ है. हर इवेंट में एक बार यह जरूर सुनाई दे जाता है. ऐसा ही हुआ मुस्लिम बहुल देश अजरबैजान के इंडियन फेस्टिवल में. वहां के स्थानीय डांसरों ने भारतीय पोशाक में जब ठुमके लगाए, तो लोग लाल घाघरे वाली का वीडियो बनाने लगे.
अजरबैजान स्थित भारतीय दूतावास ने इस डांस का वीडियो जारी किया है. वहां पर इंडियन फूड फेस्टिवल में बिहारी गाने का तड़का देखने को मिला. बाकू में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा था. अब आप वीडियो दो बार देखिए. यह भी गौर कीजिएगा कि लाल ड्रेस में डांस कर रहे अजरबैजानी लोगों को देख कैसे विदेशी मुस्कुरा रहे हैं और वीडियो बनाने लगे.
Azerbaijani dancers Shirkhan and Aliya perform a dance on a #Bhojpuri song from #Bihar at the Indian Food Festival organized by the Indian Embassy in #Azerbaijan at the Chancery premises in #Baku today to mark #AnnapurnaDivas. @biharfoundation pic.twitter.com/Uj63pAHDXA
— India in Azerbaijan (@indembassybaku) April 19, 2026
हां, इस गाने की लोकप्रियता इतनी है कि दुनियाभर के क्लबों और पार्टियों में यह सुपरहिट 'एंथम' बन चुका है. इस गीत को पवन सिंह और इंदु सोनाली ने गाया है. गीतकार विनय बिहारी और संगीत राजेश-रजनीश का है. वीडियो ऊपर आप देख चुके हैं. अब गीत के बोल पढ़ लीजिए.
तू लगवेलु जब लिपिस्टिक, हिलेला आरा डिस्टिक
जिला टॉप लागेलु, हो जिला टॉप लागेलु
कमरिया, कमरिया करे लपालप
लॉलीपॉप लागेलु
कमरिया कमरिया करे लपालप
लॉलीपॉप लागेलु
तू लगवेलु जब लिपिस्टिक लगवेलु हिलेला आरा डिस्टिक
जिला टॉप लागेलु हो जिला टॉप लागेलु
कमरिया कमरिया
कमरिया कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलु
कमरिया कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलु
देखी के चढ़ल जवानी हिलेला पटना राजधानी
मलाई बरफ लागेलु
मलाई बरफ लागेलु
कमरिया कमरिया
कमरिया कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलु
कमरिया कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलु