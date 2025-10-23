'बीबी! तुम दुनिया से नहीं लड़ सकते, सब तुम्हारे खिलाफ हैं...', युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप ने किसे इतना मनाया?

World News in Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुनिया में कई युद्ध रुकवाकर खुद को शांति का मसीहा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. अब उनका नया दावा सामने आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि 'बीबी! तुम दुनिया से नहीं लड़ सकते, सब तुम्हारे खिलाफ हैं.
Trump on Israel Hamas War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि गाजा युद्धविराम उनके हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं था और यदि उन्होंने मध्यस्थता नहीं की होती तो यह संघर्ष सालों तक जारी रह सकता था. ट्रंप ने यह बातें अमेरिकी पत्रिका टाइम को दी गई 15 अक्टूबर की साक्षात्कार में कहीं, जिसे 23 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया. इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई रोकने पर मजबूर किया.
'बीबी आप दुनिया से नहीं लड़ सकते'
ट्रंप ने दावा किया, 'मैंने बीबी (नेतन्याहू) से कहा कि आप दुनिया के खिलाफ नहीं लड़ सकते. आप अलग-अलग लड़ाइयां लड़ सकते हो, लेकिन दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और दुनिया की तुलना में इजरायल बहुत छोटी जगह है.’
ट्रंप का कहना है कि उनके इस हस्तक्षेप ने संघर्ष को स्थायी रूप से बढ़ने से रोका. उन्होंने कहा, 'अगर मैंने उन्हें नहीं रोका होता, तो यह लड़ाई वर्षों तक चलती और जब मैंने रोक दिया, तो सभी पक्ष एकजुट हो गए. यह अद्भुत था.'
कतर पर हमला भयानक गलती थी लेकिन...
ट्रंप ने कहा कि हमास और इजरायल के बीच हालिया तनाव में कतर पर हमले का प्रयास 'भयानक गलती' था. लेकिन उनके अनुसार, 'यह गलती ही वह मोड़ बनी, जिसने सभी पक्षों को समझौते की दिशा में मजबूर किया. ट्रंप ने कहा कि यह इतना असामान्य और बेमेल था कि सभी को वो करना पड़ा, जो उन्हें करना चाहिए था.'
'इजरायल का पश्चिमी तट पर कब्जा नहीं चलेगा'
ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अगर इजरायल पश्चिमी तट पर कब्जा करने का प्रयास करेगा, तो वह अमेरिका का पूरा समर्थन खो देगा. उन्होंने दावा किया, 'ऐसा नहीं होगा. मैंने अरब देशों को अपना वचन दिया है. हमें अरब देशों से अच्छा समर्थन मिला है. इस संतुलन को तोड़ना इजरायल के लिए अमेरिका के समर्थन का नुकसान होगा.'
क्या कहना चाह रहे डोनाल्ड ट्रंप?
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, ट्रंप का दावा कुल मिलाकर यह है कि अगर अमेरिकी इजरायल-हमास युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करता तो पश्चिम एशिया का संघर्ष और ज्यादा अधिक गहराता. ट्रंप ने न केवल युद्धविराम का श्रेय अपने आप को दिया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दबाव, रणनीतिक गलती और कूटनीति के माध्यम से युद्ध को स्थायी रूप से रोके जाने की संभावना पर भी जोर दिया.