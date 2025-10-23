Advertisement
trendingNow12972780
Hindi Newsदुनिया

'बीबी! तुम दुनिया से नहीं लड़ सकते, सब तुम्हारे खिलाफ हैं...', युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप ने किसे इतना मनाया?

World News in Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुनिया में कई युद्ध रुकवाकर खुद को शांति का मसीहा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. अब उनका नया दावा सामने आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि 'बीबी! तुम दुनिया से नहीं लड़ सकते, सब तुम्हारे खिलाफ हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 23, 2025, 08:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बीबी! तुम दुनिया से नहीं लड़ सकते, सब तुम्हारे खिलाफ हैं...', युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप ने किसे इतना मनाया?

Trump on Israel Hamas War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि गाजा युद्धविराम उनके हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं था और यदि उन्होंने मध्यस्थता नहीं की होती तो यह संघर्ष सालों तक जारी रह सकता था. ट्रंप ने यह बातें अमेरिकी पत्रिका टाइम को दी गई 15 अक्टूबर की साक्षात्कार में कहीं, जिसे 23 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया. इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई रोकने पर मजबूर किया.

'बीबी आप दुनिया से नहीं लड़ सकते'

ट्रंप ने दावा किया, 'मैंने बीबी (नेतन्याहू) से कहा कि आप दुनिया के खिलाफ नहीं लड़ सकते. आप अलग-अलग लड़ाइयां लड़ सकते हो, लेकिन दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और दुनिया की तुलना में इजरायल बहुत छोटी जगह है.’

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप का कहना है कि उनके इस हस्तक्षेप ने संघर्ष को स्थायी रूप से बढ़ने से रोका. उन्होंने कहा, 'अगर मैंने उन्हें नहीं रोका होता, तो यह लड़ाई वर्षों तक चलती और जब मैंने रोक दिया, तो सभी पक्ष एकजुट हो गए. यह अद्भुत था.'

कतर पर हमला भयानक गलती थी लेकिन...

ट्रंप ने कहा कि हमास और इजरायल के बीच हालिया तनाव में कतर पर हमले का प्रयास 'भयानक गलती' था. लेकिन उनके अनुसार, 'यह गलती ही वह मोड़ बनी, जिसने सभी पक्षों को समझौते की दिशा में मजबूर किया. ट्रंप ने कहा कि यह इतना असामान्य और बेमेल था कि सभी को वो करना पड़ा, जो उन्हें करना चाहिए था.'

'इजरायल का पश्चिमी तट पर कब्जा नहीं चलेगा'

ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अगर इजरायल पश्चिमी तट पर कब्जा करने का प्रयास करेगा, तो वह अमेरिका का पूरा समर्थन खो देगा. उन्होंने दावा किया, 'ऐसा नहीं होगा. मैंने अरब देशों को अपना वचन दिया है. हमें अरब देशों से अच्छा समर्थन मिला है. इस संतुलन को तोड़ना इजरायल के लिए अमेरिका के समर्थन का नुकसान होगा.'

क्या कहना चाह रहे डोनाल्ड ट्रंप?

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, ट्रंप का दावा कुल मिलाकर यह है कि अगर अमेरिकी इजरायल-हमास युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करता तो पश्चिम एशिया का संघर्ष और ज्यादा अधिक गहराता. ट्रंप ने न केवल युद्धविराम का श्रेय अपने आप को दिया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दबाव, रणनीतिक गलती और कूटनीति के माध्यम से युद्ध को स्थायी रूप से रोके जाने की संभावना पर भी जोर दिया.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

world news in hindiIsrael Hamas War

Trending news

गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन