Bible Prediction: क्या सच होगी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी? जानें टिकटॉक पर वायरल हो रहे 'रैप्चर' के दावे का सच

Apocalyptic Prophecy: एक ईसाई विद्वान मैथ्यू टेलर के अनुसार, आज भी दुनिया में लाखों ईसाई ऐसे हैं जो इस तरह की भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं. रैप्चर ईसाई धर्म के कुछ इवेंजेलिकल(Evangelical)गुटों की मान्यता है. इसके अनुसार, भविष्य में यीशु धरती पर वापस आएंगे और अपने सच्चे भक्तों को एक भयानक समय शुरू होने से पहले स्वर्ग ले जाएंगे. इस घटना के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी. लेखिका एमी फ्रिकहोम के मुताबिक, बाकी सब लोग धरती पर एक मुश्किल और परेशान करने वाले समय के लिए रह जाते हैं.

रैप्चर में क्या होता है?

लेखिका एमी फ्रिकहोम के मुताबिक, अक्सर ऐसी कहानियों में जिन लोगों को उठा लिया जाता है(Raptured), वे एक आश्चर्य होते हैं जबकि कई ऐसे लोग जिन्हें अच्छा ईसाई माना जाता था वो पीछे छूट जाते हैं. डार्टमाउथ कॉलेज के प्रोफेसर रैंडल बाल्मर के मुताबिक, बाइबिल में भी यीशु के वापस आने, जिसे सेकंड कमिंग भी कहते हैं, का जिक्र है.

क्या कहती है बाइबिल?

बाइबिल में सीधे तौर पर रैप्चर शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ अंशों का इस्तेमाल इस मान्यता को सही ठहराने के लिए किया जाता है. जैसे कि 1 Thessalonians, 1 Corinthians और Matthew 24. फ्रिकहोम के मुताबिक, रैप्चर की मान्यता की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन और अन्य अंग्रेजी बोलने वाले देशों में हुई. उस समय, सेकंड कमिंग को पहले से ही स्वीकार किया जाता था और रैप्चर ने इसमें खास बात जोड़ दी. यह मान्यता 20वीं सदी में बाइबिल सम्मेलनों, इवेंजेलिकल मीडिया और स्कॉफ़ील्ड रेफरेंस बाइबिल के प्रकाशन में फैली.

क्या है नई भविष्यवाणी?

दक्षिण अफ्रीका के जोशुआ म्हलकेला दो खुद को सिर्फ एक विश्वासी कहते हैं, YouTube वीडियो में दावा किया है कि भगवान ने उन्हें भविष्य दिखाया है. वीडियो में वह बताते हैं कि उन्होंने यीशु को सिंहासन पर बैठे देखा और उन्हें कहते सुना, 'वह मुझसे कहते हैं कि 23 या 24 तारीख 2025 को मैं अपने चर्च को लेने आऊंगा'. उनकी इस भविष्यवाणी पर ईसाई विशेषज्ञों के बीच बहस छिड़ गई है और यह TikTok पर #RaptureTok के तहत वायरल हो गई है. वहीं कई लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं और इसे एक और झूठे नबी का झूठा दावा बता रहे हैं.

क्या पहले भी हुई हैं ऐसी भविष्यवाणियां?

हैरॉल्ड कैंपिंग, कैलिफोर्निया के इस उपदेशक ने 21 मई 2011 को Rapture की भविष्यवाणी की थी. जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने सार्वजनिक भविष्यवाणी करना छोड़ दिया. फिर, विलियम मिलर ने 19वीं सदी में कहा था कि यीशु 1843-1844 के बीच वापस आएंगे लेकिन यह घटना भी नहीं हुई. एक और भविष्यवाणी में मिशिन फॉर द कमिंग डेज में एक कोरियाई इवेंजेलिकल समूह ने 28 October 1992 को यीशु को वापस आने की गलत भविष्यवाणी की थी. जब ऐसी भविष्यवाणियां सच नहीं होतीं तो अक्सर लोग इसका दोष मानवता पर डालते हैं.