/मुनीर-मसूद की नापाक मुलाकात: दुनिया को आतंक पर एक्शन का धोखा? गेस्टहाउस में रची गई नई साजिश!

पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. पाक आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर और जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है. यह दावा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एक अज्ञात सूत्र के हवाले से किया गया है. सूत्र के मुताबिक 16 सितंबर को यह बैठक मुनीर के एक गेस्टहाउस में हुई. दोनों के बीच करीब ढाई घंटे तक बंद कमरे में बातचीत चली. इस दौरान मुफ्ती अब्दुल रहीम और मौलाना ताहिर अशरफी भी वहां मौजूद रहे.
यह खबर ऐसे वक्त सामने आई है, जब पाकिस्तान खुद को आतंक के खिलाफ सख्त दिखाने की कोशिश कर रहा था. हाल ही में पाकिस्तान की जांच एजेंसी FIA ने अपनी 'रेड बुक' जारी की थी, जिसमें मसूद अजहर को मोस्ट वांटेड भगोड़ा घोषित किया गया था और उसके सिर पर 70 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था.
पाकिस्तान हमेशा दावा करता रहा है कि मसूद अजहर उसकी जमीन पर नहीं है. उसका कहना था कि मसूद अफगानिस्तान में छिपा है. हालांकि, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस दावे को सीधे खारिज कर दिया था. भारतीय खुफिया एजेंसियों का भी यही मानना है कि मसूद पाकिस्तान में ही सुरक्षित बैठा है. वह बहावलपुर और सिंध के नवाबशाह से अपना आतंकी नेटवर्क चला रहा है.
अगले महीने यानी अक्टूबर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की अहम बैठक होनी है. पाकिस्तान पर फिर से कड़ी निगरानी या ग्रे लिस्ट का खतरा मंडरा रहा है. भारत पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान का यह इनाम सिर्फ एक दिखावा है. जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ता है, पाकिस्तान कागजों पर आतंकियों पर एक्शन का नाटक करने लगता है. इस बार भी उसने वही पुराना खेल खेला है.
भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब सीमा पार आतंकी अड्डों पर चोट की थी, तब भारत ने बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मरकज सुभानअल्लाह को निशाना बनाया था. इसके बाद आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से लिखी गई कुछ चिट्ठियां सामने आई थीं. एक चिट्ठी में मसूद अजहर ने बताया था कि बहावलपुर में भारत की तरफ से जो मिसाइल हमला किया गया था, उसमें उसकी बड़ी बहन, बड़ी बहन के पति, उसका भतीजा, भतीजे की पत्नी, भतीजी और परिवार के पांच बच्चे मारे गए हैं. इसके अलावा उसने अपने करीबी दोस्तों और उनके परिवार के सदस्यों के भी मारे जाने की बात कही थी.
इसके बावजूद पाकिस्तान की सेना आतंकियों को पनाह देने से बाज नहीं आ रही है. आर्मी चीफ मुनीर और आतंकी मसूद की इस गुप्त मुलाकात ने साफ कर दिया है कि बहावलपुर का आतंकी ढांचा आज भी पूरी तरह एक्टिव है. साफ है कि पाकिस्तान आतंक खत्म नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को गुमराह करने के लिए सिर्फ नई कहानियां गढ़ रहा है.
कौन है मसूद अजहर?
मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है. 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र (UNSC) ने उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था. यह वही आतंकी है, जिसे साल 1999 में कंधार विमान (IC-814) अपहरण कांड के दौरान यात्रियों की जान के बदले भारत की जेल से रिहा किया गया था. भारतीय खुफिया एजेंसियों के टेक्निकल इनपुट के मुताबिक, मसूद अजहर पिछले 6 महीनों से पाकिस्तान के सिंध प्रांत स्थित नवाबशाह में छिपा हुआ है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि उसे मसूद के ठिकाने की कोई खबर नहीं है.