Advertisement
trendingNow13035394
Hindi Newsदुनिया

Mehul Choksi: भगोड़े मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट का 'सुप्रीम' झटका, भारत लाने का रास्ता साफ

Mehul Choksi India: चोकसी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह मांग की थी कि उसे भारत प्रत्यर्पित ना किया जाए. लेकिन कोर्ट ने उसकी यह मांग मंगलवार को खारिज कर दी. यानी अब मेहुल चोकसी के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mehul Choksi: भगोड़े मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट का 'सुप्रीम' झटका, भारत लाने का रास्ता साफ

PNB Scam: पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. चोकसी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह मांग की थी कि उसे भारत प्रत्यर्पित ना किया जाए. लेकिन कोर्ट ने उसकी यह मांग मंगलवार को खारिज कर दी. यानी अब मेहुल चोकसी के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है. 

चोकसी ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा

चोकसी ने अक्टूबर में कोर्ट ऑफ कैसेशन का दरवाजा खटखटाया था, जब एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने 17 अक्टूबर को भारत की प्रत्यर्पण अर्जी को सही ठहराया और कहा कि ऑर्डर लागू करने लायक है. अपील कोर्ट का यह फैसला लंबे समय से चल रही प्रत्यर्पण प्रक्रिया में आखिरी कानूनी रुकावटों में से एक था, जिसके बाद चोकसी ने बेल्जियम की सबसे बड़ी ज्यूडिशियल अथॉरिटी से राहत मांगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

अप्रैल से जेल में कैद है चोकसी

भारत की गुजारिश के बाद चोकसी को अप्रैल में एंटवर्प से बेल्जियम अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वह जेल में बंद है. उसकी बेल अर्जी इस आधार पर खारिज हुई क्योंकि उसके भाग जाने का खतरा था. भारत में पंजाब नेशनल बैंक में कई हजार करोड़ रुपये के घोटाले में मेहुल चोकसी वॉन्टेड है. वह साल 2018 से प्रत्यर्पण के मामलों के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है. 

इसके बाद पीएमएलए के तहत उसने स्पेशल कोर्ट में अपने वकीलों विजय अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और जैस्मिन पुरानी के जरिए अर्जी दाखिल कराई, जिसमें उसने एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की उसे आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने की याचिका खारिज करने की मांग की थी. लेकिन पिछले महीने मुंबई की विशेष अदालत ने उसकी भगोड़े आर्थिक अपराधी घोषित नहीं करने की याचिका खारिज कर दी थी. 

ED-CBI दोनों कर रहे जांच

मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी दोनों पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी हैं. मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रहे हैं.  उन पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई में बैंक की ब्रैडी हाउस ब्रांच के अधिकारियों को रिश्वत देकर LoUs और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (FLCs) का इस्तेमाल करके PNB से 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का सरकारी पैसा निकाला. मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है और प्रत्यर्पण से बचने के लिए कानूनी मदद ले रहा है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Mehul Choksi

Trending news

साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
Punjab
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
Delhi Blast Case Update
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
aap
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा