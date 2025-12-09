Mehul Choksi: भगोड़े मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट का 'सुप्रीम' झटका, भारत लाने का रास्ता साफ

Mehul Choksi India: चोकसी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह मांग की थी कि उसे भारत प्रत्यर्पित ना किया जाए. लेकिन कोर्ट ने उसकी यह मांग मंगलवार को खारिज कर दी. यानी अब मेहुल चोकसी के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है.
Trending Photos
PNB Scam: पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. चोकसी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यह मांग की थी कि उसे भारत प्रत्यर्पित ना किया जाए. लेकिन कोर्ट ने उसकी यह मांग मंगलवार को खारिज कर दी. यानी अब मेहुल चोकसी के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है.
चोकसी ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
चोकसी ने अक्टूबर में कोर्ट ऑफ कैसेशन का दरवाजा खटखटाया था, जब एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील ने 17 अक्टूबर को भारत की प्रत्यर्पण अर्जी को सही ठहराया और कहा कि ऑर्डर लागू करने लायक है. अपील कोर्ट का यह फैसला लंबे समय से चल रही प्रत्यर्पण प्रक्रिया में आखिरी कानूनी रुकावटों में से एक था, जिसके बाद चोकसी ने बेल्जियम की सबसे बड़ी ज्यूडिशियल अथॉरिटी से राहत मांगी.
अप्रैल से जेल में कैद है चोकसी
भारत की गुजारिश के बाद चोकसी को अप्रैल में एंटवर्प से बेल्जियम अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वह जेल में बंद है. उसकी बेल अर्जी इस आधार पर खारिज हुई क्योंकि उसके भाग जाने का खतरा था. भारत में पंजाब नेशनल बैंक में कई हजार करोड़ रुपये के घोटाले में मेहुल चोकसी वॉन्टेड है. वह साल 2018 से प्रत्यर्पण के मामलों के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है.
इसके बाद पीएमएलए के तहत उसने स्पेशल कोर्ट में अपने वकीलों विजय अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और जैस्मिन पुरानी के जरिए अर्जी दाखिल कराई, जिसमें उसने एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की उसे आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने की याचिका खारिज करने की मांग की थी. लेकिन पिछले महीने मुंबई की विशेष अदालत ने उसकी भगोड़े आर्थिक अपराधी घोषित नहीं करने की याचिका खारिज कर दी थी.
ED-CBI दोनों कर रहे जांच
मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी दोनों पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी हैं. मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रहे हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई में बैंक की ब्रैडी हाउस ब्रांच के अधिकारियों को रिश्वत देकर LoUs और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (FLCs) का इस्तेमाल करके PNB से 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का सरकारी पैसा निकाला. मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है और प्रत्यर्पण से बचने के लिए कानूनी मदद ले रहा है.