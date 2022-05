SPACE: बस चंद घंटे में धरती की ओर स्पेस से आ रही है 'बड़ी मुसीबत', जानें कितनी खतरनाक

Big trouble from space: वैज्ञानिकों और खगोलशास्त्री लगातार अंतरिक्ष के बारे में अधिक जानकारी जुटाने में लगे रहते हैं. हम बीते सालों में अपने स्पेस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां जुटाने में सफल हुए हैं. ज्यादा रिसर्च होने का ही नतीजा है कि अब हम पृथ्वी के पास से गुजरने वाले एस्टेरॉयड के बारे जान पाते हैं. आपको बता दें कि बीते 10 दिनों में दो एस्टेरॉयड पृथ्वी से होकर गुजरे हैं. वहीं अब 9 मई, सोमवार को भी एक काफी बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाला है.

space.com की एक खबर के अनुसार सोमवार 9 मई को एक एस्टेरॉयड (Asteroid) पृथ्वी के बहुत करीब से होकर गुजरेगा. इस एस्टेरॉयड का नाम 467460 (2006 JF42) है. लेकिन आपको बता दें कि NASA या किसी भी खगोलविद द्वारा इसे लेकर कोई चेतावनी नहीं दी है. क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यह पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. आपको बता दें कि शुक्रवार 6 मई को भी एक एस्टेरॉयड, जिसका नाम 2009 JF1 है, पृथ्वी के पास से होकर गुजर चुका है.

— SPACE.com (@SPACEdotcom) May 4, 2022