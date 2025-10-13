Advertisement
100 और 500 नहीं, बल्कि इन देशों में चलता है एक लाख का नोट, देखें पूरी लिस्ट

Biggest Currency Note In The World: इस समय भारत में 500 का नोट सबसे बड़ा नोट है जो चलन में है. इससे पहले 200 और उससे भी पहले 1000 का भी नोट चलन में था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे भी देश हैं जिनमें 1 लाख का नोट चलन में है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 13, 2025, 07:25 PM IST
Biggest Currency Note In The World: अपने देश में 100 या 500 तक के नोट चलन में हैं. कुछ समय पहले 1000 और 2000 के नोट भी मार्केट में थे. क्या आप जानते हैं कि कुछ देशों में एक लाख का नोट भी चलन में हैं. इतना ही नहीं, वहां के लोग उसको बड़ी रकम नहीं मानते हैं, बल्कि ये नोट रोजमर्रा के नोट की तरह बाजारों में चलते हैं.

दरअसल, कुछ देशों की मुद्रा इतनी कमजोर होती है कि उनके नोटों का मूल्य लाखों में होता है. इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ी रकम है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इतनी र​​कम रोजाना का खर्चा है इसीलिए ये लाखों के नोट बाजारों में लेनदेन के काम आते हैं. आज हम आपको उन देशों के बारे में बता रहे हैं, जहां पर एक लाख का नोट चलन में है. इन देशों की मुद्रा का मूल्य डॉलर या भारतीय रुपये की तुलना में बहुत कम है.
यह भी पढ़ें: ये है दुनिया का सबसे महंगा साबुन, कुछ खास लोग ही कर पाते हैं यूज, जानें कीमत

 

आर्मेनिया
ये देश भले ही छोटा हो, लेकिन इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा बैंक नोट है. जैसे भारत में 500 का नोट चलता है ऐसे ही आर्मेनिया में 1 लाख ड्रम का नोट चलता है. आर्मेनिया की मुद्रा डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर है. इसलिए इसकी कीमत लाखों में दिखाई दे रही है. 

ईरान
आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान में भी एक लाख का नोट चलता है. एक लाख रियाल का नोट 2010 में लॉन्च किया गया था, वहां पर एक लाख का नोट बाजारों में लेनदेन के काम आता है. ईरान में महंगाई बढ़ने के कारण रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले काफी कम हो गई है.

इंडोनेशिया
इंडोनेशिया भी उन देशों में शामिल है जहां एक लाख का नोट चलता है. इंडोनेशिया की मुद्रा भी बहुत कमजोर है. यहां एक लाख का नोट भी आसानी से बाजारों में लेनदेन के काम आता है. यहां के सबसे बड़े नोट पर पहले राष्ट्रपति की तस्वीर छपी हुई है.
यह भी पढ़ें: 16 साल से नहीं गई ऑफिस और फिर भी मिली 11 करोड़ की सैलरी, टीचर की कहानी सुनकर जज भी हैरान

 

वियतनाम
2004 में वियतनाम में एक लाख डोंग का नोट जारी किया गया था. ये नोट जल्दी से खराब नहीं होता है. ये हरे रंग का नोट है जो पॉलीमर से बना हुआ है. ये एक लाख डोंग का नोट सामान्य तौर चलन में है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

