'2020 में हुआ अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला', डोनाल्ड की चाहत खोली जाए फाइलें, ट्रंप ने किसे कहा- मूर्ख राष्ट्रपति?

Biggest scandal in American history Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 राष्ट्रपति चुनाव को अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है. उन्होंने DOJ से पूरी ताकत से जांच की मांग की है.जानें पूरी बात आखिर ट्रंप ने किसे कहा- कुटिल मूर्ख राष्ट्रपति?

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 27, 2025, 08:56 AM IST
Donald Trump Wants DOJ investigation 2020 election rigged: संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कथित चुनावी धांधली की न्याय विभाग (डीओजे) से जांच कराने की मांग की है और इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया है. रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से 2020 के राष्ट्रपति चुनाव पर सवाल उठाए है. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए बहुत गंभीर आरोप लगाया है. 

ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर तूफान
ट्रंप ने लिखा कि 2020 का राष्ट्रपति चुनाव, धांधली और चोरी का शिकार होना, एक बहुत बड़ा घोटाला है. देखिए, हमारे देश का क्या हुआ जब एक कुटिल मूर्ख हमारा राष्ट्रपति बन गया! अब हम सब कुछ जानते हैं. मुझे उम्मीद है कि न्याय विभाग इस मामले को अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े घोटाले के अनुरूप 'जोश' से आगे बढ़ाएगा!. ट्रंप ने NBA जुआ घोटाले से तुलना की, लेकिन कहा कि 2020 का मामला इससे कहीं बड़ा है. अगर DOJ ने जोश के साथ जांच न की तो मध्यावधि चुनावों में भी यही धांधली होगी. वॉशिंगटन एग्जामिनर की रिपोर्ट में ट्रंप के इस बयान को हाइलाइट किया गया है.

मेल-इन वोटिंग और वोटर आईडी पर सख्ती की मांग
ट्रंप ने साफ कहा कि मेल-इन या अर्ली वोटिंग को तुरंत बंद किया जाए. उनका तर्क है कि इससे धांधली आसानी से हो जाती है. इसके बजाय वोटर आईडी को अनिवार्य बनाना चाहिए ताकि वोटिंग सुरक्षित हो. उन्होंने रिपब्लिकन्स को चेताया, "नो मेल-इन ऑर 'अर्ली' वोटिंग, यस टू वोटर आईडी! गेट स्मार्ट रिपब्लिकन्स, बिफोर इट इज टू लेट!!!"  ट्रंप का मानना है कि 2020 में बाइडेन की जीत इसी धांधली से हुई. याद रहे, ट्रंप 2020 हारने के बाद भी दावा करते रहे कि उन्होंने असल में जीत हासिल की थी. 2024 में दोबारा सत्ता में आने के बाद भी वे कहते हैं कि यह उनका तीसरा लगातार कार्यकाल है. हफपोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप पुरानी नाराजगी को भूल नहीं पा रहे हैं.

कैलिफोर्निया प्रपोजल 50 को बताया बेईमानी का खेल
ट्रंप ने कैलिफोर्निया के प्रपोजल 50 पर भी निशाना साधा. इसे उन्होंने 'पूरी तरह बेईमान' बताया. यह प्रपोजल इंडिपेंडेंट कमीशन के बनाए नक्शों को बदलकर नए जिले रीड्रा करने की इजाजत देगा, जो मध्यावधि चुनावों (नवंबर 2026) के लिए इस्तेमाल होगा. ट्रंप का आरोप है कि लाखों बैलट 'शिप' हो रहे हैं, यानी बाहर से भेजे जा रहे.  डेमोक्रेट्स का कहना है कि यह रिपब्लिकन्स की टेक्सास जैसी जगहों पर जेरीमैंडरिंग (जिले बांटने की चालाकी) का जवाब है. पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इसका समर्थन किया है. वोटिंग 4 नवंबर को है, लेकिन अर्ली वोटिंग शुरू हो चुकी. DOJ कई काउंटियों में मॉनिटर्स भेजेगा ताकि पारदर्शिता और बैलट सिक्योरिटी बनी रहे. 

पुरानी जंग, नई फाइलें खोलने की कोशिश
ट्रंप 2020 में हारे तो बाइडेन एक टर्म के लिए आए. लेकिन 2024 में ट्रंप की शानदार वापसी हुई. वे सालों से 2020 चुनाव में मिली हार को अपनी जीत बता रहे हैं. अब राष्ट्रपति बनने के बाद DOJ पर दबाव डाल रहे हैं कि फाइलें खोली जाएं. रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप मध्यावधि चुनावों से पहले मेल-इन वोटिंग पर बैन लगाने की बात कर रहे, हालांकि उनके पास ऐसा अधिकार नहीं है. जिसके बाद  यह विवाद अमेरिकी लोकतंत्र को हिला रहा है. ट्रंप समर्थक इसे सच्चाई बता रहे, लेकिन आलोचक पुरानी शिकायत कहकर खारिज कर रहे.

क्या DOJ फाइलें खोलेगा? आगे क्या? मध्यावधि पर असर
अगर प्रपोजल 50 पास हुआ तो डेमोक्रेट्स 5 रिपब्लिकन सीटें फ्लिप कर सकते हैं. DOJ का वादा है कि वे फेडरल लॉ का पालन सुनिश्चित करेंगे. ट्रंप की इस मांग से राजनीतिक तापमान चढ़ गया है. अमेरिकी जनता देख रही है कि यह 'घोटाला' कैसे सुलझेगा. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Donald Trump

