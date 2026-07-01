'सिंधु में खून' की धमकी से लेकर 'संवाद और शांति' की बात तक... एक साल में कैसे बदले बिलावल भुट्टो के सुर?

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के सुर एक साल के भीतर पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं. कभी सिंधु नदी को लेकर भारत को 'खून बहेगा' जैसी धमकी देने वाले बिलावल अब सम्मान, संप्रभुता और संवाद की बात करते दिखाई दिए. इस्लामाबाद में आयोजित 'सिंधु जल संधि: शांति और क्षेत्रीय स्थिरता का एक प्रभावी माध्यम' (Indus Waters Treaty: An Effective Means of Peace and Regional Stability) सेमिनार को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर सिंधु जल संधि को लेकर भारत पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने जल अधिकारों और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा. अपने संबोधन में बिलावल ने कहा, 'अगर कोई यह मानता है कि पाकिस्तान सिंधु (जल) के मुद्दे पर झुक जाएगा, तो वह पाकिस्तान को नहीं जानता. हम शांति चाहते हैं, लेकिन सम्मान के साथ. हम संवाद चाहते हैं, लेकिन कानून के दायरे में. हम सह-अस्तित्व चाहते हैं, लेकिन समर्पण नहीं.'
बिलावल के इस बयान की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ठीक एक साल पहले उनका अंदाज बिल्कुल अलग था. तब उन्होंने सिंधु नदी को लेकर बेहद आक्रामक बयान देते हुए कहा था कि 'या तो सिंधु में हमारा पानी बहेगा या उनका खून.' उस बयान को लेकर भारत समेत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं. अब वही बिलावल अंतरराष्ट्रीय मंच से बातचीत, कानून और सम्मान की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं.
हालांकि, अपने ताजा भाषण में बिलावल भुट्टो ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान सिंधु जल संधि के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है और वह अपने अधिकारों की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह पाकिस्तान की बदली हुई कूटनीतिक रणनीति है, या फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच अपनाई गई नई भाषा? फिलहाल इतना तय है कि एक साल पहले की आक्रामक चेतावनी और आज के संवाद वाले संदेश के बीच बिलावल भुट्टो के राजनीतिक तेवरों में बड़ा बदलाव साफ दिखाई दे रहा है.
बिलावल भुट्टो के सुर बदलने तो एक साल पहले ही शुरू हो गए थे जब साल 2025 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में चाइना सेंट्रल टेलीविजन को दिए गए एक इंटरव्यू में बिलावल ने कहा था कि भारत-पाकिस्तान जल विवाद, कश्मीर विवाद और आतंकवाद पर ठोस बातचीत जरूरी है. साथ ही भुट्टो ने वहीं पर दुनिया के सामने गिड़गिड़ाते हुए ये भी कहा कि भारत ने सिंधु जल विवाद में अवैध तरीके से नया मोर्चा खोल दिया है. इसलिए हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वे इन मुद्दों पर बातचीत के लिए दबाव बनाएं. बिलावल ने कहा था कि दोनों पक्ष बातचीत शुरू करें तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. शांति के लिए संवाद और कूटनीति ही रास्ता है. पाकिस्तान बातचीत चाहता है. अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने संघर्षविराम में भूमिका निभाई है, तो स्थायी शांति की स्थापना में भी उनकी भूमिका जरूरी है.
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कूटनीतिक कदम उठाए थे. इनमें सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का फैसला भी शामिल था. भारत के इस रुख के बाद पाकिस्तान की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं. उसी दौरान पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक आक्रामक बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि 'सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून.' उनके इस बयान की भारत में व्यापक आलोचना हुई थी और इसे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने वाला माना गया था. हालांकि, अब बिलावल भुट्टो का रुख पहले की तुलना में काफी बदला हुआ नजर आ रहा है. हाल के सार्वजनिक बयानों में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी इस मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है.