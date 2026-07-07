'पाकिस्तान हर मोर्चे पर जंग के लिए तैयार...', सिंधु जल समझौते पर बिलावल भुट्टो की भारत को धमकी

Indus Waters Treaty: सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तल्ख बयानबाजी तेज हो गई है. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि पाकिस्तान के पानी के अधिकारों पर किसी तरह का असर डालने की कोशिश हुई तो उनका देश हर स्तर पर जवाब देने के लिए तैयार है. एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए बिलावल ने आरोप लगाया कि भारत सिंधु नदी के पानी को "हथियार" की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है.
बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान अपने जल अधिकारों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार रहेगा. बिलावल का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि सिंधु जल संधि फिलहाल स्थगित ही रहेगी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के समर्थन को विश्वसनीय और स्थायी रूप से बंद नहीं करता, तब तक इस संधि को बहाल करने का सवाल नहीं उठता. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के समर्थन से पूरी तरह और भरोसेमंद तरीके से पीछे हटना होगा. भारत का मानना है कि आतंकवाद और सामान्य द्विपक्षीय सहयोग साथ-साथ नहीं चल सकते.
इससे पहले पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसद्दिक मलिक ने भी इसी मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने दावा किया था कि यदि किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा. पाकिस्तानी मीडिया 'डॉन' के मुताबिक, मलिक ने कहा कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर एक बूंद पानी भी नहीं जाने देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी की रक्षा करना जानता है और इस अधिकार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
भारत ने वर्ष 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था. इस हमले में 26 नागरिकों की जान गई थी. इसके बाद नई दिल्ली ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से संचालित सीमा पार आतंकवादी ढांचे के खिलाफ ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि पर रोक जारी रहेगी.
सिंधु जल संधि को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार बयानबाज़ी तेज होती जा रही है. जहां पाकिस्तान इसे अपने जल अधिकारों का मुद्दा बता रहा है, वहीं भारत का कहना है कि सीमा पार आतंकवाद समाप्त किए बिना सामान्य द्विपक्षीय व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना संभव नहीं है. ऐसे में आने वाले समय में इस मुद्दे पर दोनों देशों के रुख पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी नजर बनी रहेगी.