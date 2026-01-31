...तो क्या 10 लाख करोड़ के मालिक को रशियन लड़कियों से हुआ यौन रोग? बिल गेट्स ने अब दे दिया ये जवाब

Advertisement
Epstein Files Row: माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े नए डॉक्यूमेंट लीक में लगे आरोपों पर जवाब दिया, जिसमें यह भी आरोप था कि उन्हें रूसी लड़कियों से सेक्शुअली ट्रांसमिटेड बीमारी हुई थी.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 06:39 PM IST
एपस्टीन सेक्स स्कैंडल की 30 लाख फाइल्स रिलीज हुई हैं. इसमें अब माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इन दस्तावेजों को लेकर बिल गेट्स पर रूसी लड़कियों के साथ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड की बीमारी होने का दावा किया गया है. इन दस्तावेजों में बिल गेट्स के गुप्त रोग को लेकर पत्नी को दिए गए धोखे का सीक्रेट भी खुल गया है. इन फाइल्स को लेकर बिल गेट्स ने धमकी भरे मैसेज और सबूत मिटाने के लिए मैसेज भेजा है. अब माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर ने इन आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा है. इस ईमेल में उन रशियन लड़कियों का भी जिक्र किया गया है, जो बिल गेट्स के इस घिनौने सच की सबसे बड़ी गवाह थीं.

हालांकि अमेरिकी कोर्ट और खुद बिल गेट्स की ओर से यह कहा गया है कि दस्तावेजों में नाम आना किसी अपराध का प्रमाण नहीं होता है. बिल गेट्स से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में इस बात का खुलासा हुआ है कि उन्हें गुप्त यौन बीमारियां हो गई थी. यहां पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि उन्होंने इस लाइलाज बीमारी के सबूत को छिपाने के लिए जेफ्री एपस्टीन को सरेआम धमकी तक दे डाली थीं. इन ईमेल्स में बिल गेट्स ने रशियन लड़कियों के बारे में भी जिक्र किया था. ये मामला जुलाई 2013 का है जब जेफ्री एपस्टीन ने अपने आप को ही एक लंबा ई-मेल भेजा था. ये उस वक्त की बात है जब बिल गेट्स ने एपस्टीन से दूरी बनानी शुरू कर दी थी. 

अब बिल गेट्स ने किया आरोपों का खंडन
एपस्टीन की नई 30 लाख फाइल्स के सामने आने के बाद अब बिल गेट्स ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. बिल गेट्स के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, 'बिल गेट्स पर लगे ये सभी आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं. एपस्टीन दस्तावेज केवल इस बात की पुष्टि करते हैं कि एपस्टीन गेट्स से संबंध टूटने के कारण नाराज था और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा था.' इसके पहले भी बिल गेट्स सार्वजनिक रूप से ये बात कह चुके हैं कि उन्हें एपस्टीन से मुलाकात करने का पछतावा है. लेकिन उन्होंने हमेशा किसी भी तरह के गलत या अवैध आचरण से इनकार किया है.

जेफ्री एपस्टीन ने बदले की आग में उगले थे वो राज!
जेफ्री एपस्टीन ने खुद को भेजे गए इस ई-मेल में नाराजगी और बिल गेट्स से बदले की आग में वो राज उगल दिए जिन्हें गेट्स दुनिया से हमेशा के लिए छिपाना चाहते थे. इस मेल में एपस्टीन ने लिखा था, 'बिल गेट्स ने एपस्टीन से इस बात की विनती की थी कि वह उनके STD (यौन संचारित रोग/गुप्त रोग) से जुड़े हुए ईम-मेल्स को पूरी तरह से डिलीट कर दें. वहीं इसके पहले जेफ्री एपस्टीन ने बिल गेट्स को धमकी देते हुए मेल में लिखा था कि उसके पास बिल गेट्स के रशियन लड़कियों के साथ अवैध संबंधों और उसके बाद गेट्स को हुई यौन बीमारियों की पूरी लिस्ट मौजूद है. 

पत्नी मेलिंडा गेट्स के साथ बिल गेट्स ने किया धोखा!
एपस्टीन फाइल्स के जारी किए गए दस्तावेजों के मुताबिक बिल गेट्स की पूर्व पत्नी मेलिंडा गेट्स से जुड़ा एक भयानक किस्सा भी है. एपस्टीन फाइल्स के मुताबिक, बिल गेट्स को रशियन लड़कियों के संपर्क में आने के बाद उन्हें एक गुप्त यौन रोग (STD) हो गया था. उनका ये भेद कहीं पब्लिक डोमेन में न आ जाए इसके लिए उन्होंने कथित तौर पर एपस्टीन से वो एंटीबायोटिक दवाएं भी मांगी थी जो कि वो इन रोगों से बचने के लिए अपनी पत्नी मेलिंडा को दे सकें. गेट्स का इसके पीछे ये उद्देश्य यह था कि मेलिंडा को बिना बताए उनका इलाज भी हो जाए और उन्हें इस बात का कभी पता भी न चले कि उनके पति ने अपनी लापरवाही की वजह से उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया था. 

यह भी पढ़ेंः एप्सटीन फाइल में क्या-क्या? मस्क-ट्रंप और ममदानी की मां तक… बिल गेट्स का नाम सामने

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...

